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 Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня фиксируется в районах Светлодарска и Дебальцево, - отчет СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня в районах Светлодарска и Дебальцево.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в отчете Миссии по состоянию на 19.30 5 января.

Так, в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка) вечером 4 января наблюдатели слышали 66 взрывов, оцененных как огонь из артиллерии калибром 152 мм, из них пять взрывов были оценены как разрывы, а остальные - как взрывы неопределенного происхождения в 8-12 км к юго-востоку. Команда Миссии также слышала 15 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), 8 очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), а также 7 очередей из автоматического гранатомета в 3-8 км к юго-востоку или юго-юго-востоку. 5 января, находясь там же, наблюдатели слышали 5 взрывов, оцененных как огонь из 120-мм миномета, два взрыва, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, 20 выстрелов из пушки БМП-2, четыре очереди из зенитной установки (ЗУ-23), а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вся эта огневая активность была зафиксирована в 4-8 км к юго-юго-востоку. Наблюдатели также слышали два взрыва неопределенного происхождения, 35 выстрелов из пушки БМП-2, а также интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - все на расстоянии 4-12 км к востоко-юго-востоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, - Курц

Вечером 4 января, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 10-12 км к востоку.

Как известно, ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерение прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

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Андрей Иванников
08:08

1
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+Gennadiy Viktorovich В.И.Ленин - отец и создатель Украины. Вы придумали бредовую сказку о Великих Украх, чтобы открестится от В.И. Ленина. Но и сторию не обманешь. Тем более ни где нет столько памятников Ленину, как внутри Украины. Ленин -украинский шпион. По этому он ненавидел Русь и русских.﻿
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Если членин создатель Украины то как он может быть украинским шпионом ? Логика это кацапское дело .
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Мда...боярышник таки рулит у козломордых )...Ты в самом деле долбоё@ или не просыхаешь просто ?.
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Влад Кузьмич ‏@kuzmich_vlad 3 ч. Звонок на донецкое радио, из Песок =))))

https://www.youtube.com/watch?v=oW_gClP_Cr8
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Представляю как на том радио побежали менять белье!
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Молодці, хлопці. Дуже файні побажання !
Хай трусяться !
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ОБСЕ организация потерявшая авторитет. Доверия к ней нет.
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Смотрите все.
Утікайте, вороги, з української землі, Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаєм, так, культурно виганяєм. Полностью здесь - http://ukr.obozrevatel.com/news/97815-zemlya-tsya-vashoyu-ne-bude-5-richna-divchinka-zapisala-zvorushlive-zvernennya-do-vorogiv-ukraini.htm
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Ну зафиксировали и ЧТО?!
Уже третий год фиксируют, а толку?
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Да как бы ничего , людей интересует есть ли раненые , вот и все .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаибольшее количество нарушений режима прекращения огня фиксируется в районах Светлодарска и Дебальцево, - отчет СММ ОБСЕ
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