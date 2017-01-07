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 За минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских бойцов ранены, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 6 января 2017 г.

По данным штаба, на мариупольском направлении из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении боевики били по Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке, Новотошковском и Новозвановке из гранатометов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, - спикер АТО. Карта

На донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов - по позициям сил АТО в районе Луганского и Авдеевки.

"В районе Новотошковского двое наших военнослужащих получили ранения. В общем зафиксировано 42 обстрела", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 января, боевики осуществили 32 обстрела позиций сил АТО.
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тот рузький, у которого глаз узкий --поклоняется пантокрину...
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в кожну Українську родину хай прийде Різдвяне диво.

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