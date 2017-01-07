 "Успех" России определяется созданием дискомфорта для остального мира, - глава Пентагона Картер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью The Wall Street Journal.
По его мнению, РФ осуществляет стратегию, направленную на "неприкрытый срыв планов США" где бы то ни было.
По его мнению, "успех" российского руководства определяется не результатом на местах, а "созданием дискомфорта для остального мира". Именно это, по словам Картера, создает сложности для наведения мостов.
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Международная коалиция готовится к масштабной операции в Сирии, - глава Пентагона Картер(53)
Сейчас наиболее вероятными являются атаки ядерным оружием со стороны России или КНДР, - глава Пентагона Картер(72)
Пентагон в течение 5 лет потратит $108 миллиардов на модернизацию ядерного оружия(50)
Вопрос о предоставлении Украине летального оружия будет зависеть от того, как РФ будет выполнять минские соглашения, - министр обороны США Картер(66)
Fox News: Российские хакеры взломала сеть Пентагона(0)
Гибридная война на Донбассе против Украины закончится унизительным поражением для России, - глава Пентагона Картер. ФОТО(28)
США расширят систему ПРО в Южной Корее из-за угроз со стороны КНДР, - Картер(10)
Радуйся,ой Радуйся земле
Син Божий,народився.........
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Ото чувак реально с начосом, западный , сколотил миллиарды , и так не постиг как же делается бабло за пределами США...
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http://shamcenter.site/v-sirii-likvidirovali-treh-rossijskih-desantnikov.html
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Картер дивак, а за що ж тоді Путлеру дали поганяло Куйло...
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https://www.youtube.com/watch?v=PaRzq40MOw8
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