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Все про:Пентагон (374) Россия (64538) Сирия (2004) США (11575) терроризм (19621) противодействие (27) Картер Эштон (50) ИГИЛ (431)

 "Успех" России определяется созданием дискомфорта для остального мира, - глава Пентагона Картер

Россия не делает ничего, чтобы помочь одолеть террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью The Wall Street Journal.

По его мнению, РФ осуществляет стратегию, направленную на "неприкрытый срыв планов США" где бы то ни было.

По его мнению, "успех" российского руководства определяется не результатом на местах, а "созданием дискомфорта для остального мира". Именно это, по словам Картера, создает сложности для наведения мостов.

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Добрий вечір тобі,пане Господарю
Радуйся,ой Радуйся земле
Син Божий,народився.........
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Дональд все ровно не поверит пока не слетит в Импичмент ..
Ото чувак реально с начосом, западный , сколотил миллиарды , и так не постиг как же делается бабло за пределами США...
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Звідки ти знаєш,а може він і забагатів на співпраці з КДБ?
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Доклад разведки для Трампа был опубликован с картинками, как в комиксах - так делают для умственно отсталого ребенка. См. стр. 17


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Рашка участвует в соревнованиях по созданию дискомфорта в мире, но пока она на 2-м месте.
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"Успех" России определяется созданием дискомфорта для остального мира, - глава Пентагона Картер
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Картер дивак, а за що ж тоді Путлеру дали поганяло Куйло...
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CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить Пидароссию.


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"успех" россии? - персонаж вымышленныи даже в кавычках.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Успех" России определяется созданием дискомфорта для остального мира, - глава Пентагона Картер
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