 Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий, в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля.
КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении оккупированного Луганска.
Министерство подчеркивает, что Украина принимает все возможные меры для соблюдения норм международного гуманитарного права и готово и в дальнейшем заботиться об украинских гражданах, проживающих в отдельных районах Луганской области.
КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную территорию Луганской области.
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То эта война еще будет долго
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металшоколад
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На сегодня закрылись 124500 спд. Это - потеря для бюджета 90 млн гривен в месяц .
Это 124500 новых людей на бирже по пособию по безработице- тоже миллионы убытков из бюджета.
Это новое количество претендентов на субсидии . Тоже убытки для бюджета.
Теперь еще начнут прессовать тех кто платит налоги, чтобы компенсировать ущерб. Народ начнет массово уезжать в ЕС на работу.
Когда бездарность руководит , самое простое для нее ЭТО ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ. Никакого креатива.,
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Пора уже переходить на предоплату
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За последние недели в Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.
https://www.facenews.ua/news/2017/346385/
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Те ,що буде припинене водопостачання ми чули від туки-суки та пастора не дуже давно,але це не було зроблено та й не буде, то був звичний піар,тепер бюджетними коштами водоканал повинен сплатити борг ахмєтову за електроенергїю,виходить,сєпари в плюсах бо не платять ні за воду ні за електроенергію,ахмєт в плюсах бо гроші все одно з бюджету перекочують до нього в кишеню,хто ж тоді в прольоті та лузер в цій ситуації
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