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Все про:вода (656) Луганщина (3546) Водоканал (45) Донбасс (11741) водоснабжение (212) Министерство по вопросам оккупированных територий (60)

 Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины

Коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" получило часть долга (10,5 млн гривен) за водоснабжение оккупированной территории Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий, в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля.

КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в направлении оккупированного Луганска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"

Министерство подчеркивает, что Украина принимает все возможные меры для соблюдения норм международного гуманитарного права и готово и в дальнейшем заботиться об украинских гражданах, проживающих в отдельных районах Луганской области.

КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную, так и неподконтрольную территорию Луганской области.
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Если Украине и дальше будит снабжать коллаборантов и российсских оккупантов водой, электричеством, продуктами, ...
То эта война еще будет долго
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Снабжать не будет. А продавать как запретишь? Это ж деньги!
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Пэдро щедрый,к сепарам,он им и воду,и свет,и деньги за уголь,а налоги в предприятий зарегистрированных в Украине,а Украинцам буй в соевом шоколаде....
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Сьогодні ми Родиною зібрались за святковим столом,співали колядки,бажали один одному щястя,добробуту,та в мріях кожного було поверненя до рідних домівок в окупованій Горлівці.Та Педро це не цікавить,йому аби нажитись на людському горі,от він сепарам воду оплатив,аби війна продовжувалась без краю і кінця.Гори ти барижний пес у пеклі.
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петя и вся его шобла из топ-100 милионеров Украины ссут перед пуйлом за свои бизнесы и интересы на московии. и готовы дальше и дальше предавать интересы Украины - их личной дойной коровы.
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Напоили своих убийц. Чего украинцам теперь критикокать ЕС и всех остальных. Я такого понять не могу.
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Я в 2014 году,здесь на форуме от лица жителей Донбасса просил,перекрыть воду и свет на оккупированные территории,тогда я еще жил в Горловке.Мы бы потерпели,а сепары бы сами дрыснули в Кцапию,но Пэдре важнее бизнес на крови,чем целостность Украины.
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Я пока не буду столь категоричен. Но надежды тают...
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Из налогов украинцев.
На сегодня закрылись 124500 спд. Это - потеря для бюджета 90 млн гривен в месяц .
Это 124500 новых людей на бирже по пособию по безработице- тоже миллионы убытков из бюджета.
Это новое количество претендентов на субсидии . Тоже убытки для бюджета.
Теперь еще начнут прессовать тех кто платит налоги, чтобы компенсировать ущерб. Народ начнет массово уезжать в ЕС на работу.
Когда бездарность руководит , самое простое для нее ЭТО ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ. Никакого креатива.,
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Попаснянский водоканал получил часть долга за водоснабжение оккупированной Луганщины
-------
Пора уже переходить на предоплату
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Хорошо, что снег пошел Я пока продолжу:
За последние недели в Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.

https://www.facenews.ua/news/2017/346385/
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Також зазначалося, що поставка води на окуповану територію Луганської області може бути повністю припинена, через те, що компанія-посередник «Джерело нового життя», яка була створена в результаті Мінських переговорів, не виконує своїх зобов'язань, зокрема, не перераховує кошти за надані послуги.Як зазначається, у розрахунках були задіяні підприємства, зареєстровані на підконтрольній Україні території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.Органи державної влади вперше сплатили частину боргу комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал за водопостачання на непідконтрольну Україні територію Луганщини.

Те ,що буде припинене водопостачання ми чули від туки-суки та пастора не дуже давно,але це не було зроблено та й не буде, то був звичний піар,тепер бюджетними коштами водоканал повинен сплатити борг ахмєтову за електроенергїю,виходить,сєпари в плюсах бо не платять ні за воду ні за електроенергію,ахмєт в плюсах бо гроші все одно з бюджету перекочують до нього в кишеню,хто ж тоді в прольоті та лузер в цій ситуації
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А теперь пусть СБУ обрисует народу Украины схемку, по которой население лугандона оплачивает наличными деньгами у себя (банковской системы у них нет). А деньги поступают через ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В УКРАИНЕ фирмы на счет Попаснянского водоканала. Объясните, как миллионы пересекают границу и ложатся на банковские счета! Людям объясните, я и так догадываюсь. И чего тогда стоят заявления СБУ о перекрытии каналов финансирования боевиков на сотни тысяч, на миллионы... Вот, поступил платеж - 10 млн. Месячный Фонд оплаты труда ОДНОЙ (каждой) ШАХТЫ АХМЕТОВА - еще больше! У меня уже нет слов. Может реально, лучше рашке сдаться? А то боюсь, что даже киборги на два фронта воевать не смогут?
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