 Рейсы из "Борисполя" в Днепр, Запорожье и Стамбул временно отменены, - и. о. гендиректора аэропорта Дыхне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил и. о. генерального директора аэропорта Евгений Дыхне.
"Аэропорт "Стамбул" закрыл свою работу на ближайшее время. Вечерние и утренние вылеты авиакомпании "Турецкие авиалинии" уже отменены. Поэтому советуем пассажирам следить за развитием событий в южных регионах: там сейчас снежные бури. У нас есть информация только по аэропорту "Стамбул". До 4 утра отменены рейсы в Днепр и Запорожье", - сказал он.
Напомним, ранее в Международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что из-за погодных условий задерживаются некоторые внутренние рейсы.
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