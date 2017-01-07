 Молдова закрыла 2 пропускных пункта на украинской границе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в Пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов "Чадыр-Лунга - Новые Трояны", "Паланка - Маяки" (на границе с Украиной), "Вулканешты", "Кагул-Оанча" (на границе с Румынией).
В Кагульском районе на юге страны закрыта часть автомобильных дорог, а также подъездные пути к речному порту Джурджулешты. Из-за образовавшихся снежных заносов ограничено движение транспорта на автомагистралях, ведущих к городам Тараклия, Кагул и Вулканешты.
Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту.
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-Мужчина! Закройте окно! На улице холодно..
-Можно подумать если я его закрою, там теплее станет.
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https://www.youtube.com/watch?v=uaJFsphKmGk
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