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Все про:граница (2702) закрытие (98) Молдова (665) погода (2312) пункт пропуска (239)

 Молдова закрыла 2 пропускных пункта на украинской границе

Из-за сложных погодных условий власти Молдовы закрыли 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в Пограничной полиции Молдовы сообщили о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов "Чадыр-Лунга - Новые Трояны", "Паланка - Маяки" (на границе с Украиной), "Вулканешты", "Кагул-Оанча" (на границе с Румынией).

В Кагульском районе на юге страны закрыта часть автомобильных дорог, а также подъездные пути к речному порту Джурджулешты. Из-за образовавшихся снежных заносов ограничено движение транспорта на автомагистралях, ведущих к городам Тараклия, Кагул и Вулканешты.

Из-за сложных метеоусловий отменены несколько авиарейсов в Кишиневском международном аэропорту.

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Ну теперь всё, плохая погода к молдаванам уже не прорвется.
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В трамвае:

-Мужчина! Закройте окно! На улице холодно..
-Можно подумать если я его закрою, там теплее станет.
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ужас какой...Цензор, в мире только на границе с Молдовой плохая погода?
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Да, без подштанников на улицу лучше не выходить )))
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это путин готовит переворот в Молдове. он же всех подкупил
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По вашей мокшанской Библии РПЦ Христос- родился, умер и воскрес в один день.
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а ты кроме . как тянуть на личностный спор. что то умеешь?
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ну что ты добиваешься. повторяя мордвин. мордвин? послать тебя не проблема. ну ни ума ни фантазии. ну скокотень . понимэ.
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а ты что тупой?. ясно написано-путин всех подкупил и готовит переворот в молдове.
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Дура,все жители ДурНР уже давно объезжают ЛохНР через Ростов))
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Та нормально , бывало и похуже, утром только одевайтесь как в космос шоб во всех местах было тепло
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Діти з різних куточків України вітають наших захисників з Різдвом Христовим
https://www.youtube.com/watch?v=uaJFsphKmGk
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Мамалыжники закрывают границу с Украиной,просто так,а Пэдро не может закрыть границу со страной агрессором и оккупантом,ибо он мутак.
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Та там такі місця що і літом проблемно проїхати щоб не звалитися.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМолдова закрыла 2 пропускных пункта на украинской границе
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