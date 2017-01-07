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 Один из лидеров ИГ Аль-Исави уничтожен в Сирии, - Центральное командование США

Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Ракке (Сирия) одного из лидеров террористической организации ИГ Махмуда Аль-Исави. Он отвечал за пропаганду и разведку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным командованием США.

"Махмуд Аль-Исави был давним членом ИГ, поддерживал СМИ и структуры разведки в Эль-Фаллудже, после чего переехал в Ракку", - говорится в сообщении. По данным Пентагона, террорист распределял финансы между лидерами ИГ, а также отвечал за пропаганду.

Отмечается, что террорист был убит 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции. "Аль-Исави стал шестнадцатым по счету влиятельным членом ИГ, осуществлявшим внешние операции, который был ликвидирован коалиционными силами в 2016 году", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы международной коалиции уничтожили 14 танков, захваченных ИГИЛ возле Пальмиры, - Пентагон. ВИДЕО

Напомним, в середине декабря в Сирии были уничтожены 3 ключевых главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ).



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