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 СБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора"

Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующая повестка обнародована в газете "Урядовий кур'єр".

В повестке говорится: "Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г. р., вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ Романченко А.О. в кабинет 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33".

Цель вызова - "Проведение следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины".

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Напомним, в июне 2014 года Служба безопасности Украины объявила в розыск самопровозглашенного донецкого губернатора, командира террористической "Народной самообороны Донецка" Павла Губарева.


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Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.Источник: http://censor.net.ua/n422390

Согласитесь, что это полный маразм вызывать сепара на допрос, он че долбоеб, зная что если он сюда приедет, его сразу арестуют.
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Неужели они наивные думают, что он может приехать на допрос.
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Не явится, и его осудят, а далее в международный розыск со всеми вытекающими.
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Воно то так, але є одне але - закони, і вони зараз проти нього. Якщо він не з'явиться (а він точно не з'явиться) це буде розцінюватись як ухилення від слідства, а це плюс к сроку.
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почему маразм, теперь он не явится на допрос, и гарантированно заработает дополнительную статью. а то что его сейчас арестовать не получится - это не суть.
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"Раздача слонов и материализация духов".
Каких еще духов вызывает к себе СБУ?...
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христос воскрес посмотрел на губарева и давай назад
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Как он с такой рожей мог деда мороза на утренниках исполнять?
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Им для встречи старого нового года дед мороз нужен?
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Собаку мою на допрос не хотят вызвать? Она тоже хочет славы и что бы её по телеку показали!
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в связи с тем что губарев ежедневно сидит на 5 кубах методона ,он физически не может вообще ничего,ну развечто показать попку своей жены,10 раз...
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пашу треба мочити без допросів, у кахве запросити... ну, скажімо... "вєтєрок"...
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Оспаді... Відром ширки треба заманювати, а не бумажки слати.
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сбу нельзя вызывать губарева посмотрите на его дебильную морду а вдруг он заразный риск для внутренних органов получить дебилизм
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Почему до сих пор не вызван на допрос в СБУ "Путин"? Возмутительно!... Недорабатывают товарищи...
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Вот теперь все законно - можно и лифт вызывать....
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Ему привычней когда его зовут дружно-Деедуушкаа Мороз!!!
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