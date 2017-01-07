 СБУ вызывает на допрос боевика Губарева - бывшего "народного губернатора"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующая повестка обнародована в газете "Урядовий кур'єр".
В повестке говорится: "Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г. р., вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ Романченко А.О. в кабинет 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33".
Цель вызова - "Проведение следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины".
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Напомним, в июне 2014 года Служба безопасности Украины объявила в розыск самопровозглашенного донецкого губернатора, командира террористической "Народной самообороны Донецка" Павла Губарева.
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Согласитесь, что это полный маразм вызывать сепара на допрос, он че долбоеб, зная что если он сюда приедет, его сразу арестуют.
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Каких еще духов вызывает к себе СБУ?...
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или ето вчерашнии передоз?
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