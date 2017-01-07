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 Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию о прекращения огня в Сирии. Украина голосовала "за"

Напомним, 30 сентября 2015 года Вооруженные силы РФ начали участвовать в боевых действиях на территории Сирии на стороне президента Башара Асада.
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По-мойму разейский контингент в Сирии сокращается естественным путем...
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Говорят, что на кузю у рашки нет документов собственности. Просто украли. Почему Украина не потребует арестовать кузю прямо в Средиземном море ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОРОВСТВА?
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да, арестовать корыто и взять экипаж в заложники..
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Я конечно , лично , только - " ЗА " ( кацапам пора отвечать по счетам )...
Но как Вы это себе представляете ?
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Будут проходить Гибралтар или Босфор - пусть предъявят документы собственности на корыто. Если они у Украины не покупали это корыто в Николаеве, то где они его взяли? На Николаевском судостроительном заводе документация сохранилась- это обязательная работа спецотдела. Платежей за корыто тоже нет. Значит своровали. А корыто будет проходить через погранконтроли. Можно попробовать арестовать .
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))) Це наш підкидиш. Бабло з кацапів тягне і літалки знищує мордорські. Хай він там нам служить.
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сокращает... значит будут наращивать, хотя танки неплохой аргумент для гопников..
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Интересно - дотянут они баржу КУЗЯ до Североморска или она затонет в пути ?
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шо опять?
на количесто тел, о которых уже позаботились сириицы?
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после "славного" похода кузя взял курс домой из сирии
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Хуйло сказал Асаду: денех уже нет но вы держитесь там как то дальше сами, хорошего вам настроения...
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Кузю заправили дровами з ліванського кедра, тепер може до Мурманська без допомоги буксирів добереться
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Кузя! Куда?! Еще не все самолеты передали подводно-космическим войскам
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Сначала сократили два самолета, А теперь решили и Кузю сократить.
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Кузю возвращают ? а шо так ? самолеты закончились ?
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Россия сокращает свой контингент в Сирии
пАтАмучтА

США перебрасывают в Германию военную технику
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Тю. А ИГИЛ? А оппозиция? А русские своих не бросают?
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Украинские десантники в прямом эфире донецкого радио отправили всех ополченцев к Мотороле

https://youtu.be/32nAOQbx2dA
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Интересно с кем они теперь будут воевать? Кацапы ведь без войны уже не могут, нужно постоянно дозу получать
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простори расеї безкраї, хай самі з собою собою воюють. і їм заняття буде і світу спокійніше
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Ага, сокращает. В
Вот в сторону Сирии плывёт.
Паром Александр Ткаченко



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Что-то непонятно: а как же Вовин единоутробный брат Асад? Как, вообще, сирийцы, от которых произошли саратовцы? ИГИЛу на растерзание, оппозиции на поругание?
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Это все печально , они пригнали через пол мира недо с совка и то что спизд* при распаде того самого недо .. В сирию , поубивали там тысячи детей при полном попустительстве мирового сообщества , немощность ООН поразила больше всего 2016 год показал сущность цинизма стран и про какую глобализацию вы говорите , все сидят в своих замка 11века с мечтами шоб не позвонил папа и не отправил в крестовый поход бо подагра замучала !
Так от моя бы воля я бы москалей там всех утопил с их недо-флотом а-ля совок .и сказал мы знаем откуда основная маса мудаков игила и странам средней азии пригрозил ковровыми бомбардировками по городам (там поймут) Но с таким как я выше написал попустительством, когда еще даже не ставший президент сверхстраны говорит своей разведке вы все врете , я в печали за будущее наше общее , всех людей , это кошмар , как такое сходит с рук во время когда я могу сидя на горшке говорить хоть с его святейшиством по скайпу о сущности бытия ...
Хотя один плюс все же есть , начинаешь чувствовать собственное достоинство и как много ты значишь в светлом будущем в мире где многие "чихали" на законы и порядок .
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аналог Кузі китаєць Ляонін не здатний створювати димову завісу на ходу, як "Отмірал Кузя" :D


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Не умеет он как скрепный Кузя на шляпу садидиться
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канеш сокращают расфигачили пол страны можно и домой
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Лебединая песня "Кузи". Теперь, по планам, он уходит в долговременный ремонт на несколько лет. Что будут делать палубные лётчики, которых в Рашке меньше космонавтов?
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Наращивают они свое присутствие - по-тихому (типа "нас там вообще нет"),
а "сокращают" (якобы) - громко.
Что там преобладает в реальности - проверять надо, а не доверять всей этой их примитивной пропаганде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов
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