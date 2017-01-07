 Россия сокращает свой контингент в Сирии, - начальник Генштаба Герасимов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
"Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", - сказал он.
Напомним, 30 сентября 2015 года Вооруженные силы РФ начали участвовать в боевых действиях на территории Сирии на стороне президента Башара Асада.
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Но как Вы это себе представляете ?
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на количесто тел, о которых уже позаботились сириицы?
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после "славного" похода кузя взял курс домой из сирии
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пАтАмучтА
США перебрасывают в Германию военную технику
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https://youtu.be/32nAOQbx2dA
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Вот в сторону Сирии плывёт.
Паром Александр Ткаченко
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Так от моя бы воля я бы москалей там всех утопил с их недо-флотом а-ля совок .и сказал мы знаем откуда основная маса мудаков игила и странам средней азии пригрозил ковровыми бомбардировками по городам (там поймут) Но с таким как я выше написал попустительством, когда еще даже не ставший президент сверхстраны говорит своей разведке вы все врете , я в печали за будущее наше общее , всех людей , это кошмар , как такое сходит с рук во время когда я могу сидя на горшке говорить хоть с его святейшиством по скайпу о сущности бытия ...
Хотя один плюс все же есть , начинаешь чувствовать собственное достоинство и как много ты значишь в светлом будущем в мире где многие "чихали" на законы и порядок .
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а "сокращают" (якобы) - громко.
Что там преобладает в реальности - проверять надо, а не доверять всей этой их примитивной пропаганде.
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