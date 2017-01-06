 США перебрасывают в Германию военную технику на случай агрессии РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления "сил сдерживания" НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.
Кроме военной техники, около 3,5 тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне (штат Колорадо), в ближайшие две недели присоединятся к войскам, уже находящимся в Европе.
Пополнение американских войск в Европе знаменует собой начало новой фазы операции "Атлантическая решимость", которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.
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какие ваши доказательства?
это немецкие трофеи,
захваченые немцами во время ВОВ у югославских партизан на Балканах.
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"Новинка Концерна Калашников - боевая автоматизированная система (БАС) «Нахлебник»"
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после чего сжигается нах...
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За результатами інтенсивної експлуатації в умовах бойових дій в конструкцію БТР-3 були внесені майже 740 змін, якими були усунені виявлені недоліки, підвищені бойова ефективність і технологічність виробництва (зокрема, змінено розташування зварних швів).
У першій половині 2016 року ДП «Київський бронетанковий завод» випустило перші два глибоко модернізовані БТР-3ДА. Ці бронетранспортери оснастили чотиритактним 6-циліндровим дизельним двигуном з рідинним охолодженням Deutz BF6M1015CP і автоматичною трансмісією Allison типу 3200SP.
В квітні 2016 року були завершені полігонні випробування створеного на основі БТР-3ДА командного варіанту, БТР-3К. http://www.milnavigator.com/minulogo-roku-50-novix-btr-3-pishlo-u-vijska-cogo-roku-zavod-mozhe-dati-bilshe/
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Дон Трамп : мы должны решительно остановить кибератаки на США...
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мацкали ховайся хто куды..,Трамп идёт..
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