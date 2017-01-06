EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  2438  67
Все про:Германия (2567) НАТО (5103) Россия (64537) США (11573) техника (635) военнослужащие (3061)

 США перебрасывают в Германию военную технику на случай агрессии РФ

На военно-транспортных кораблях США в Германию доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления "сил сдерживания" НАТО на случай возможной агрессии со стороны России.

Кроме военной техники, около 3,5 тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне (штат Колорадо), в ближайшие две недели присоединятся к войскам, уже находящимся в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО на референдуме, - опрос

Пополнение американских войск в Европе знаменует собой начало новой фазы операции "Атлантическая решимость", которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по железным дорогам США ежедневно идут в моские порты военные грузы,Пентагон знает что делает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие вы "ольгинцы" тупые. "где пруф, откуда вестишки" - ну проявите вы фантазию. хотя... откуда она у вас - тупых ПТУ-ков, которых даже в нормальное место работать не взяли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ну реальный чувак. Пишет эпически. Почти гексаметром. Прямо железным дорогам больше ничего делать. А ты там был и ухо свое прикладывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Включи евроньюс и смотри, каждые 10 минут уже сообщают эту известию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда начали сообщать. И еще продолжают. Я успею. А сдесь чего ещё не было сообщения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оказалось американцы долго запрягают,но быстро едут
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
2,5 тысячи бронетехники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дезинформация.
какие ваши доказательства?
это немецкие трофеи,
захваченые немцами во время ВОВ у югославских партизан на Балканах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ФРАНЦІЯ: З 1995-го р. у Франції заборонено вживання англійських слів в офіційних зверненнях та громадських заходах. Введено штрафи від 750 євро до 570 тис. євро за використання неперекладених французькою мовою документів, наукових матеріалів, зловживання чужою мовою в засобах масової інформації, рекламах, вивісках тощо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глупые они... надо было сказать, что это немецкие трактористы купили в местном военторге...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацы, вы ушлепки со своим карлом, не иначе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять "русофобией" будут US_танчики заниматься...
 показать весь комментарий
Ответить
 
короче несколько ТЫСЯЧь бронеехники плюс личь. состав....местные ватаны ссут кипятком мрази...бал случай год назад на работе-одн падла посмела заявитса с колорадской лентой на работу-заставил развязать и выкинуть..а через 3 месяца подвёл суку под сокращение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Танюшка , смотрю что сегодня вечером на форуме гаряче было ? Унтерпришибей-полейвода в честь Праздника бесновался. Но вижу ты ему помогла в бур отправиться в усмирительной рубашке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему пора пройти курс лечения от бешенства. Ну как я могла не помочь человеку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если Пентагон выставит свои 50 летние запасы оружия законсервированного на различных полигонах,складах и пустынях,кремлевский Понтыгон ахнет от количества одних только самолётов в пустыне Невада..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нейтрализуется пейнтбольным пестыком по стеклу камеры,
после чего сжигается нах...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашкованам не до войны,холодомор так и не посетив Украину,начал наступления по всем фронтам сколенвставальцев



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минулого року 50 нових БТР-3 пішло у війська, цього року завод може дати більше


За результатами інтенсивної експлуатації в умовах бойових дій в конструкцію БТР-3 були внесені майже 740 змін, якими були усунені виявлені недоліки, підвищені бойова ефективність і технологічність виробництва (зокрема, змінено розташування зварних швів).
У першій половині 2016 року ДП «Київський бронетанковий завод» випустило перші два глибоко модернізовані БТР-3ДА. Ці бронетранспортери оснастили чотиритактним 6-циліндровим дизельним двигуном з рідинним охолодженням Deutz BF6M1015CP і автоматичною трансмісією Allison типу 3200SP.
В квітні 2016 року були завершені полігонні випробування створеного на основі БТР-3ДА командного варіанту, БТР-3К. http://www.milnavigator.com/minulogo-roku-50-novix-btr-3-pishlo-u-vijska-cogo-roku-zavod-mozhe-dati-bilshe/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це танки в Польшу на , ой , таки не в Германии будут стоять..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы надеются на Трампа, но как бы не оказалось, что вся его риторика - это всего лишь расслабляющее поглаживание по маленькой Вовиной попе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ядерное оружие НАТО не нацелено на украинские города и сёла,у них давно другая цель...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с пометкой СРОЧНО...
Дон Трамп : мы должны решительно остановить кибератаки на США...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скажите мне, а на хрена Путину ,Германия? Сами вы, в эту херню, верите? Если верите, мне вас жаль. Значит, все , что, происходит в мире, проходит мимо вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочу попросить вас, ватка, проследовать в праздничный, Рождественский бан....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не знаю шо такое "путин".Это у вас какое-то новое женское гигиеническое средство?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да за одно баварское пиво я и сам бы захватил Германию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
После совещания Дона Трампа с различными разведывательными органами США,будущий президент заявил : после принятия присяги,защита интересов США на сегодня выходит на первый план.я назначу специальную команду для борьбы с бандитами кремля,подытожил Дон Трамп.
мацкали ховайся хто куды..,Трамп идёт..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро америкосы к аляске присоединят курилы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такую печать нужно ставить всем кацапам при рождении, что бы все сразу видели- это рашапидор из мордора..

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША перебрасывают в Германию военную технику на случай агрессии РФ
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ аэропорт боевик военнослужащие выборы ГСЧС ГФС Донбасс задержание изъятие киберпреступление Киев Минобороны Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Порошенко Рождество Россия СБУ снегопад США Трамп хакер электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти