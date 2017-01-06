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Все про:выборы (21370) киберпреступление (187) Президент (4376) разведка (1443) Россия (64537) США (11573) хакер (511)

 Хакерские атаки на США приказал провести Путин, - доклад разведки США

Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте ведомства.

По информации разведки, системы, которые атаковали российские хакеры, не использовались при подсчете голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов

По информации "Дождя", в докладе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".

По мнению авторов доклада, Путин, предположительно, хотел дискредитировать соперницу Трампа демократа Хиллари Клинтон, так как "публично обвинил ее... в подстрекательстве к массовым протестам против его режима в конце 2011-го и начале 2012 года" и "держит зуб" на нее за комментарии, в которых она "пренебрежительно" отзывалась о нем и которые он "почти наверняка видел".

В документе также сказано, что российский лидер собирался "подорвать веру народа в американскую демократию", а когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит, Россия "сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

Напомним, 9 декабря 2016 года президент США Барак Обама поручил разведке подготовить всеобъемлющий доклад с оценкой российских действий и намерений на недавних выборах в США.
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Разведка США официально назвала Путина инициатором кибератак00:04Американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы в США.«Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США», - говорится в документе.По версии авторов доклада, задачей России было подорвать «веру народа в демократический процесс в США» и навредить репутации госсекретаря Хиллари Клинтон и ее «потенциальному президентству». Разведка США обвинила российское правительство и Владимира Путина в том, что они «отдают очевидное предпочтение» избранному американскому президенту Дональду Трампу.Россия действовала не только с помощью хакерских атак, отмечается в докладе, а также через пропаганду в «финансируемых государством СМИ» и работу «проплаченных» блоггеров и «троллей».В спецслужбах США полагают, что Россия «будет использовать навыки», полученные в кампании во время американских выборов, чтобы и далее влиять на политический процесс в других странах.ii
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Рекс Тиллерсон резко меняет риторику о Путине и России

Еще один удар в спину, на этот раз - от Трампа

Напрасно куйло прогибался перед рыжим
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в нас немає іншого шляху крім того щоб відкинути шапкозакідатєльство і чекати...
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Ватаны вы фашисты или Орда? вот определение фашизма...Фашизм - это адовая смесь патриотизма и тоски по утраченному имперскому величию.
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Нет. Фашизм в определении, это идеология, которая заявляет своей целью, создание нового человека.
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хм... но ведь это уже нацизм!!! создание нового типа человека и так далее... фашизм - изобретение итальянских националистов, где во главу угла поставлена сплоченность масс ради достижения своих идеалов, там даже национальность как бы особой роли не играла... но вот нацизм в своем корне подразумевает ЧИСТОТУ НАЦИИ, ее избранность... есть даже такая наука, дискредитированная гитлеровцами, - ЕВГЕНИКА, в которой вся эта "чистота" прописана...
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План уряду олігархів по знищенню середнього класу вже діє, - Павловський

Тільки за перший тиждень 2017 року в Україні офіційно згорнули свою діяльність 128 тисяч приватних підприємців (ФОПів).

Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив експерт із соціальних питань Андрій Павловський.

2016 рік у соціальному аспекті був складним для простих українців. Об'єктивно, це був рік продовження політики заморожування соціальних стандартів, що призвело до значного зубожіння громадян.

Згадаймо, як уряд Гройсмана адміністративним шляхом підвищив ціни на газ для всіх споживачів до 6879 грн за тис. куб м. Це призвело до того, що в два-три рази подорожчали всі комунальні послуги. У 2017 році очікується подальше зростання тарифів на електрику на 25-30% ...

Безумовно, субсидії на оплату комунальних послуг дещо знижують соціальну напругу. Згідно з даними уряд, на кінець цього року субсидії отримають майже 7 мільйонів українських сімей, а в 2017 році їх число зросте до 9 мільйонів. І це при тому, що в Україні налічується лише 15 мільйонів домогосподарств.

Власне, 60% українських сімей настільки збідніли, що не в змозі самостійно оплатити власне житло і тому змушені просити "милостиню" у держави, яка красиво називається субсидією.

У європейських країнах, про це соромно говорити, але якщо ти отримуєш подібну субсидію, вважається, що ти впав на соціальне дно. Зазвичай, в країнах ЄС таких не більше 10% від населення - це безробітні, інваліди та пенсіонери. А у нас майже половина з тих, хто отримує субсидії - це працюючі люди. Тому це ганьба влади, це неприпустимо для європейської країни!

Працюючі люди в розвинених країнах апріорі не можуть бути бідними, оскільки мінімальна зарплата дозволяє громадянам, наприклад, в ЄС не просто виживати, а й задовольняти всі свої потреби, включаючи освіту та відпочинок.

На 2017 рік уряд Гройсмана поклав українцям "ложечку меду в бочку соціального дьогтю" у вигляді збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3200 грн. Якщо в 2016 році мінімальна зарплата в Україні була близько 50 євро, то з 1 січня майбутнього року - 100 євро ... для порівняння, в Польщі мінімальна зарплата - 420 євро, в кризовій Греції - 615 євро, а у Франції - 1485 євро.

У нас кожен четвертий працюючий - бідна людина. Це і є реальний показник рівня зубожіння, викликаний тим, що уряд необдумано підвищив тарифи вдвічі тільки у цьому році. За незалежними експертними оцінками, за три останні роки купівельна спроможність середньостатистичної української сім'ї впала вдвічі!
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))) Не було ніякого середнього класу. Все це прискорбно звичайно тільки вотетотакеусьопропало нафіг не потрібно.
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А секретную часть покажут пуйлу лично ,когда лошадь лавров с захаркиной начнут возмущаться и спрашивать ,почему отключили СВИФТ.
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Значит лаврушу коня мордой будут тыкать вместе с песковым.
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С отмораживанием ушей вы всегда справлялись без Обамы
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Галица
Заходил: 05 февраля 2015 в 17:14
Где он? Кто знает?
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 1 год1 годину томуВ Подмосковье пришёл Крым - нет света и воды. 100 000 человек в блэкауте. Проведите опрос ВЦИОМ - может, вам так удобно жить?
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зато теперь у каждого ватника шедевр-черный квадрат на зомбоящике
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))) Тут по типу ракет Калібров, куди упала ракета там і штаб ісламістів. Ну а тут хто замерз той і хохол і нііпйоть.
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В США назвали действия России актом войны против их страны

... совокупный эффект от нападений на компьютерные сети Белого дома, генштаба и национальных комитетов Демократической и Республиканской партий тянет на акт войны. В пользу этого вывода говорит, среди прочего, и то, что помощник Путина Сергей Иванов еще в 2005 году заявил, что Запад развязал информационную агрессию против России и что Россия находится в состоянии холодной или информационной войны с Западом. А на войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер, - советует Бланк.
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))) Во пруха кацапам пошла то. Ща новий ящик з шампанським за Трампа бухать будуть.
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И это всё? Можно было и ничего не опубликовывать, а тупо всё засекретить.
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если б кудлатый не выеживался с разведчиками, то так и было бы... будет дальше упираться, узнаем больше!!! пускай дальше отнекивается)))
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В Крыму местные жители украли еду у бомжей (Видео) 06.01.2017 Нет комментариев 60 Бездомных регулярно подкармливали волонтеры, что и вызвало зависть у крымчан. Жители оккупированного Россией украинского полуострова Крым после «освобождения» от мифических бандеровцев теперь в полной мере могут насладиться «процветающей» экономикой. Правда, искать еду им приходится несколько нестандартными способами. По сообщению пресс-службы полиции крымского города Алушта, 22 декабря, было совершено нападение на пункт обогрева для лиц без определенного места жительства. Его c разрешения местных оккупационных властей создали иностранные благотворительные организации, старающиеся, чтобы местные бомжи не замерзли зимой. Также бездомных регулярно подкармливали волонтеры, что и вызвало зависть у крымчан. По свидетельствам очевидцев, нападавшие пришли в пункт обогрева целой группой. Это были местные жители относительно молодого возраста - до 30 лет. Они избили как волонтеров, так и находившихся в палатке бомжей, после чего начали ее грабить. Крымчане старались взять то, что было легче унести с собой. В частности, у бомжей отобрали макаронные изделия и крупы. После этого нападавшие ушли в неизвестном направлении. Российская оккупационная полиция, которую вызвали избитые волонтеры, прибыла на место происшествия лишь через 40 минут. За это время нападавших и след простыл, а задержать никого не удалось.

Подробнее на: http://podvodka.info/v-krymu-mestnye-zhiteli-ukrali-edu-u-bomzhej/
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Скорее это не совсем местные, а недавно понаехавшая кацапня из Рашки. Местные, хоть и ватники, но на такое скотство пока не способны. Сказываются остатки психологии украинского гражданства.
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Хутчэй за усё гэта былi крывавыя бандэрауцы - на месцы была знАйдзена вiзытка Яраша.
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как выяснилось они и без фальсификации подсчета голосов
достаточно наделали,
слив инфу демократов в инет до выборов.
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их никто и не оправдывает.
но если я по любои причине не закрыл замок в доме - ето значит
меня можно обворовывать?
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почему все с таким упорством продолжают называть хуйло -путиным??????!!!!!
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Експерт з соціальних питань - яка чудова фахова посада 😀😀 кожен другий, або навіть перший громадянин України може сміливо називати себе "експертом с соціальних питань", а потім гнати завірюху, маніпулюючи цифрами та фактами.
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И судя по фото из статьи на хуйла-то совсем никто ничего не думает.

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"Авіакон" відновив й модернізовав 20 вертольотів за рік.
Держпідприємство Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" займається ремонтними роботами бойових вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-8, Мі-17, Мі-26, Мі-2.
Серед потужних повітряних машин переданих у війська - передова модернізація Мі-24ПУ1, які оснащені передовою електронікою, новими двигунами, потужним озброєнням, а також великим ступенем захисту, який включає надсучасний комплекс захисту АДРОС. Цей комплекс збиває с курсу ракети з тепловим наведення, завдяки чому повітряна машина захищена від переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Ігла" та Stinger, а також ракет "повітря-повітря" типу Р-60 та Р -73.
ВІДЕО http://www.milnavigator.com/aviakon-vidnoviv-j-modernizovav-20-vertolotiv-za-rik-video/
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Кацапы решили и нас туда привязать
Российские хакеры, которые по версии американской разведки повлияли на выборы в США, использовали в своих атаках программу, созданную в Украине. В связи с этим, возникает ряд вопросов, связанных с тем, насколько объективно и правдоподобно расследование разведки, что привело к такому следу.

Об этом пишет журналист Леонид Бершидский, ведущий постоянную колонку в издании компании Bloomberg

По утверждению специалистов по Интернет-безопасности из компании Wordfence, эта программа есть в свободном доступе, и она была создана в Украине. Хакеры во всем мире часто ее используют, однако в докладе американских ведомств приведена ее устаревшая версия. В связи с этим выше упомянутые эксперты недоумевают, ведь российские хакеры для осуществления столь серьезных целей должны были бы использовать какие-то другие инструменты, разработанные ими же, а не вредоносные программы из сторонних источников

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А яшчэ самалёт звалiуся з палубы кузi, таму што трос бандэрауцы надгрызлi.
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Вкратце тут жевать нечего , Разведка доказала шо хуйло всунул рыло и трамп законный президент но с незаконным пост фактором , он это будет отрицать вы все врете иначе должен будет уйти .. як бы там нибыло , он еще не сел в кресло , а уже на крючке в Американском сенате а там такие игрища демократов и республиканцев ,шо наша рада с тупо по 20тыс баксов за кнопку на законе просто отдыхает. Но у них интересы правда другие .
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Путлер наркоман.если где то в мире плохо,Путлер от этого тащится что наркоша..
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это не только путлер, а и 89% скрепонутых, высшая радость - нагадить соседу под дверью
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Самое главное,шо про кацов он не забывает и от ихних бед у него двойная эйфория,извращенец какой то
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так шо, трампоїд не має довіри до власної розвідки? якийсь мутняк...
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Пассажиры "замерзшей" электрички Москва-Тверь бредут к станции Завидово.
Мороз -30, но народ греет мысль, что Путин рядом - в резиденции.
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"Только зря он шутит с нашим братом,
У меня есть мера, даже две:
Если он меня накроет матом,
Я его - через бедро с захватом,
Или ход - конем по голове!"

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ну якщо на цензорі так вирішили то да...
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а ведь они грамотно мутят. если действительно на закрытом заседании конгресса - приведут факты что маасковский паханат совершил эти кибернабеги...плюс грамотно это подать для американского народа...по типу- недомаасковия обьявила войну штатам в киберпространстве,и именно покусилась на ихние демократические ценности(а ведь так и было),то тут получаеться интереснаю штука...ибо конгресс плюс представители плюс весь американский народ может просто непонять любое действие трампа вплане хоть в чём то уступить недораше...ибо на него могут надавить вплоть до импичмента...и тогда будем наблюдать ну очень интересные события...
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Метою Росії було підірвати громадську довіру в американський виборчий процес, обчорнити Клінтон і зашкодити її шансам на обрання і на президентство, мовиться в доповіді, яку оприлюднило Управління директора національної розвідки США.
Росія втручалася у вибори не тільки кібернападами, а й пропагандистською кампанією, включно з поширенням «фіктивних новин», і через свої фінансовані державою засоби інформації, і через посередників, і через оплачуваних користувачів соцмереж, повідомила розвідка. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28217877.html
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трамп знову повторить фразу унилої лошаді "где ваши доказательства?"
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На Беларашке Лука ввел крепостное право. Следующая на очереди Рашка. https://www.youtube.com/watch?v=uvMMKAXhAXo
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Если это официально...То теперь Трамп никогда за свою каденцию не сможет сказать, что выиграл избирательную компанию абсолютно честно, "вчистую", так как раша работая против Хиллари - работала на Трампа (третьего не было), вольно или невольно.
Т.е. его победа так и останется с душком, даже если сам Трамп ни слухом ни духом не имел к этому никакого отношения.
Любой американец когда-угодно может ему в лоб заявить, что пост ему достался не совсем честно в любом случае.
С другой стороны - такое тянущееся шлейфом Гэ очень мотивирует Трампа к "широким" шагам во благо Америки, чтобы результаты его поступков затмили грехи прошлого, в т.ч. и выборов, как то так !
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а что по этому поводу скажет таварищ Клинтон?...


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товарищ клинтон не плохо бы отправить
на 3х месячные курсы "интернет для чаиников" с икзаменом после окончания 3и степени.
Ви согласны, товарищ Берия?
------
А вообще раздуплились, даже фамилию назвали.
Смело и неожиданно как-то... - то все больше блеяние овец было.
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Вы правы.
но лучше всего как )(уило - на таблетке ужинать, она же для етого,
а для передачи информации - конных с пакетом.
ну и что, что долго?
Зато надежно.
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не, шоколадный своя гнида, а вот а Яныка хуйло раз пять поздравлял с победой в 2004... )
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А похер на расследования.Дональд Владимирович -НЕ ВЕРИТ !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХакерские атаки на США приказал провести Путин, - доклад разведки США
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