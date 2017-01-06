 Хакерские атаки на США приказал провести Путин, - доклад разведки США

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ опубликован на сайте ведомства.
По информации разведки, системы, которые атаковали российские хакеры, не использовались при подсчете голосов.
По информации "Дождя", в докладе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
По мнению авторов доклада, Путин, предположительно, хотел дискредитировать соперницу Трампа демократа Хиллари Клинтон, так как "публично обвинил ее... в подстрекательстве к массовым протестам против его режима в конце 2011-го и начале 2012 года" и "держит зуб" на нее за комментарии, в которых она "пренебрежительно" отзывалась о нем и которые он "почти наверняка видел".
В документе также сказано, что российский лидер собирался "подорвать веру народа в американскую демократию", а когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит, Россия "сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства".
Напомним, 9 декабря 2016 года президент США Барак Обама поручил разведке подготовить всеобъемлющий доклад с оценкой российских действий и намерений на недавних выборах в США.
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Информация о якобы взломе хакерами артиллерийского ПО не соответствует действительности, - Минобороны(51)
Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО(96)
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В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы(216)
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Еще один удар в спину, на этот раз - от Трампа
Напрасно куйло прогибался перед рыжим
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Тільки за перший тиждень 2017 року в Україні офіційно згорнули свою діяльність 128 тисяч приватних підприємців (ФОПів).
Про це в коментарі власному кореспонденту UAINFO повідомив експерт із соціальних питань Андрій Павловський.
2016 рік у соціальному аспекті був складним для простих українців. Об'єктивно, це був рік продовження політики заморожування соціальних стандартів, що призвело до значного зубожіння громадян.
Згадаймо, як уряд Гройсмана адміністративним шляхом підвищив ціни на газ для всіх споживачів до 6879 грн за тис. куб м. Це призвело до того, що в два-три рази подорожчали всі комунальні послуги. У 2017 році очікується подальше зростання тарифів на електрику на 25-30% ...
Безумовно, субсидії на оплату комунальних послуг дещо знижують соціальну напругу. Згідно з даними уряд, на кінець цього року субсидії отримають майже 7 мільйонів українських сімей, а в 2017 році їх число зросте до 9 мільйонів. І це при тому, що в Україні налічується лише 15 мільйонів домогосподарств.
Власне, 60% українських сімей настільки збідніли, що не в змозі самостійно оплатити власне житло і тому змушені просити "милостиню" у держави, яка красиво називається субсидією.
У європейських країнах, про це соромно говорити, але якщо ти отримуєш подібну субсидію, вважається, що ти впав на соціальне дно. Зазвичай, в країнах ЄС таких не більше 10% від населення - це безробітні, інваліди та пенсіонери. А у нас майже половина з тих, хто отримує субсидії - це працюючі люди. Тому це ганьба влади, це неприпустимо для європейської країни!
Працюючі люди в розвинених країнах апріорі не можуть бути бідними, оскільки мінімальна зарплата дозволяє громадянам, наприклад, в ЄС не просто виживати, а й задовольняти всі свої потреби, включаючи освіту та відпочинок.
На 2017 рік уряд Гройсмана поклав українцям "ложечку меду в бочку соціального дьогтю" у вигляді збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3200 грн. Якщо в 2016 році мінімальна зарплата в Україні була близько 50 євро, то з 1 січня майбутнього року - 100 євро ... для порівняння, в Польщі мінімальна зарплата - 420 євро, в кризовій Греції - 615 євро, а у Франції - 1485 євро.
У нас кожен четвертий працюючий - бідна людина. Це і є реальний показник рівня зубожіння, викликаний тим, що уряд необдумано підвищив тарифи вдвічі тільки у цьому році. За незалежними експертними оцінками, за три останні роки купівельна спроможність середньостатистичної української сім'ї впала вдвічі!
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Заходил: 05 февраля 2015 в 17:14
Где он? Кто знает?
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https://lenta.ru/news/2017/01/06/lubercy/
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форки же четкие, резкие
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... совокупный эффект от нападений на компьютерные сети Белого дома, генштаба и национальных комитетов Демократической и Республиканской партий тянет на акт войны. В пользу этого вывода говорит, среди прочего, и то, что помощник Путина Сергей Иванов еще в 2005 году заявил, что Запад развязал информационную агрессию против России и что Россия находится в состоянии холодной или информационной войны с Западом. А на войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер, - советует Бланк.
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Подробнее на: http://podvodka.info/v-krymu-mestnye-zhiteli-ukrali-edu-u-bomzhej/
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достаточно наделали,
слив инфу демократов в инет до выборов.
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но если я по любои причине не закрыл замок в доме - ето значит
меня можно обворовывать?
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http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-cyber-report-idUSKBN14Q2DF?il=0
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Держпідприємство Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" займається ремонтними роботами бойових вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-8, Мі-17, Мі-26, Мі-2.
Серед потужних повітряних машин переданих у війська - передова модернізація Мі-24ПУ1, які оснащені передовою електронікою, новими двигунами, потужним озброєнням, а також великим ступенем захисту, який включає надсучасний комплекс захисту АДРОС. Цей комплекс збиває с курсу ракети з тепловим наведення, завдяки чому повітряна машина захищена від переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Ігла" та Stinger, а також ракет "повітря-повітря" типу Р-60 та Р -73.
ВІДЕО http://www.milnavigator.com/aviakon-vidnoviv-j-modernizovav-20-vertolotiv-za-rik-video/
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Российские хакеры, которые по версии американской разведки повлияли на выборы в США, использовали в своих атаках программу, созданную в Украине. В связи с этим, возникает ряд вопросов, связанных с тем, насколько объективно и правдоподобно расследование разведки, что привело к такому следу.
Об этом пишет журналист Леонид Бершидский, ведущий постоянную колонку в издании компании Bloomberg
По утверждению специалистов по Интернет-безопасности из компании Wordfence, эта программа есть в свободном доступе, и она была создана в Украине. Хакеры во всем мире часто ее используют, однако в докладе американских ведомств приведена ее устаревшая версия. В связи с этим выше упомянутые эксперты недоумевают, ведь российские хакеры для осуществления столь серьезных целей должны были бы использовать какие-то другие инструменты, разработанные ими же, а не вредоносные программы из сторонних источников
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Мороз -30, но народ греет мысль, что Путин рядом - в резиденции.
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У меня есть мера, даже две:
Если он меня накроет матом,
Я его - через бедро с захватом,
Или ход - конем по голове!"
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Росія втручалася у вибори не тільки кібернападами, а й пропагандистською кампанією, включно з поширенням «фіктивних новин», і через свої фінансовані державою засоби інформації, і через посередників, і через оплачуваних користувачів соцмереж, повідомила розвідка. http://www.radiosvoboda.org/a/news/28217877.html
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Т.е. его победа так и останется с душком, даже если сам Трамп ни слухом ни духом не имел к этому никакого отношения.
Любой американец когда-угодно может ему в лоб заявить, что пост ему достался не совсем честно в любом случае.
С другой стороны - такое тянущееся шлейфом Гэ очень мотивирует Трампа к "широким" шагам во благо Америки, чтобы результаты его поступков затмили грехи прошлого, в т.ч. и выборов, как то так !
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на 3х месячные курсы "интернет для чаиников" с икзаменом после окончания 3и степени.
Ви согласны, товарищ Берия?
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А вообще раздуплились, даже фамилию назвали.
Смело и неожиданно как-то... - то все больше блеяние овец было.
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но лучше всего как )(уило - на таблетке ужинать, она же для етого,
а для передачи информации - конных с пакетом.
ну и что, что долго?
Зато надежно.
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