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Все про:Киев (15770) Метрополитен (344) музыка (631) праздник (1476) Рождество (228)

 В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра

В Киевском метрополитене будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице метрополитена в Facebook сказано: "Чтобы отмечать было мелодичнее, мы приобщаемся к #Щедрик100challenge. Известная мелодия Николая Леонтовича и другие классические композиции, записанные в исполнении симфонического оркестра "Киев Гранд Классик" под руководством Сергея Лихоманенко, будут звучать для вас на эскалаторах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рождественского дидуха установили в центре Львова. ФОТО
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Не бреши . Не кради . Антихристи брешуть і крадуть . Україною керують антихристи
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Поздравление Президента Украины Петра Порошенко с Рождеством Христовым 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=osfqV8Ew8Ww
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Гарне вітання, по домашньому, по сімейному, щиро без офіціозу.
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Гарна колядка!

Це колядка воінів УПА від 1943 року. Саджали за неі в радянському союзі!

https://www.youtube.com/watch?v=yHl7drO6_FY
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Разом із знаним дитячим хором у проекті «Різдвяна історія» Тіна Кароль защедрувала. Номер на композицію "Щедрик" був знятий в унікальних інтер'єрах на тлі стародавніх фресок і мозаїк Софійського собору.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZEMvVcf5-Q
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Слава воинам УПА! они полегли за родину и волю.Светлая память
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Пока Украинцы не вернут себе Киево-печерскую лавру, нельзя говорить о нашей независимости. Если общаться на русском ещё можно, то слушать Богослужение и блеяние кацапских попов это против Украинской генетики
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почаев тоже рассадник жыдоугробурятского величия...
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Так это не у вас! Можешь расслабиться и пить боярышник в тишине
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нелюблю я все эти крестоходы с пестнопениями....боженьку..попов..и прочие распятия...бывало девку на кровать заваиш,юбку задерёш,начинаеш за сиськи трогать-да как обожгёшся о крестик нательный...очень неприятно понимаеш
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Пантагруэль Гаргантюаевич - "....бывало девку на кровать заваиш,юбку задерёш, а там такие дреды, начинаеш за сиськи трогать - а они еще более волосатей чем у меня...очень неприятно понимаеш."
Я думал, что ты так напишешь
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ето по фрэйду.....не стесняйся....быть ТАКИМ уже наерное гдето-норма...хотя моя религия-гетеросексуализм
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Чубака - это я об Богослужении на расейском языке, а не об оркестре.
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Я уж думал оркестр в самом метро будет играть. Масквабадское метро в суд бы подало за плагиат
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когда-то попал на такое на Льва Толстого! Было реально круто! и неожиданно...
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dtp.kiev.ua
1 ч ·

Киев. Экстремальные морозы. Ночью -20. Помогайте замерзаюшим людям и животным! Сохраните адреса пунктов обогрева (ниже). Не выгоняйте на улицу бездомных животных! Подкормите птиц
Если срочно нужна помощь, звоните, 0937713333
Голосеевский район
1. Ул. Антоновича, 115 ООО "Владимирский рынок".
2. Просп. Глушкова, 32-36 ООО "Истерн Трейд".
3. Ул. Заболотного, 48-А ПФ Ч.В.М. "Феофановский" (Феофановский рынок).
4. Ул. Лятошинского, 14, Рынок "Теремки II".
Дарницкий район
1. Ул. Харьковское шоссе, 57, Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи Дарницкого района.
2. Ул. Вербицкого, 9, Территориальный центр социального обслуживания малообеспеченных пенсионеров, инвалидов и одиноких граждан Дарницкого района (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
3. Ул. Вербицкого, 18, Общество Красного Креста Дарницкого района.
Деснянский район
1. Ул. Бальзака, 63, Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
2. Ул. Милютенко, 9 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
3. Ул. Будищанская, 4 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
4. Ул. Сабурова, 8, Деснянский районный в г. Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (пн.-пт с 9.00 до 21.00).
5. Ул. Сабурова, 20 (пн.-пт с 9.00 до 18.00).
6. Ул. Закревского, 87-д, Управление труда и социальной защиты населения Деснянского районного в г. Киеве государственной администрации (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
7. Просп. Маяковского, 15 (пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
Днепровский район
1. Пер. Лобачевского, 8, Стационарный пункт в помещении Всеукраинского благотворительного фонда "Социальное партнерство" (с 08:00 до 20:00 пн-вс).
2. Ул. Челябинская, 9-г, кабинет № 13 ,ЖЭУ-405 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
3. Ул. Стальского, четырнадцатый, 2-й этаж, холл, ЖЭУ-408 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
4. Ул. Пожарского, 8, кабинет №3, ЖЭУ -402 (с 09:00 до 17:00 пн-пт).
5. Ул. Курнатовского, 7, корпус 1, Управление труда и социальной защиты населения Днепровской РГА (с 09:00 до 18:00 пн-чт
с 09:00 до 16:45 пт).
6. Ул. Курнатовского, 7, корпус 3, Центральное отделение Территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт с 09:00 до 16:45 пт) *Есть банк одежды;
7. Русановский бульвар, 4, Русановское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт, с 09:00 до 16:45 пт).
8. Ул. Березняковская, 6, Березняковское отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района (с 09:00 до 18:00 пн-чт, с 09:00 до 16:45 пт).
9. Ул. Краковская, 13, холл, Киевская городская клиническая больница № 2 (в круглосуточном режиме).
10. Ул. Рогозовская, 6, Киевская городская клиническая больница № 11 (в круглосуточном режиме).
11. Ул. Запорожца, 26, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) № 1 (08: 00-20: 00, пн.-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).
* Мобильные пункты горячего питания (МЦП)
1. Ул. Радужная, 4, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 12:40-13: 10.
2. Просп. Ватутина, 15, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 10:40-11:05.
3 Ул. Русановская набережная, 2, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 15:45-16:10.
4. Ул. Шумского, 3-А, социальный патруль фонда "Социальное партнерство". Раздача горячих обедов 16:20-16:45.
5. Ст. метро "Черниговская", возле ТЦ "NOVUS", социальный патруль фонда "Социальное партнерство".
Оболонский район
1. Ул. Иорданская 7, помещение отдела оперативного реагирования.
2. Ул. Попова, 1, ЖЭУ №512.
3. Ул. Родниковая, 3, ЖЭУ №515.
Печерский район
1. ул. Бассейная, 5А.
2. ЖЭУ "Крещатик".
3. Ул. Дружбы Народов, 30/1, ЖЭУ "Печерскжитло".
4. Ул. Марии Примаченко, 3, ЖЭУ "Печерская брама".
5. Ул. Левандовского, 5-А, ЖЭУ "Липкижитлосервис".
Подольский район
1. Ул. Оболонская, 38, участок №1 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
2. Ул. Хорива, 36, КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
3. Ул. Светлицкого, 35б, РАРС.
4. ул. Копылевская, 17/19, участок №2 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
5. Пер. Апрельский, 4, участок №3 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
6. Просп. Гонгадзе, 7а, участок №4 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
7. Просп. Гречко, 10в, участок №5 ЖЭУ КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района".
Святошинский район
1. Ул. Жмеринская, 22-А, территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение по работе с инвалидами). Для лиц без определенного места жительства и лиц пожилого возраста.
2. Ул. Чернобыльская, 9, Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района (отделение социальной помощи на дому № 2).
3. Ул. Ереванская, 3-А, ЖЭУ-901.
4. Ул. Волынская, 4-А, ЖЭУ-902.
5. Ул. Соломенская, 33, ЖЭУ-903.
6. Ул. Вацлава Гавела, 23-А, ЖЭУ-904
7. Ул М. Донца, 15-А, ЖЭУ-905.
8. Ул. Выборгская, 42, ЖЭУ-906.
9. Ул. Волынская, 2, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
10. Ул. Вацлава Гавела, 83-А, территориальный центр социального обслуживания населения Соломенского района.
Шевченковский район
1. Ул. Суздальская, 4/6.
2. Ул. Котовского, 33, территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. * Есть банк одежды.
3. Ул. В. Василевской, 11-А, территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Шевченковского района. * Есть банк одежды.


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много русскоязычных воинов отдало свои жизни за Украину,ктото из них говорил на суржике,ктото вообще не владел украинским языком..Украина бала в их сердцах,они её любили и отдали за неё свои русскоязычные жизни-поэтому пошёл ты на хуй провокатор.
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ЯК ДОНБАС КОЛЯДУЄ

Народний театр фольклорної пiснi «Дивина» виконав для Радіо «Донбас.Реалії» колядки і щедрівки Донбасу. Схід України не лише їх виконує, а й має велику традицію різдвяних пісень! Колектив «Дивина» був створений у Донецькому національному університеті в 1998 році, тепер - працює у Києві. Колядка «Ой, дивноє Наворожене» була записана у селі Єгорівка під Волновахою Донецької області.ВІДЕО http://www.radiosvoboda.org/a/28215767.html

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П Р О М О В Ч У!!! нехай грають, в добрих почуттях ....
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В киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра
ОТ МИНЕ И НАРОДУ ИНТИРЕСНА, - ЭТО КАКИМ ЖЕЖ ОБРАЗОМ КИЕВСКИЕ ЧИНОКРАДЫ ЗАСТАВИЛИ ХУДРУКА, ШОП ОН ЗАСТАВИЛ СВОИХ МУЗУКАНТОВ ЛАБАТЬ ЗАДАРМА ? ЗАДАРМА, ЭТО ПОТОМУ, ШО ОТА ГАРАЦКАЯ ВЛАСТЬ МОЖИТЬ ТОКО ЭНТУЗИАЗЬМ ВАЗБУЖДАТЬ У ЛЮДЯХ НА УСЯКИ РАБОТЫ БЕСПЛАТНЫЕ...
ААААаа.... ПАНЯТНО НА ШО МУЗУКА ЗВУЧАТЬ БУДИТЬ:-- СНЕГОВЫЕ КУЧУГУРЫ УБИРАТЬ НЕ БУДУТЬ....


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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевском метро будут звучать рождественские композиции в исполнении оркестра
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