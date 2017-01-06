 Харьковчанин "привез" малярию из Нигерии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", харьковчанин "привез" болезнь из деловой поездки в Нигерию. Вернувшись домой, мужчина почувствовал недомогание, но лечился самостоятельно. Позже его госпитализировали с диагнозом "пневмония", а исследования показали, что у него малярия.
Дома у пациента провели противоэпидемические мероприятия.
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