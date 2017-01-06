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Все про:болезнь (322) Нигерия (56) Харьков (3965) малярия (6)

 Харьковчанин "привез" малярию из Нигерии

В Харькове медики зафиксировали случай заболевания малярией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", харьковчанин "привез" болезнь из деловой поездки в Нигерию. Вернувшись домой, мужчина почувствовал недомогание, но лечился самостоятельно. Позже его госпитализировали с диагнозом "пневмония", а исследования показали, что у него малярия.

Дома у пациента провели противоэпидемические мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Египте от малярии умер известный украинский путешественник Коровин
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петя привез рашоалигахическийпиздец для нас
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Чтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q

https://www.youtube.com/watch?v=znQILylcOac

https://www.youtube.com/watch?v=oGK4nxEw5Cc
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Это хуже. У нас нечем лечить малярию. Сгорит за три дня.
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Малярия - это заболевание, которое полностью поддается профилактике и излечению. Основная цель лечения заключается в том, чтобы добиться быстрой и полной ликвидации паразита Plasmodium в крови пациента и предотвратить перерастание неосложненной малярии в тяжелую форму или наступление смерти, равно как и развитие хронической инфекции, вызывающей сопутствующую малярии анемию. С точки зрения общественного здравоохранения цель лечения заключается в сокращении масштабов передачи инфекции другим людям за счет уменьшения резервуара возбудителей инфекции и предотвращения возникновения и распространения устойчивости к противомалярийным лекарственным средствам.Перед началом противомалярийной терапии пациенты с подозрением на малярию должны получить паразитологическое подтверждение диагноза с помощью микроскопии или экспресс-диагностики. Лечение по клиническим признакам следует предоставлять только в случае невозможности немедленно провести диагностическое тестирование в течение двух часов после обращения пациентов за помощью. В целях предотвращения возникновения опасных для жизни осложнений необходимо проводить раннее лечение в течение 24 часов после появления лихорадки с применением эффективных и безопасных противомалярийных препаратов.
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Противоэпидемические мероприятия при малярии?😨
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шаурму из хобота слона есть не нужно и водой из речки запивать.
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поциента в лугандонию сибирским экспрессом...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковчанин "привез" малярию из Нигерии
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