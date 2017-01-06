EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  2214  71
Материалы по теме:
Все про:выборы (21369) киберпреступление (186) Президент (4375) Россия (64533) США (11571) хакер (510) Трамп (397)

 "Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России в кибератаках "охотой на ведьм".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в интервью The New York Times.

На вопрос о его отношении к обвинениям в адрес России в кибератаках Трамп ответил: "Они (действующая администрация. - ред.) потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган. Им очень стыдно за это. В определенной степени это охота на ведьм. Они просто сосредоточились на этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

Напомним, ранее директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было санкционировано высшим российским руководством.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тупиковая ситуация , признать значит подписать себе приговор .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не не верит ,а не может верить. Пуйло за коки держит. Ничего ,ЦРУ и ФБР научат верить. И не таких обламывали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будем ждать когда хуйло залезет в грязное белье Трампу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
трємпєль це не АМЕРИКА .йому за ці слова по репальці сенат надає.
з різдвом вас пане порошенко! у вас такого шанса небуде.....вас ....при.........хуярять.


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
єти трусливие полужиди тоже нас победили?
https://www.youtube.com/watch?v=S99qgfbnL90
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трампу и не выгодно признавать, а то может возникнуть сомнение в правильности голосования
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какое нах голосование... там хуйло изо всех дыр вылазит... у Трампa еще с Манафорта рыло в пуху...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не знаю всех особенностей, это вам в США виднее, как все происходило
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Произошел непоправимый катаклизм", как пел Высоцкий. Беда в том, что Клинтонша (как и Обама) была слишком уверена в своей победе... и поллы ей подложили большую свинью в этом смысле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зрозуміло одне - Трамп рятувати Україну не буде........................ Навіщо йому рятувати невдалий "проект" обами?........... Потрібно розраховувати лише на власні сили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та хай несет пургу...украинский ли харви освальд уже тщательно наблюдает за дауном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
що сказати? слідкуйте за руками!
Трамп назначил главой разведки США друга Украины Коутса
Во время аннексии Крыма этот сенатор одним из первых поднял вопрос санкций для московских агрессоров и призвал защитить суверенитет Украины от посягательств оккупантов Путина.

Избранный президент США Дональд Трамп, несмотря на прокремлевские высказывания во время предвыборной кампании, не перестает удивлять кадровыми назначениями. Так, 5 января 2017 года он назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки.

Новый директор американской разведки известен своей последовательной и стабильной критикой российской агрессии и поддержкой Украины.

В марте 2014 года во время захвата украинского Крыма российской гибридной армией сенатор республиканец Дэниел Коутс внес поправку в законопроект относительно поддержки целостности и суверенитета Украины. Его поправка вводила мораторий на сотрудничество американских структур с "Рособоронэкспортом".

"Эти конкретные экономические санкции нанесут ущерб интересам России без существенного ущерба американской экономике", - говорил тогда американский сенатор. Также он обещал поставить российскую экономику на колени и заставить московских агрессоров уважать независимость Украины.

Дэниел Коутс также известен предложением исключить РФ из списка участников чемпионата мира по футболу в Бразилии из-за агрессивной политики Путина в Украине. Кроме того, однажды сенатор обвинил русских в том, что те внесли путаницу в его рабочий график.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Трамп-хуйло
Петя- еще большее хуйло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, ну а что вы хотите - чтобы трамп признал факт, что хуйло изменло итоги голосования? а сша признались, что их поимели косабы? думаю, трамп трампом, а республиканцы в ярости. отдубасят фуйла по иному
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та похорохорится и будет исполнять обязанности президента.флажками его уже обложили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло тапки белые гладит и чэкае натхнэння порохатых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну хуйло он и в африке хуйло. но ему не сравниться с шыкаладным глазом. плешивый по сравнению с кудрявым безальтернативцем просто слепой щенок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хуйловская липецкая фабрика = смерти наших солдатов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мир и в самом деле маргинализируется, если такое чудо- юдо стало президентом,да ещеи упирается,что его @уйло протолкнул, то, друзья, караул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беда. Если сам президент не верит спец.службаи США то кто будет верить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вам зі штатів ясно видніше! я стежу за цим діячем - трампом. в нього на язиці одне , в пресі - друге , а призначення його , як виглядає, не на користь параші?
це що? така амерська многохождовочка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А диаграмма уже даже устарела. Там вЯличия менее 2% осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что ему остается? признать - да, вмешивались, верю... отчасти благодаря этому я и выиграл... путину и его команде грязных киберпиратов благодарен безмерно...забавно будет, если он это признает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Окорочка какацапам приготуй, вже були "ножки буша"...Ти ще не читав те ,що ОБАМИЧ... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп переводится как "славный чувак", "козырь" с англицкого. Интересно, козырь у кого в колоде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені колись приснилось,що США очолив придурок........і тут почалось
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"...похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ... было санкционировано высшим российским руководством" Источник: http://censor.net.ua/n422383

Не понимаю как это можно доказать? Не в суде, а просто. Есть копия приказа, или его аудиозапись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
петь, этот кловун, о чём угодно, посмотрим на решения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомнились выборы 2008 года в США, Обама против Маккейна, когда вся кацапская пресса орала, что Обама-душка, а Маккейн-руссофоб....В итоге, мы увидили кем стал для мокшан Обама. Кацапье привыкло, что президент-это царь, самодержец и не понимает, что в нормальных странах, "самодержцев" и самодуров при власти, очень быстро может обломать Конгресс с Сенатом или товарищ на подобии Освальда
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Який Путін впливовий навіть президента Штатів назначив.Може і в Україні варта Путіну путьового президента назначити замість безпутного Порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТРАМп - тара-рам. Верю - не верю. Такой себе энтот макДональд любитель-шалун игры в ромашку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У путина есть видеокомпромат на Трампа, еще времен проведение конкурсов красоты. И потом, американские спецслужбы озадачились таким откровенным игнорированием Трампом очевидных доказательств,касателькно кибератак. В общем сейчас раскручивается тема ( если его не усмирят) связей бизнес интересов Трампа с Россией, и рядом других стран,хотят ему это вменять незаконное использование служебного положения. А в штатах это смерти (президентской) подобно. Но компромат, который безусловно, по старой привычке, собрала в Москве на него кремлевская крыса, похоже, постршнее будет)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот интересно, что будет мычать мармеладная питорасня, когда трампон начнет щемить безальтернативца?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хиллари набрала на несколько миллионов голосов больше, Трамп выиграл исключительно благодаря архаичной американской системе выборов. О каком сокрушительном поражении он говорит? Или это он делает заявы для русс медиа? Тогда всё ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не иди речь о Рашке-можно было бы и хоть как-то принять такую точку зрения. Но нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раньше верил только клоунам ! Теперь только Трампу !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неожиданный ход конем (по голове) или удар в спину от Трампыча
Национальную разведку США возглавит сенатор Дэн Коутс, который в ското-паРашии попал под санкции (ответные)... еще 20 марта 2014 года.
Кстати, обратите внимание, как пиндосы нац. разведку называют: интеллигенция .

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия аэропорт боевик военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс задержание изъятие кибербезопасность киберпреступление Киев Минобороны Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Порошенко Рождество Россия СБУ снегопад США Трамп хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти