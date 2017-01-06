 "Это охота на ведьм", - Трамп не верит в причастность России к кибератакам во время выборов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в интервью The New York Times.
На вопрос о его отношении к обвинениям в адрес России в кибератаках Трамп ответил: "Они (действующая администрация. - ред.) потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган. Им очень стыдно за это. В определенной степени это охота на ведьм. Они просто сосредоточились на этом".
Напомним, ранее директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было санкционировано высшим российским руководством.
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з різдвом вас пане порошенко! у вас такого шанса небуде.....вас ....при.........хуярять.
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https://www.youtube.com/watch?v=S99qgfbnL90
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Трамп назначил главой разведки США друга Украины Коутса
Во время аннексии Крыма этот сенатор одним из первых поднял вопрос санкций для московских агрессоров и призвал защитить суверенитет Украины от посягательств оккупантов Путина.
Избранный президент США Дональд Трамп, несмотря на прокремлевские высказывания во время предвыборной кампании, не перестает удивлять кадровыми назначениями. Так, 5 января 2017 года он назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки.
Новый директор американской разведки известен своей последовательной и стабильной критикой российской агрессии и поддержкой Украины.
В марте 2014 года во время захвата украинского Крыма российской гибридной армией сенатор республиканец Дэниел Коутс внес поправку в законопроект относительно поддержки целостности и суверенитета Украины. Его поправка вводила мораторий на сотрудничество американских структур с "Рособоронэкспортом".
"Эти конкретные экономические санкции нанесут ущерб интересам России без существенного ущерба американской экономике", - говорил тогда американский сенатор. Также он обещал поставить российскую экономику на колени и заставить московских агрессоров уважать независимость Украины.
Дэниел Коутс также известен предложением исключить РФ из списка участников чемпионата мира по футболу в Бразилии из-за агрессивной политики Путина в Украине. Кроме того, однажды сенатор обвинил русских в том, что те внесли путаницу в его рабочий график.
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Петя- еще большее хуйло
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це що? така амерська многохождовочка?
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Не понимаю как это можно доказать? Не в суде, а просто. Есть копия приказа, или его аудиозапись?
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-Кокаином!
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Национальную разведку США возглавит сенатор Дэн Коутс, который в ското-паРашии попал под санкции (ответные)... еще 20 марта 2014 года.
Кстати, обратите внимание, как пиндосы нац. разведку называют: интеллигенция .
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