 Конгресс США официально признал победу Трампа на президентских выборах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", председательствующий в Сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков.
В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты. Во время объявления окончательных итогов двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами Конгресса.
Также на пост вице-президента США был утвержден Майкл Пенс.
Напомним, на президентских выборах Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
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https://www.znak.com/2017-01-06/uralskie_zaklyuchennye_vylepili_iz_snega_stelu_aleppo_nash
Весьма скрепно.
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Российские военные все таки признали очевидное: от захламления Средиземного моря древним советским металлоломом нет ни тактической, ни стратегической пользы. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», над комичным походом которого к берегам Сирии смеялся весь цивилизованный мир, сегодня, 6 января, отправляется обратно - на свою базу в Североморск,передает российское государственное информагентство ИТАР-ТАСС, пишет УКРОП.
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православнее только гундяй,
но тоже королеи с тузами путает
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Я у батька один,
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай
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Бажаю щастя неземного,
Щоби змогли ви відродити
Уміння в правді й мирі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословіння.
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Каким боком заводы Тойоты к Украине?
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А кацапурам радіти нема чоґо; він спробує домовитися, але інтереси Америки у ньоґо будуть ґоловними. Так що Україні-Русі треба вже давно дбати за себе самій, і зрозуміти що падлюк офшорних треба закопувати, а не слухати уважно поздоровлення з Різдвом. То вороґи страшніші за Гуйла і урок з Донбасу
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Конгресс США - это совокупность силы и рычагов управления!
Могу сделать сравнение с Формулой-1
Автомобиль - это государство США;
Владельцы - это и есть конгресс США + выполняет роль штурмана;
Пилот/Водитель - это президент США, в данном случае Трамп...
Так что, если Трамп хочет быть пилотом этого боллида, ему придётся быть частью Комманды!!!
В общем, скоро кацорылые поймут, что он для них всё таки ЧМО!!!
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Источник: http://www.amn.com.ua/podiyi/opublykovano-potryasayushhee-vydeo-zhestkogo-obrashhenyya-pyatyletnej-ukraynskoj-devochky-k-boevykam-y-rossyjskym-voennym-potrebovav-ot-nyh-ubyratsya-yz-ukrayny/
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