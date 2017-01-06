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Все про:Байден (359) выборы (21369) Конгресс США (214) результат (87) США (11571) Трамп (397)

 Конгресс США официально признал победу Трампа на президентских выборах

Конгресс США на заседании обеих палат формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", председательствующий в Сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты. Во время объявления окончательных итогов двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами Конгресса.

Также на пост вице-президента США был утвержден Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн

Напомним, на президентских выборах Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
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ну теперь введите его в реальность-где, кто и кого...
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кацапы православного трамушку давно своим царем признали а то какой то конгресс
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на інагурації тРЄМПЄЛЯ буду свій сомєльє виписаний із за граніци....


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Уже скоро в российских подъездах запахнет по-новому - по-трампски.
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В исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление отрядов.

https://www.znak.com/2017-01-06/uralskie_zaklyuchennye_vylepili_iz_snega_stelu_aleppo_nash

Весьма скрепно.

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Надеюсь это успокоит Трампа, и вдруг окажется, что рашка таки враг.
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А ведь как сие не печально, а США обмельчали...и раша их раком ставит. Ну разве могла раша при Рейгане или Буше или Картере так себя вести? Та нивжисть! Ой еще и сонная европа вместе с обкуреными фризами и разбавленая мордвой с попустительства тех же штатов сама америка еще локти себе до кости сгрызут.
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Угленосный крейсер "Кузя" идёт домой :D
Российские военные все таки признали очевидное: от захламления Средиземного моря древним советским металлоломом нет ни тактической, ни стратегической пользы. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», над комичным походом которого к берегам Сирии смеялся весь цивилизованный мир, сегодня, 6 января, отправляется обратно - на свою базу в Североморск,передает российское государственное информагентство ИТАР-ТАСС, пишет УКРОП.
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А причину отправки знаете? 2 самолета разбились возвращаясь после бомбежки , не смогли призелиться на корыто
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заскрепленые православные - самые православные.
православнее только гундяй,
но тоже королеи с тузами путает
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Главное, что это было 3 января. Вообще непонятно.
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Коляд коляд колядин,
Я у батька один,
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай


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Кто-то становился президентом США с большим скандалом? Кто в курсе, ответьте пожалуйста.
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А тебе за подлизывание русне фублями платят или ваш вечноживой на тенге рассчедривается?
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Сегодня, отмечая праздник в теплых домах, не забудьте вспомнить тех, благодаря кому "русский мир" до вас не докатился. Они сейчас на страже.

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У свято на Різдво Христове
Бажаю щастя неземного,
Щоби змогли ви відродити
Уміння в правді й мирі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословіння.
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ну значиццо, шо пора нам соорудить такую бомбу ,шоб хватило и пиндосам и жидоугробурятам.
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Альё кацьаппы ??? Ви хде ??? Уйу боти праплаеньинныё ???
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простите, порезвились. может кто на десерт явится поколядовать
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вату оповещают о том, кого теперь винить во всех бедах ватостана...

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Коментар до допису про "Христос воскресе!" ... - пeдєрасти, пe-дє-ра-сти... І не треба мене банити!(
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Шьё вашья нефьтяньяя мьзьда сьрябьёдтала , али какь ???
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йома йо а кто ж гадить теперь будет по кацапских подьездах и подворотнях ?)))
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Трамп спалился на блядях . Старая козломордая уловка .
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Рождество, и официальное признание Трампа президентом, видится историческая закономерность.
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Мож это сложно для мозга отставного бульбомусора,но попробуйпроникнуться. В США Рождество 25 декабря прошлого года было.
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Для миллионов эмигрантов из совка это ничего не значит...
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А Трамп - признал победу Украины над Хуйловским Матриархатом ? Ведь Хуйло - она такая шлюйха скольскайа !
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як там все складно, у нас хватало одного підпису охендовського, щоб зробити з мурла президента
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это была формальность, но согласен там всё сложнее
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Гдида человечесткая ! Как ты сцука людьям в глаза смотреть будьеш ?
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Зато как заискивающе будет заглядывать в глаза Трампу хуйло и мычать что-то о том, что санкции оказались не такими уж и полезными, как они оленям своим втирали. Но зря то будет всё. Россосия будет вставать с колен до самого развала, как и её предтеча сысысыр.
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Путьинн - сьюка крававайя ! Ти да какихх порь будьишш кроввь пить людскуйу ???
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Ситуации в Украине и Штатах всё более становятся похожи друг на друга: одно хуйло внутри, другое снаружи. )
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20 января походу будет день траура в украине вот цитата трампа которая обвалила акции тойоты «Стройте заводы в США или платите».
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Яша, у вас там все такие долб...бы на россосии?

Каким боком заводы Тойоты к Украине?
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И что? Теперь нам придётся платить за всех тех американских наёмников из ЧёрнойВоды и Академии, которые в АТО воюют? Бяда-бяда...
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Трамп буде робити так як буде добре Америці. Злодюґам з Банкової він точно хрен дасть, от вони і хапаються за ґолову що буде менше чоґо красти.
А кацапурам радіти нема чоґо; він спробує домовитися, але інтереси Америки у ньоґо будуть ґоловними. Так що Україні-Русі треба вже давно дбати за себе самій, і зрозуміти що падлюк офшорних треба закопувати, а не слухати уважно поздоровлення з Різдвом. То вороґи страшніші за Гуйла і урок з Донбасу
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новый начальник кацаПсинскага ГУЛАГа примет присягу кажись 19 января на Крещение Господне...плешивому ВАТАну послали приглашение на инавгуряцию..
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Я так думаю, опасно Трампа инаугурировать. Это ж придется ему открыть все государственные тайны США. А оно будет всё сливать хуйлу.
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Главное, чтобы Трамп не сливал украинские секреты!
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Еще раз для всех постоянно встающих с колен:
Конгресс США - это совокупность силы и рычагов управления!
Могу сделать сравнение с Формулой-1
Автомобиль - это государство США;
Владельцы - это и есть конгресс США + выполняет роль штурмана;
Пилот/Водитель - это президент США, в данном случае Трамп...
Так что, если Трамп хочет быть пилотом этого боллида, ему придётся быть частью Комманды!!!
В общем, скоро кацорылые поймут, что он для них всё таки ЧМО!!!
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в формуле один нет штурманов
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Кто интерьестно прасиль пидаря Хуйля вторгатися в сувереннаё гасударства Украина ??? Кто этага ската сюда звалл ?? Кто этога гниду призывал сюда ??? Скажитя людя ???
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Да ладно там заливать.Вот россосия воюет с США и НАТО ( по их мнению) и готова уже сосать Трампу, начиная от андрюш шатунов и заканчивая хуйлами из говена в кремле.
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Так че реально Пуйла на инаугурацию рыжего пригласили? Ой праздник то кокой!
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Опубликовано потрясающее видео жесткого обращения пятилетней украинской девочки к боевикам и российским военным, потребовав от них убираться из Украины

Источник: http://www.amn.com.ua/podiyi/opublykovano-potryasayushhee-vydeo-zhestkogo-obrashhenyya-pyatyletnej-ukraynskoj-devochky-k-boevykam-y-rossyjskym-voennym-potrebovav-ot-nyh-ubyratsya-yz-ukrayny/
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Хутин - Пуйло ! А на счьёт Америки - так мы пасмотрим !!! )))
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Волю народу, на який вплинула кібератака дураши, сенат підтвердив, чим визнав право виборців на помилку.
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Когда у нас уже начнут перенимать опыт других стран и читать не про приставов Конгресса, а про приставов Рады?!
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Подозреваю, что с 20.01. для многих начнётся "веселуха"........🙂
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США официально признал победу Трампа на президентских выборах
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