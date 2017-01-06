 Вследствие стрельбы в американском аэропорту погибли несколько человек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил шериф полиции округа Броуард.
Погибли несколько человек, еще несколько госпитализированы. Стрелявший задержан.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine_Cowboys
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стрелял без разбора всех кто попадется
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давайте хоч у цей СВЯТИЙ вечір неговорити один одному гадості! до кацапів ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ.
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Бывший посол россии в Мексике Валерий Морозов: «Это страна, на которую можно рассчитывать с учетом тех санкций, которые наложены на нашу страну, и к которым Мексика не присоединилась».
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