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Все про:аэропорт (1163) ранение (1276) стрельба (2080) США (11571) жертвы (772)

 Вследствие стрельбы в американском аэропорту погибли несколько человек

В международном аэропорту "Форт-Лодердейл / Голливуд" (штат Флорида, США) произошла стрельба.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил шериф полиции округа Броуард.

Погибли несколько человек, еще несколько госпитализированы. Стрелявший задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бразилии неизвестный застрелил 11 человек во время празднования Нового года
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А может мир не был нормальным при отсутствии нормы?
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При отсутствии общей цели каждый сравнивает со своей. Можно опеределить.
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Действительно это так, но такая ситуация есть дурдом.
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Шановний ЧУі!!!Вас з Різдвом Хрестовим, всього найкращого!!!
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Ні, просто слід знищити кацапів і світ знов стане нормальним.
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Кацапи дійсно народжуються терористами, але в світі є ще інші терористи.
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5 убитых,несколько раненых,стрелок подстрелен и задержан,ищут взрывные устройства.Пока - вся инфа.
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Только шо...Эстебан Сантьяго,26 лет,в госпитале сейчас.По мотивам - завтра,сразу ничего не скажут.
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да запросто может быть недавним конвертом в радикальный ислам.Но одно ясно - предумышленное злодейство,т.к. отстрелял он 3 магазина
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Прилетел он с Аляски,там легально сдал в багаж 2 ствола.По прилету в Форт-Лаудердэйл,Флорида получил багаж,пошел в туалет.Вышел оттуда уже ведя огонь.
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...от когда "вследствии" станет "в следствии" ... ...тогда поговорим...
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Боротьба з тероризмом, ось - першочергова світова задача............... І терористів потрібно засуджувати до страти, без будь-яких коливань!
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не надо никакой борьюы просто засекретить все теракты и не освещать в новостях. пропадет смысл их совершать
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при совке все засекреченно было и небыло ни секса ни преступности. но сейчас с инетом и камерами может ты и прав
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Угу,секса не было.Только половина моих одноклассниц в 10 классе ездили на материк "удалять жировик" или "вырезать шпору"....но мы-то знаем
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Очката плюгава баба Яга чоловічогу роду на прізвище Пашин ький дісталася США?
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Как не говорите, но это теракт. Только кто и почему это сделал?
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хйло продолжает будоражит мир пока кацапы поглащают тонами бояру
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Хто бы тебя умыкнул, недоразумение убогое... Мож замаланкует кто по-тихому...
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Слышь, а сейчас твои собратья - удмурдЫ за Светлое Рождество Христово пьют? А что пьют, путинку или боярышник?
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Фарид Рахматуллин ты как мусульманин празднуешь? Думаю, что ты кацап вульгарис (обыкновенный).
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Не. Не понимаю. Это место мне просто врезалось в память каким-то Раем. Там, когда заходишь- довольно длинный канал. А по обеим сторонам- коттеджики не слабые весьма. И возле каждого почти- поля, для гольфа. А мы туда три яхты привезли. Богатые такие яхты! Так я о том- на кой хрен там стрелять, в людей???
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Этот "рай" имеет довольно мрачную историю,и вовсе не такую уж давнюю...
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocaine_Cowboys
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на Савушкина принудительно лоботомию делают и пускают в бой даже не сняв швы
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стрелок 26 лет Estaban Santiago.
стрелял без разбора всех кто попадется
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Казахша билиемба? Аха? а ми так и запышым...
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сьогодні свято!
давайте хоч у цей СВЯТИЙ вечір неговорити один одному гадості! до кацапів ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ.


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Ну да, и картинка у тебя самая добрая, почти рождественская с распятым снегирем. С Рождеством!
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сбросьте с Фейсбука АТО за святой вечерей, если найдете. И спасибо
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Мы видим когда пропаганда гибридной войны переходит в работу русской проплаченной агентуры.В результате они работают по всему миру, как вирус на раскачивание и обострение ситуаций.
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Пусть Трамп почаще заявляет об ужесточении миграционной политики и высылке......и такие фейерверки станут регулярными(((
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Ещё не вечер - в Мексике поднялись цены на бензин и население по всей стране жжёт заправки и грабит супермаркеты.
Бывший посол россии в Мексике Валерий Морозов: «Это страна, на которую можно рассчитывать с учетом тех санкций, которые наложены на нашу страну, и к которым Мексика не присоединилась».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие стрельбы в американском аэропорту погибли несколько человек
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