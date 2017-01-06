 Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко

Об этом Такер написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, ему позвонила девушка и представилась журналистом телеканала "Россия 24". Она рассказала, что их украинские коллеги имеют якобы эксклюзивную информацию, изобличающую Порошенко, - 17 часов записей его разговоров.
Как пишет Такер, девушка объяснила, что эту информацию украинцы готовы передать каналу "Россия 24", но через европейского коллегу, которого они как раз ищут. Она предложила Такеру приехать на совместную встречу, получить "эксклюзив" от украинцев и передать его телеканалу.
"Мы вместе приедем на встречу с нашими украинскими коллегами. От вас мы хотим получить короткое интервью о том, что вы передаете нам [информацию. - ред.]. Они передают ее вам, а вы - нам. Мы подадим это как информацию от вас, не от них, а от вас", - объяснила девушка, по словам Такера.
По ее словам, канал готов оплатить ему перелет к месту встречи - возможно, в Москву или один из городов Европы.
Такер записал разговор с российской журналисткой и выложил его на SoundCloud.
"Вы же знаете, что в мире ваш канал известен созданием фейковых историй?" - спросил Такер журналистку.
"Может, "Россия 1", но не "Россия 24"… Наш канал исключительно информационный, у нас только новости", - ответила она.
"То есть "Россия 1" занимается пропагандой, а вы - нет?"
"Нет, нет! Никто не занимается пропагандой!"
"Но мне кажется, вы пытаетесь вовлечь меня в акт пропаганды", - сказал журналист.
"Нет, мы просто просим вам помочь нам в сотрудничестве с украинскими коллегами, - ответила журналистка. - И вы получите эксклюзив".
Разговор между представительницей "России 24" и Такером закончился договоренностью о том, что девушка пришлет Такеру время и место предварительной встречи в Лондоне. На просьбу журналиста назвать по телефону имена украинских коллег, располагающих информацией, она отказала, потому что это "опасно".
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О том, как Пинчук стал в Украине официальным изгоем, коллаборантом, да и просто сепаратистом, мы расскажем чуть позже. Если, конечно, кому-то интересно падение друга сэра Элтона Джона. Так вот, помытый и относительно трезвый Порошенко запирается в Альпах на несколько часов в уединенном номере с главой МВФ Кристинкой Лагард (породистая женщина, удивительно смахивающая на лошадь известного коневода и аудиофила Александра Онищенко). Лагард, памятуя о привычках своего украинского, скажем так, визави, всегда переворачивает стаканы на столе. Как бы намекает, что бухать не надо. Петр Алексеевич голодным взглядом тяжело больного с утра человека смотрит на это издевательство, сглатывает и просит у Кристин очередной транш МВФ. В ответ Лагард долго и подробно рассказывает, в каких макроэкономических позах она собирается поиметь Украину и Петра Алексеевича лично, напоминает о 102-х обязательных условиях получения очередной порции «помощи», которые предусматривают, в частности, искоренение коррупции и обрезание крайней плоти членов Кабинета министров Гройсмана.
Большие, традиционно навыкате глаза Петра Порошенко наполняются вековой скорбью того самого народа, и при каждом его движении очень четко обрисовывается фляжка квадратной формы в правом кармане помятого пиджака.
Но, как правило, все заканчивается в Давосе очень хорошо: забежав на минутку в туалет и приведя себя в порядок путем поднятия жизненного тонуса, украинский президент бодро заявляет: все путем, очередной транш МВФ поступит уже в феврале. И все ждут еще месяцев десять, когда он поступит.
Еще один обязательный номер давосской программы Порошенко называется «участие в панели Пинчука». На самом деле панель представляет собой зарезервированный украинским меценатом и олигархом первый этаж в шале, где всем участникам дают попробовать кусочки натурального сала (национальная экзотика) и угощают варениками . В прошлом году, помнится, все ужрались водкой, Ганна Гопко (глава комитета Верховной Рады по иностранным делам) хрипло орала о необходимости срочно сформировать мировую антипутинскую коалицию, а сам Порошенко для разрядки предложил спеть гимн Украины. Но теперь такого веселья уже не будет.
Все началось с того, что Виктор Пинчук, десятилетиями вкладывающийся в фонд Клинтонов и превративший Билла в ручную собачку, которую он таскал по всем своим мероприятиям, внезапно загрустил. Новый, прекрасный европейский мир, который он строил в последние годы, стремительно покатился к е…ням. Хиллари, паскуда такая, вчистую продула Дональду. А ведь все так красиво планировалось: новый президент США посетит панель Пинчука до инаугурации. Все в шоке, завидуют и делают предложения украинскому олигарху. Да хрен там! В Давосе все будут обсуждать, чего ждать от Трампа с Путиным. Это первый момент.
Второй момент тоже не радует: долгие годы (13 лет!) Виктор Пинчук арендовал в Ялте Ливадийский дворец, где проводил международный саммит «Ялтинская европейская стратегия». Если взять первые буквы на английском, то сокращенно получится YES. Крутой креатив. Был. Теперь саммит проходит в Киеве. Вообще полный отстой. KES какой-то получается.
И, наконец, главное достояние Виктора Пинчука - трубы очень большого диаметра - начало ржаветь по причине отсутствия российского рынка сбыта. В результате Пинчук стал трезво оценивать окружающий мир, что нашло свое проявление в статье, напечатанной перед НГ в издании Wall Street Jornal.
Если коротко суммировать смысл материала, то он сводится к трем тезисам: Крым не совсем наш, точнее, вообще принадлежит России, в НАТО Украине не надо, поскольку наступит п…ц, причем быстро, в ЕС тоже не стоит торопиться - п...ц тоже наступит, но не так быстро, как в случае вступления в НАТО.
Фактически Виктор Пинчук во влиятельном западном издании озвучил то, что многим в Украине уже стало понятно. Просто все очк...ли говорить подобные вещи вслух. А тут зять президента Леонида Кучмы в один момент переплюнул саму Надю Савченко, которую подвергли остракизму из-за идеи проводить прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Поэтому «правящая элита нации», только-только начавшая бухать перед Новым годом, была шокирована.
Все-таки Пинчук не просто чмо с помойки, не Настя Деева с опавшими си…ками, а олигарх и владелец одного из рейтинговых медиа-холдингов в Украине («СТБ», «Новый канал» и ICTV). Плюс ко всему вкладывался во всякие европейские проекты. Его «PinchukArtCentre» регулярно проводил для офисных европейцев Киева различные перфомансы. То мужика с голым членом покажут, то половой акт. Европа! А потом вон оно как повернулось… Крым не наш.
Понятное дело, что друга Элтона Джона по-быстрому закидали дерьмом, обвинили в пособничестве Путину, намекнули на его еврейские корни (хотя, казалось бы, это тут причем, учитывая Гройсмана и Вальцмана). Однако патриоты кидались экскрементами без былого огонька. Чувствовалось, что они растеряны. Сначала Беня Коломойский нагло всучил государству свой «Приват», а потом обвинил Порошенко в рейдерстве и предательстве. Теперь вот самый европейский олигарх Украины распространяет пораженческие настроения.
И, спрашивается, как быть Порошенко? Вот приедет он в Давос просить денег, а тут «панель Пинчука». Пойдешь на нее - станешь пособником агента Путина. Плюс ко всему все будут обсуждать Трампа, до инаугурации которого останутся считанные дни. Еще хорошо, что Дональда СБУ не занесла в черный список политиков и артистов, которым запрещен въезд в Украину. Хотели, но в последний момент махнули рукой.
Пинчук был единственным украинским олигархом, прикармливавшим всяких европейских и американских политиков, которые с удовольствием приезжали на его тусовки.
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\ поговорка у чиновных "бизнесменов"\
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Кацатролі як ворони "в сборє і рассєлісь на заборє". Це не дивно, акція була запланована, профінансована, горші розподілені і розкрадені, тож шоу продовжується навіть коли акторів на сцені немає!
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Американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику будущего президента США Дональда Трампа, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
Большинство в Конгрессе США готово принять решение об ужесточении санкций против РФ, заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
"Думаю, после доклада спецслужб США шаги Конгресса будут достаточно предсказуемы, тем более, что на вчерашних слушаниях о кибератаках России тон задавали республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Большинство Конгресса США явно настроено на принятие более жестких санкций в отношении России. Спецслужбы на слушаниях в Конгрессе вели себя довольно сдержанно, но, тем не менее, позволили себе ядовитые комментарии в адрес избранного президентом США Дональда Трампа. Думаю, будет жесткое столкновение", - отметил Пионтковский.
Он не исключает, что президентство Трампа может закончиться импичментом.
"Если Трамп проигнорирует доклад спецслужб США о России, он откроет себе прямой путь к импичменту. То же случится, если он будет продолжать в качестве "авторитетов" цитировать президента РФ Владимира Путина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Слово "импичмент" уже широко используется в американских СМИ. Трамп ведет себя очень странно. Вице-президент США Джо Байден уже прямо заявил Трампу: "Пора взрослеть, Донапьд", - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, американский истеблишмент не будет долго терпеть пророссийскую риторику Трампа.
"Трамп сам загнал себя в угол, противопоставив себя всему военно-политическому и разведывательному истеблишменту США, Конгрессу в целом. Обратите внимание: из команды Трампа ушел бывший глава ЦРУ Роберт Вулси, ушел именно из-за разногласий в отношении России. Если Трамп будет продолжать нести пророссийскую чушь, терпение американского истеблишмента исчерпается. Трампу дадут провести инаугурацию, но ко многим в США придет мысль: а не лучше ли нам поменять Трампа на его вице-президента Майка Пенса?" - резюмировал Пионтковский.
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Александр Бузаладзе "а как это по ощущениям, сосать х...й"
ЭТО НАДО ВИДЕТЬ.
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Я не знаю, хто написав ці рядки, але вони настільки глибокі, настільки це просто геніально.
http://startco.net.ua/…/video-zvernennya-5-richnoi-ukraink…/Відео. Звернення 5-річної українки до всіх ворогів України набирає шаленої популярності в мережі інтернет ! - Старко постВи тільки послухайте цю дитину...STARTCO.NET.UA
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