EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  8909  50
Все про:Гидрометцентр (517) Кульбида (36) погода (2310) прогноз (480) синоптики (37)

 "С 10 числа будет повышаться температурный режим", - директор Гидрометцентра Кульбида

С 10 января на территорию Украины после сильных заморозков придет потепление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире "112 Украина".

"Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится. Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации, начиная с 10 числа будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Украину ждут морозы - 15 - 25

Напомним, с Черного моря в Украину пришел мощный циклон. Синоптики обещают сильные морозы и снегопады в течение рождественских праздников.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І на цей раз не замерзнемо.. Кацапи знову впіймають облизня..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да я только с обеда аклиматизировался и на те... Когда уже стабильность наступит?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у мене в машині пічка на 5 з 5-ти. але реально сьогодні покатався то я трошки ухуєл.
морозно..... Черкаси сіті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Киеве тоже ЗЮЗЯ))))
И метет....
Печка тоже в напряге))))и кожух тарабанит))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нормально-я навіть на річку гуляти ходив. Дме, та жити можна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
співчуваю Друже....
але як Ви знаєте в Черкащині кліман помірний.не сильно холодний і не сильно жаркий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До чого тут співчуття? При можливості я з річки і не йшов би нікуди, так там гарно і спокійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
співчуваю тобі за те що трохи погода змінилася. на тій неділі погода ну просто чудо була! я на Дніпро їздив село таке є Сагунівка.і шашлик зробив.і відпочив.
а зараз мете по всій Черкащині дуже сильно.подивимося назавтра
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так це тільки сьогодні почалося-а я тут з 2-го.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доброго Вам відпочинку в Козацькому Краї.!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вже 15 років тут кожний вільний день. Відпочинком це не назву-це справжнє життя. Як воно має бути.
Дякую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, з таким хутром як в Чубаки той мороз до лампади...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"будет повышаться температурный режим".А заумно як.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это великое достижение правительства Гойсмана!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не. Но в заслугу он себе это поставит, как и возложит сегодняшнее похолодание на популистов, не умеющих работать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если Кульбида заказал потепление,значит так и будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Природа любит Украину!
Кацапы пусть жуют резину !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тот придворный синоптик КуЙбида который нам тёплую зиму обещал?Облить водой и на мороз его голого,будем с него Карбышева делать,может тогда звиздеть перестанет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дубачок,-15 и ледяной порывистый ветер,а так всё хорошо,Рождество Христово празднуем.Христос Родился!Славимо его!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ночь перед Рождеством
,,,"Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам."...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С 10 числа будет повышаться температурный режим, и обещаться безвизовый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня во всех квартирах тепло. Жду российский газ через 50 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аграрии! Есть на ветке? Такая погода- это плюс или минус? Я не за градус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если поля укрыты снегом- тогда нормально, если снега нет-посевы могут вымерзти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кульбида сказал - это да! Кульбида - это голова! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щастя, радості, краси,
Бочку меду Вам в труси.
Щоб не злиплись яйця голі,
Молодичок Вам доволі.
А щоб сало було в хаті,
Кабани хай волохаті
Запетрушать свиноматок,
От і буде Вам достаток!
З Різдвом Христовим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
...как писал Ницше: Если потрогать руками холодного человека, кажется, что он обжигает...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
За прошлый год Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $1 млрд 467,091 млн.

Как сообщает Politeka со ссылкой на ГФС, основная доля импортированного угля была поставлена в страну из РФ ($906,298 млн).

Из США было импортировано угля на сумму в $212,11 млн; из Канады - на $94,374 млн. Из прочих стран в сумме было импортировано угля на $254,308 млн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как говорил один сатирик гидрометцентр ошибается один раз но каждый день
 показать весь комментарий
Ответить
 
Микола Кульбіда прочесав три сайти погоди... тепер, звісно, він шаман на всю країну
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйбида пользуется таким же айфоном, что и остальные граждане Украины. Айфон про такое потепление рассказывал еще неделю тому назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сайту Синоптику- верю! Прогноз - правильный: сильный ветер и сильный снег. Был. Завтра еще посмотрим. Хорошо, что завтра, чисто из окна. В московии-сильный минус. я-рада.9
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество"С 10 числа будет повышаться температурный режим", - директор Гидрометцентра Кульбида
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия аэропорт боевик военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс задержание изъятие кибербезопасность киберпреступление Киев Минобороны Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Порошенко Рождество Россия СБУ снегопад США Трамп хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти