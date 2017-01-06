 "С 10 числа будет повышаться температурный режим", - директор Гидрометцентра Кульбида

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире "112 Украина".
"Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8-го интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также снизится. Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации, начиная с 10 числа будет повышаться температурный режим на фоне отсутствия опасных погодных явлений", - сказал он.
Напомним, с Черного моря в Украину пришел мощный циклон. Синоптики обещают сильные морозы и снегопады в течение рождественских праздников.
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Температура в Киеве существенно повысится, а таяние снега совпадет с дождями, - Гидрометцентр(20)
Руководство Киева мы дважды проинформировали и прогноз доставили прямо в приемную, - директор Гидрометцентра(41)
Такого снегопада не было с 1881 года, - Кульбида(21)
Правительство предупреждает о новой беде: страна должна готовиться к паводкам(52)
Ранней весны не будет(0)
На этой неделе температурный режим в Украине будет гораздо выше, чем обычно, - Кульбида(4)
Во второй половине дня в Киеве ожидается сильная метель и похолодание(2)
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морозно..... Черкаси сіті.
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И метет....
Печка тоже в напряге))))и кожух тарабанит))))
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але як Ви знаєте в Черкащині кліман помірний.не сильно холодний і не сильно жаркий
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а зараз мете по всій Черкащині дуже сильно.подивимося назавтра
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Дякую.
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Кацапы пусть жуют резину !
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,,,"Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам."...
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Бочку меду Вам в труси.
Щоб не злиплись яйця голі,
Молодичок Вам доволі.
А щоб сало було в хаті,
Кабани хай волохаті
Запетрушать свиноматок,
От і буде Вам достаток!
З Різдвом Христовим!
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Как сообщает Politeka со ссылкой на ГФС, основная доля импортированного угля была поставлена в страну из РФ ($906,298 млн).
Из США было импортировано угля на сумму в $212,11 млн; из Канады - на $94,374 млн. Из прочих стран в сумме было импортировано угля на $254,308 млн.
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