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 16 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время рождественских богослужений

Во время рождественских богослужений к обеспечению общественной безопасности будут привлечены 15 тыс. полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в ночь с 6 на 7 января в 14 тыс. культовых сооружений по всей Украине запланированы рождественские богослужения. Ожидается, что в них примут участие более 4 миллионов человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рождественского дидуха установили в центре Львова. ФОТО
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ВСУ уничтожили на Донбассе 5 БПЛА Форпост (видео).
Учитывая что на России их всего было около десяти, то это просто праздник какой-то)
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ты хоть когда нибудь отдыхаешь, или под твоим ником целый отдел пишет?
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Щось мало поліцейських, всі ж знають як безчинствують ці безбашенні віряни, футбольні хулігани просто відпочивають.
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Діти з різних куточків України вітають наших захисників з Різдвом Христовим

https://www.youtube.com/watch?v=uaJFsphKmGk
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думаешь две секты пойдут в рукопашную? а может проще, чтобы 16 000 полицейских выгнали сцаными тряпками конкурентов из Софии?
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Мужикам из Нацгвардии-да,лишь бы тепло одеты были,а вот легавых в количестве 15 тыс.-это богохульство по-моему.
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Я одного не пойму- зачем,во время БОГОСЛУЖЕНИЙ,16 тыс полиции
Если вы такие верующие,то зачем нажираться и хулиганить в религиозный праздник?
А если вы бухаете и вам нужна помощь полиции,то какие- же вы верующие?
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Там не МВД надо, а СБУ в каждую церковь МП заслать.
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Щас так удивился! Впервые, за эти три года, услышал фейерверка звуки. Кто-то рискнул. В Мариуполе это ведь под строгим запретом. Возможно- зря. Никакого сравнения с прилетами/улетами и просто стрельбой. Хотя, возможно, что просто фейерверк такой, слабенький....
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Особенно меня прикалывает когда тычут в сторону муслимов.дескать какие те религиозные фанатики.А ВЫ НЕ ТАКИЕ ЖЕ?!!!
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Разница только в имени того кому вы поклоняетесь.Вот и все
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А когда Украина станет светским государством?РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ в Евросоюз НЕ ВОЗЬМУТ.Неужели до ВАС не доходит?!
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Флорида, аэропорт Форт-Лодердейл.
Неизвестный открыл стрельбу, есть убитые и раненные.
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Пользователи соцсетей активно шутят по поводу сообщений СМИ об отсутствии отопления в квартирах Ленинградской области.
Люди припомнили заявления пропагандистов о том, как без российского газа якобы замерзнет Украина.
"Так вот они где, эти украинцы, которые по словам Киселёва, замерзают каждую зиму!" - гласит ироничный комментарий.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество16 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время рождественских богослужений
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