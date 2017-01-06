 16 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок во время рождественских богослужений

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в ночь с 6 на 7 января в 14 тыс. культовых сооружений по всей Украине запланированы рождественские богослужения. Ожидается, что в них примут участие более 4 миллионов человек.
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Учитывая что на России их всего было около десяти, то это просто праздник какой-то)
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Полиции обещали внедорожники Mitsubishi, а закупили "Нивы" (фото)
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https://www.youtube.com/watch?v=uaJFsphKmGk
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Если вы такие верующие,то зачем нажираться и хулиганить в религиозный праздник?
А если вы бухаете и вам нужна помощь полиции,то какие- же вы верующие?
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Неизвестный открыл стрельбу, есть убитые и раненные.
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Люди припомнили заявления пропагандистов о том, как без российского газа якобы замерзнет Украина.
"Так вот они где, эти украинцы, которые по словам Киселёва, замерзают каждую зиму!" - гласит ироничный комментарий.
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