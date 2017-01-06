EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  2547  11
Все про:аэропорт (1162) Борисполь (426) погода (2309) авиасообщение (296)

 Внутренние рейсы аэропорта "Борисполь" задерживаются из-за погоды

В Международном аэропорту "Борисполь" из-за погодных условий задерживаются рейсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице аэропорта в Facebook сказано: "Из-за критических погодных условий в регионах Украины частично задерживаются некоторые внутренние рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все рейсы отменены в аэропорту "Одесса" из-за непогоды
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во, дела! А у нас, в Мариуполе,- продолжает быть тихо и без осадков... Аж странно, что совсем недалеко- такие вот катаклизмы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина, есть шанс показать Америке как делать самолеты, осталось только взяться и исправить:

Специалисты уверены: "В F-35 уже нельзя ничего исправить. Серьезные инженерные ошибки были допущены еще на этапе проектирования самолета и подобного рода «огрехи» не поддаются корректировке".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це совок завжди хотів щось "показать и доказать" США. А нам воно нашо треба?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ось тут і треба за дупу брати падлюк , може злетіти не зможуть..
 показать весь комментарий
Ответить
 
рота девах мокшанских поет о своей самой красивой заднице и жодного мокши просто нема...
чы они в соседнем зале также хвалятся попами друг перед дружкой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мне в Одессу надо позарез.
И надо мне туда, куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.

Мне надо, где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада.
Пусть где-нибудь все ясно и тепло,
Там хорошо, но мне туда не надо. (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
депутатам плохо..это ж все 27 рейсов до москвы отменили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоВнутренние рейсы аэропорта "Борисполь" задерживаются из-за погоды
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание кибербезопасность Киев Минздрав Минобороны НАБУ Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Рождество Россия СБУ снегопад стихия суд США хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти