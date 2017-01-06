 Внутренние рейсы аэропорта "Борисполь" задерживаются из-за погоды

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице аэропорта в Facebook сказано: "Из-за критических погодных условий в регионах Украины частично задерживаются некоторые внутренние рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются".
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https://www.ventusky.com/mariupol#webcams
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Специалисты уверены: "В F-35 уже нельзя ничего исправить. Серьезные инженерные ошибки были допущены еще на этапе проектирования самолета и подобного рода «огрехи» не поддаются корректировке".
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чы они в соседнем зале также хвалятся попами друг перед дружкой?
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Судья Петрозаводского горсуда приговорила бывшего вице-спикера заксобрания к 20 годам строгого режима с 2-летним ограничением свободы после отбытия срока по делу о педофилии.
Я не знаю как можно комментировать этот пиндец )))
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И надо мне туда, куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.
Мне надо, где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада.
Пусть где-нибудь все ясно и тепло,
Там хорошо, но мне туда не надо. (с)
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