 Глава УГКЦ поздравил украинцев с Рождеством: С нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне

Об этом говорится в Рождественском послании Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава к архиепископам, митрополитам, епископам, духовенству, монашеству, братьям и сестрам в Украине и в мире, передает Цензор.НЕТ.
"Где Бога принимают - все оживает и восстанавливается. Кто открывает Ему свое сердце, получает надежду, новый смысл своего существования сегодня и в будущем. И наоборот, где Его выбрасывают или не пускают - все замирает, подвергается тлению, упадку и коррупции. Там человек находится во власти смерти, под влиянием фальшивых идолов, насилия и лжи и, наконец, теряет смысл своей жизни, надежду на завтра, потому что все умирает на глазах уже сегодня", - сказано в послании.
Предстоятель утверждает, что Всевышний знает о том, что болит каждому из нас, почему мы плачем или радуемся. "Он знает каждого из нас, потому что до конца света продолжает жить с человеком и в человеке. Он продолжает страдать в каждом человеческом терпении, радуется каждой нашей радостью, продолжает умирать в каждом смертном, продолжает быть преследуемым и униженным в каждой лице, которого современный мир отвергает и презирает", - считает Блаженнейший Святослав.
"Рождество - это рождение Бога во мне, воплощение Сына Божия в моей жизненной истории, в моей жизни, какой бы ничтожной или сложной она мне не казалась. Поэтому моя жизнь в любом случае имеет смысл, потому что то, что мое личное, навеки стало и его личным", - говорится в послании.
"Поэтому давайте праздновать Рождество Христово, - призывает Глава Церкви, - впуская Спасителя, который рождается, во все, что является нашим сокровенным. Давайте согревать его нашей живой верой".
В личной жизни, просит Предстоятель, нужно беречь себя от греха и делать добро. Давайте стараться, чтобы наши мысли и жизненные решения были наполнены Богом. В сложных жизненных обстоятельствах не забывайте, что Господь Бог нас любит своей безграничной любовью, которая больше наших промахов и неудач, сильнее наших грехов и проступков. Рождество Христово - это духовное событие непрестанного Божьего присутствия, которое воплощается в каждом мгновении и на каждом месте, которое осуществляется для меня и во мне.
В нашей семейной жизни, продолжает Глава Церкви, давайте постараемся во всем жить в любви и согласии. Родители, помните, что чаще всего дети творят образ Бога на основе вашего поведения, вашей любви друг к другу, вашего самопожертвования, щедрости и жизненной радости. Воспитывайте их к истинной молитве прежде всего собственным примером.
В нашей общественной жизни, пишет Блаженнейший Святослав в Послании, особенно среди нынешних экономических, политических и военных вызовов, необходимо помнить, что с нами - Бог! Мы не одиноки среди боли, страданий и крови в этой войне. В своем Рождестве Господь воплощается и сегодня, в тот исторический момент, в котором нам приходится жить и умирать, строить и возрождать, защищать нашу Родину от врага и лечить раны прошлого и настоящего.
"Выполняя это рождественское задание, давайте наполнять наши дома, храмы и всю нашу землю пением прародительской коляды. Пусть колядует сегодня вся Украина и везде, где бьется украинское сердце", - призвал Глава УГКЦ.
"Давайте принесем новорожденного Спасителя в наших колядках к каждому, кто сегодня скорбит или чувствует себя одиноким. Давайте поделимся нашей радостью и Святым ужином с теми, кто жаждет и голодный справедливости и человеческого внимания. Посетите тех, кто заключенный, находится на чужбине или в дороге. Давайте принесем небесный свет Рождества к раненым и страждущим. Давайте вспомним в молитвах о пленных, кто испытывает издевательства и взывает к Богу о свете надежды под обстрелами на так называемой линии разграничения, на оккупированных территориях на востоке Украины и в Крыму. Давайте мыслями и молитвой объединимся с нашими воинами, которые отважно защищают наше Рождество. Не забывайте и о тех, кто с нетерпением ждет их счастливого возвращение домой", - попросил Блаженнейший Святослав.
Глава УГКЦ пожелал всем и каждому вкусной кутьи, веселых праздников Рождества Христова!
Далее приводим полный текст послания главы УГКЦ на языке оригинала:
І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили −
славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
Ів. 1, 14
Христос рождається! Славімо Його!
Сьогодні наші серця сповнені світлою різдвяною радістю. Предвічний Бог стає людиною, щоб людину навіки поєднати і примирити із Собою. Син Божий стає сином Діви з Назарета, усемогутній Бог робить себе немічною дитиною і дається носити на людських руках. Для нас, християн, це велике і незбагненне Таїнство воплочення Сина Божого є ключем до пізнання природи Господа Бога, Його любові до людського роду та розуміння історії спасіння. Різдво Христове показує нам, ким є Бог і якими повинні бути ми у ставленні до Нього та одне до одного.
Споглядаючи на споконвічного Бога, народженого в убогому вертепі, Церква співає: "З лона Отчого зійшов Ти, Чоловіколюбче, і несказанним смиренням прийняв надприродне убозтво. Ти, Господи, зволив поселитися у вертепі і, як дитина, годуєшся грудьми, бувши Творцем і Господом. Тому приведені зорею мудреці приносять Тобі дари, як Володареві створіння, а пастухи й ангели дивуються і кличуть: Слава на висотах Богові, що йде, як людина, на землю родитися" (Неділя перед Різдвом, хвалитні стихири).
У народженні між нами свого єдинородного Сина всесильний Творець всього видимого й невидимого відкриває нам правду про найважливіші та найглибші істини ставлення батьків до власної дитини. Він поводиться зі своїм творінням як люблячий Батько, який дбає, щоб Його дитина мала все, що потрібне їй для життя і для зросту до зрілості, на Його Образ і Подобу. А в постаті Пречистої Богородиці Він об'являє нам велич матері, яка ділиться власним тілом, щоб привести дитину на світ, і день та ніч у ніжності й відданості чуває над нею, обдаровуючи її найвищими силами своєї душі, своїм духовним світом, сповненим благодаті Святого Духа.
Єдинородний Син Божий, "Бог істинний від Бога істиного", виконуючи волю свого Отця, захотів зачатися і виношуватися дев'ять місяців у материнському лоні та народитися у всій немочі й слабкості людської природи, "вид раба прийнявши" (пор. Фил. 2, 7). Він не просто став людиною, а взяв на себе всю людську вразливість і беззахисність і, ставши немовлям, особисто пережив усі труднощі й небезпеки, пов'язані з людським буттям. У Христі Ісусі Бог назавжди взяв на себе повноту того, що звемо "бути Людиною" − усі виміри людського існування з усією його величчю, але водночас з усією його драматичністю.
На основі такого боголюдського досвіду Всевишній знає про те, що мене болить, чому я плачу чи радію. Він знає кожного з нас, тому що аж до кінця світу продовжує жити з людиною і в людині. Він продовжує страждати в кожному людському терпінні, радіє кожною нашою радістю, продовжує вмирати в кожному смертному, продовжує бути переслідуваним і приниженим у кожній особі, яку сучасний світ відкидає і зневажає. Різдво − це народження Бога в мені, воплочення Сина Божого в моїй життєвій історії, у моєму житті, хоч би яким нікчемним чи складним воно мені видавалося. Тож моє життя в будь-якому разі має сенс, бо те, що є моє особисте, навіки стало і Його особистим!
Сьогодні Христос-Господь народжується в історії нашого народу і його святої Церкви "задля нас, людей, і нашого ради спасіння". У цю історичну мить, яку ми соборно переживаємо, Він "може спасти повіки тих, які через Нього до Бога приступають, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися", як читаємо в Посланні до євреїв (7, 25). Але як колись у Вифлеємі Ісус потребував Марії та Йосифа, щоб внесли Його у світ людини, так сьогодні Він потребує нас, християн третього тисячоліття, аби ми своєю вірою впровадили Його у наш світ, сучасну історію і культуру. Навіть більше, мусимо ввести Христа, сьогодні рожденного задля нашого спасіння, в усі закутки особистого, сімейного і суспільного життя. Бог хоче туди ввійти і бути там особисто присутнім, однак поважає нашу волю і чекає на нашу відкритість до Нього.
Тож від нас залежить - впустити Ісуса Христа до себе або зачинити перед Ним двері, як це було із заїздами у Вифлеємі. Де Бога приймають - усе оживає і відновлюється. Хто відкриває Йому своє серце, отримує надію, новий сенс власного існування сьогодні і в майбутньому. І навпаки, де Його викидають чи не пускають - усе завмирає, піддається тлінню, занепадові й корупції. Там людина перебуває під владою смерті, під впливом фальшивих божків, насильства й брехні та, врешті, втрачає сенс власного життя, надію на завтра, бо все вмирає на її очах вже сьогодні.
Тому святкуймо Різдво Христове, впускаючи Спасителя, що народжується, у все, що є нашим сокровенним. Огортаймо Його пелюшками нашого особистого, сімейного та суспільного життя. Зігріваймо Його нашою живою вірою. Відважно прямуймо за Ним нашою надією, як мудреці за різдвяною зорею. Хай наше сьогодення буде освітлене ніжною любов'ю, яку виливає на нас Божественне Дитя.
В особистому житті бережімо себе від гріха та чинімо добро. Стараймося, щоб наші думки та життєві рішення були сповнені Богом. Живімо так, щоб усі наші ближні побачили, що ми діти Божі, бо йдемо за Його Словом і Його Заповідями. У складних життєвих обставинах не забуваймо, що Господь Бог нас любить своєю безмежною любов'ю, яка більша за наші промахи і невдачі, сильніша за наші гріхи та провини. Наш Творець хоче, щоб ми повсякчас були здатні цю Його любов вносити в життя інших - втілювали її в наших стосунках і вчинках. Різдво Христове - це не тільки історична подія "у дні Ірода, царя юдейського" (Лк. 1, 5). Різдво Христове - це духовна подія безнастанної Божої присутності, яка втілюється в кожну мить і на кожному місці, яка здійснюється для мене і в мені.
У нашому сімейному житті стараймося в усьому жити в любові й злагоді. Батьки, пам'ятайте, що найчастіше діти творять образ Бога на основі вашої поведінки, вашої любові одне до одного, вашої самопожертви, щедрості й життєвої радості. Виховуйте їх до щирої молитви насамперед власним прикладом. У всьому пам'ятайте, що ваші діти доручені вам самим Творцем і Небесним Батьком, щоб ви їх зростили в любові до Нього і на Його славу. Саме в ці святочні дні творіть для своїх дітей прекрасні спомини Різдвяних свят, щоб вони могли відчути радість християнського життя, яка дає можливість долати всі труднощі й негаразди.
У нашому суспільному житті, особливо серед нинішніх економічних, політичних та воєнних викликів, пам'ятаймо, що з нами - Бог! Ми не самотні серед болю, страждань і крові в цій війні. У своєму Різдві Господь воплочується і сьогодні, у той історичний момент, в якому нам доводиться жити і вмирати, будувати і відроджувати, захищати нашу Батьківщину від ворога і лікувати рани минувшини та сьогодення. Це до нас у день Різдва Христового звертається ап. Павло із закликом до святості життя: "…щоб Христос вірою оселивсь у серцях ваших, а закорінені й утверджені у любові - ви спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою" (Еф. 3, 17-19).
Ми, як християни, покликані сьогодні, подібно до євангельських пастушків, що першими прийняли звістку про народження Спасителя, нести її у світ і ділитися нею з ближнім. Виконуючи це різдвяне завдання, наповнюймо наші оселі, храми та всю нашу землю співом прабатьківської коляди. Нехай колядує сьогодні вся Україні і всі усюди, де б'ється українське серце! Нехай радість нинішнього празника сповнює нас надією на перемогу, не нашу, а Христову, який єдиний зможе об'єднати те, що видається нам сьогодні безнадійно роз'єднаним, як в Україні, так і в широкому світі.
Принесімо новонародженого Спасителя в наших колядках до кожного, хто сьогодні сумує чи почувається самотнім. Поділімося нашою радістю та Святою вечерею з тими, хто спраглий і голодний справедливості та людської уваги. Завітаймо до тих, хто ув'язнений, перебуває на чужині чи в дорозі. Принесімо небесне світло Різдва до поранених і стражденних. Згадаймо в молитвах про полонених, хто зазнає знущань і волає до Бога про світло надії під обстрілами на так званій лінії розмежування, на окупованих територіях на Сході України та в Криму. Думками і молитвою єднаймося з нашими воїнами, які відважно захищають наше Різдво. Не забуваймо і про тих, хто з нетерпінням чекає на їх щасливе повернення додому.
Хоч би де ви були, дорогі браття і сестри, від наймолодшого до найстаршого, чи в Україні, чи на поселеннях, зі щирого серця бажаю кожному з вас смачної куті, веселих свят Різдва Христового та щасливого і благословенного нового року!
Христос рождається! Славімо Його!
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4 години томуЧтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах
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- українська дитина
- кацапська
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#Україна #Діяспора З Св.Вечером! Смачної Куті! Нехай Різдво Христове обвенне надією всіх тих що працюють і обороняють Україну кожний день!
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Вся родина за стіл сідає.
Дух всевищого щастя витає,
Хто Христа в своїм серці має.
Дух святої, земної любові
У піснях, у правічнім слові:
Народився Христос на світі,
Прославляйте його, славіте...
Як Різдвяна зоря-зірниця -
Входить в дім коляд-колядниця:
Щоб вродилися жито-пшениця
І усяка-така пашниця,
Щоби вдосталь всього в оселі,
Всі в родині здорові й веселі,
Щоб у мирі жили - не тужили,
Щоб добро на землі творили...
Ніч Різдвяна іскриться снігами,
Поспішає до хати з піснями,
З побажаннями і дарами,
Щоб щасливо жилося нам за вами.
Ніч Різдвяна, немов царівна,
Сяє вся злотозір'ям чарівним:
Народився Христос на світі -
Прославляйте його, славіте!
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Бог є-ЛЮБОВ! ЗІ СВЯТОМ ВАС УКРАЇНЦІ!!!
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Нуте, нуте, браття-сусіди,
Покиньмо лиха, забудьмо біди.
Нех ся помножить наша потіха,
Клопот і біда пропасть до лиха -
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати. |2х
Чи чулисте, Мишку, Василій,
Як на повітрю Ангели піли?
«Слава во Вишніх» - Богу нех буде,
А вам на землі - мир, добрі люде!
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Де треба нести поклон дитятку?
Он Його мати зложила в яслах,
З которих осел і віл ся пасли.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Все то винна бідная Єва,
Що з'їла яблука з райського древа.
В неволю ввела всі свої діти,
Прийшов Спаситель освободити!
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
А знаєш ти, Олексо, Гнатку,
Який то несуть поклон дитятку?
Повідав тоє старий Данило,
Же Єму несуть злато й кадило.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Ливан, смирну, злато три царі
Принесли Йому од себе дари,
А ми біднії всі з села хлопки,
Що хатка має - несім до шопки.
Треба, треба, браття-камрати,
Рождшуся Богу, поклон оддати.
Хто що має, з доброй охоти
Даймо, а прийме Пан наш золотий!
А врешті даймо Ісусу Христу
Душу і тіло, і совість чисту!
Прийми, прийми, наш милий Пане,
Ото Ти даєм на що нас стане! 4х[1]
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1. Психолог из Крыма Лариса Волошина говорит: "В Крыму дают преференции приезжим из россии и ущемляют права местного населения. Крымчане часто чувствуют себя людьми второго сорта, поскольку именно они теряют работу при сокращении рабочих мест. Это мягкое выдавливание, потому что, во-первых, общество ломают, разрушают общие связи и самоидентификацию. Во-вторых, когда эти связи будут разрушены, часть людей будет полностью подчинена идеологии, "лидеру" и "стране". А другая часть просто уедет из Крыма. Чтобы интегрировать полуостров в состав россии, нужно уничтожить местные особенности и любую волю к сопротивлению, превратить людей в единую массу. Переселение россиян с материка служит именно этому. Заметьте, основные переселенцы в Крым - это чиновники или военные. У них другая оплата труда, они по-другому живут. Добавьте сюда повышенную смертность после 2014 года - и получится, что у Украины совсем не так много времени на то, чтобы вернуть полуостров под свой контроль" http://ru.krymr.com/a/28216906.html
2. Неизвестный мужчина в Артиллерийской бухте в центре Севастополя попытался сжечь российский флаг. Оккупанты задержали человека. Теперь говорят, что он их чуть ли не убил http://ru.krymr.com/a/news/28217455.html . Тем временем крымчане напомнили, как до оккупации вата пренебрежительно относилась к символам Украины, и им за это ничего не было. Например, Константин Заруднев, который модерирует помойку под названием "Севастопольский форум" (на sevastopol.info его ник - koshkinss), в 2010 году демонстративно сжёг паспорт Украины, который потом снова восстановил. Задолго до аннексии на этой помойке блокировали ВСЕХ проукраинских крымчан (тогда, правда, ещё не было такого понятия), а теперь там блокируют и вату, которая слишком активно скулит от оккупантов. В 2014 году Заруднев встал в ряды т.н. "самообороны" и продолжил лживую информационную войну против своей Родины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817406085535502340 (фото пособника оккупантов + фото сжигания паспорта в комментариях). Рано или поздно предатель за всё ответит. На сайте Миротворец нашлось место для ватника https://myrotvorets.center/criminal/zarudnev-konstantin-valerevich/ (фото и биография).
3. Симферополь. Криворукие орки так нареконструировали центр города, что произошло короткое замыкание высоковольтных электрокабелей под свежевыложенной плиткой: вспыхнул огонь, искры, потухла ёлка и только чудом никто из прохожих не погиб от ударов током https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817313185267073028 (фото и видео).
4. Реконструкция центральной улицы Симферополя продолжает шокировать ВСЕХ: кривые плиты, кривые ливнестоки, перекошенные канализационные люки, уже просевший грунт и целлофан на светильниках https://twitter.com/KrimRt/status/817291554423345152 (фото-шок) и https://twitter.com/KrimRt/status/817291992199823360 (фото).
5. Новые декабрьские дороги повсеместно сошли со снегом. Ватники в шоке, ведь до ремонта дороги были значительно лучше, чем стали сейчас. Нанотехнологии россии шагают по Крыму семимильными шагами https://twitter.com/KrimRt/status/817283825990508544 (фото-скрин).
6. Ямочный ремонт Вокзального шоссе в Керчи смыло дождем. Всё, я уже не смеюсь и не удивляюсь http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63003 (фото). Также оккупанты заявили, что на дорогах Крыма асфальт "взрывается из-за постоянных перепадов температур". Повезло Украине - до оккупации не было перепадов температур, поэтому асфальт не взрывался http://news.allcrimea.net/news/2017/1/6/na-dorogah-kryma-nachal-vzryvatsya-asfalt-72818/ . Напомню, что ямочный ремонт Гоблин запретил в июне 2016 года с грозными словами: "Ямочного ремонта не будет, я сказал. Это все ерунда полная. Временных работ с целью загладить сейчас ситуацию мы делать не будем - только капитальный ремонт". С тех пор распилы российского бюджеты на ямочных "ремонтах" увеличились в разы http://www.c-inform.info/news/id/40299
7. Бхах))) У знакомых ватников 3 автошины навернулись за последние 2 дня на новых супер дорогах. И именно эти ватники ещё недавно мне хвалили дороги))) Судьба-злодейка…
8. Ехал сегодня и в подвеске что-то застучало. Застучало после того, как въехал на "отремонтированную" дорогу. Иногда на стыке нового и старого асфальта встречается "ступенька", попав на которую можно колёса потерять. И самое обидное, что я, блин, только недавно всю ходовку поменял!!!
9. В апреле 2016 года Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода. Давайте дадим слово феодосийцам: "Кто знает, почему нет воды по улице Коробкова? Вот что за бред, почему отключают воду именно на праздники? Анонимно, пожалуйста", "На Крымской тоже нет. Издевательство, скоро гости придут. И как я должна готовить??", "Белый бассейн, ул. Боевая и рядом, Вересаева, Революционная - воды нет. Дозвонился узнать, ответили: ремонт на линии", "Ремонт опять, небось. Или экономят. С утра нет воды на ул. Назарова, а 31 декабря нам свет выключали на 2 часа", "Красноармейская тоже нет", "Уже пора привыкнуть к нашим суровым будням" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817385409659473920 (скрин и ссылка на статью с Константиновым).
10. Оккупанты пилят на дрова живые деревья возле Приморского и Гагаринского парков в Керчи. Крымчане не удивлены, а вата взывает к путину и справедливым судам: "россия придет - порядок наведет!", "Пилят здоровые деревья в парках, а сухие, которые могут проломить крыши домов и головы людей, не трогают, хотя заявления писали и комиссия приезжала смотреть (это по ул. Бардина). Придётся отвлекать президента от работы. Только так можно научить городских чиновников работать", "Обращайтесь к путину! Иначе местные пацриоты все деревья на гробы пустят!", "Есть настоятельная необходимость керчанам активизировать работу по защите своего права на здоровую среду обитания! Нужна ваша помощь, ищем юриста/адвоката, который смог бы подготовить иск и/или участвовать в суде. Наша задача восстановить границы парков (Приморский, Комсомольский, Молодежный) и защитить их от застройки многоэтажками и гостиницами" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817399110965874688 (фото-скрин и ссылка).
11. Оккупанты признали, что численность бездомных животных снижали негуманно. Напомню, что животных СЖИГАЛИ ЖИВЬЁМ!!! http://kerch.fm/2017/01/06/v-kerchi-chislennost-bezdomnyh-zhivotnyh-snizhali-negumanno-goskomveterinariya.html
12. "Водителей Крыма предупреждают о миграции оленей на полуострове". Миграция происходит в основном со стороны Керченской переправы и аэропорта "Симферополь" http://ru.krymr.com/a/news/28215825.html
P.S. В 2014 после аннексии Крыма многие знакомые россияне завидовали мне и говорили, что теперь из Крыма россия сделает "витрину жизни". Они не ошиблись…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
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"В канун Рождества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не бояться испытаний и помнить уроки грозного 1917-го.
- Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России - великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата!".
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