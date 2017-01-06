 Взяточнику из аэропорта "Киев" грозит до 12 лет лишения свободы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, вымогатель систематически требовал деньги за беспрепятственное перемещение подакцизных товаров, медикаментов, драгоценных украшений и драгоценных камней по полосе движения "зеленый коридор".
Оперативники задержали его во время получения 500 евро очередной взятки. Также во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника еще 150 евро, полученных за противоправную деятельность раньше.
Напомним, 4 января Военная прокуратура Киевского гарнизона и СБУ задержали при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)".
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Они по пьяни перепутали- эту ракету надо в бутылку вставлять, а не в задницу
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...и всего облеить наклейками -- которые там на каждом КПП: "Украина -- зона свободная от коррупции!" -- нехай сам теперь сдохнет от мук совести...*)
...но инициативу поддерживаю! -- пусть Исключительная Мера станет Высшей Мерой Социальной Справедливости!
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Помощь от Путина. Дочь Юлии Тимошенко Евгения надеется на помощь президента России в деле освобождения матери. Об этом она заявила в интервью австрийской газете Der Standard. Российский президент может разрешить кризис и освободить политзаключенных - рассказала в интервью дочь Тимошенко.
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тут если всю цепочку отследить, то можно дойти до самых верхов
а так это борьба со следствием
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