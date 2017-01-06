EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  1684  46
Все про:аэропорт (1162) взятка (3201) задержание (4760) Киев (15769) СБУ (12950) таможня (1225) таможенный контроль (16)

 Взяточнику из аэропорта "Киев" грозит до 12 лет лишения свободы

Работнику отдела таможенного оформления аэропорта "Киев", которого задержали во время получения взятки 4 января, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, вымогатель систематически требовал деньги за беспрепятственное перемещение подакцизных товаров, медикаментов, драгоценных украшений и драгоценных камней по полосе движения "зеленый коридор".

Оперативники задержали его во время получения 500 евро очередной взятки. Также во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника еще 150 евро, полученных за противоправную деятельность раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Киевского экспертно-технического центра Гоструда попался на взятке в 50 тысяч

Напомним, 4 января Военная прокуратура Киевского гарнизона и СБУ задержали при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)".



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За копейки дают огромные сроки, а за украденные миллионы выпускают под залог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цього теж можуть випустити. Ти плутаєш вирок з превентивним заходами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно. Ну, стратил. Не отдал наверх. Теперь- всё понял. Как говорится- за одного небитого...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему? Так уже тут описывали. И именно с таможенниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тут "опИсывают" істину в останній інстанції?
 показать весь комментарий
Ответить
 
живая ракета потеряла контроль не взлетела просто
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не удачный пуск ракеты "Искандер-Боярышник "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ужас.
Они по пьяни перепутали- эту ракету надо в бутылку вставлять, а не в задницу
 показать весь комментарий
Ответить
 
систематически требовал?а сбу систематически рокамы нежно наблюдало?нэвторопаю кому вручать медаль за отвагу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А СБУ має роками стояти за спиною кожного митника? З якого дива?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто надо наказывать попавшихся так, чтоб другим неповадно было. Для начала -- как в Китае. Не поможет -- как в Северной Корее -- к стволу орудия и -- огонь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
взятоснику мосийчуку свинорылому тоже что-то грозило, но жопой отработал видно и все списали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
безумный мир правосудия - 12 лет за взятку в 500 ойро)), почёт и уважение за взятку в 500К ойро((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взяточнику из аэропорта "Киев" грозит до 12 лет лишения свободы

.
...и всего облеить наклейками -- которые там на каждом КПП: "Украина -- зона свободная от коррупции!" -- нехай сам теперь сдохнет от мук совести...*)
...но инициативу поддерживаю! -- пусть Исключительная Мера станет Высшей Мерой Социальной Справедливости!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто живет в дворце за десятки миллионов - тому почет и уважение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чел стал не нужен системе. Система показала на нем, что она на страже закона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
грозит 12 лет а получит 12 месяцев условно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дочь Тимошенко надеется на помощь Путина



Помощь от Путина. Дочь Юлии Тимошенко Евгения надеется на помощь президента России в деле освобождения матери. Об этом она заявила в интервью австрийской газете Der Standard. Российский президент может разрешить кризис и освободить политзаключенных - рассказала в интервью дочь Тимошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если вымогал систематически, то начальство в курсе и делились, почему-то слили
тут если всю цепочку отследить, то можно дойти до самых верхов
а так это борьба со следствием
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никого не сдаст, как *одиночка* получит меньше, чем за *сговор и группу*))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хабарників не спиняють діючі закони. Може допоможе довічне ув*язнення?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поможет)) Если в одной камере будут сидеть с контрабандистами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот же упырь У кристально честных граждан, которые перемещали подакцизные товары, медикаменты, драгоценные украшения и драгоценные камни по полосе движения "зеленый коридор". Получил конечно по заслугам, но чем же граждане эти лучше?))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и я об этом предлагал давать сроки не тем кто берет а тем кто дает народ не поддержал и ведь для нас украинцев это единственный выход избавиться от коррупции
 показать весь комментарий
Ответить
 
Печерский районный суд Киева оштрафовал вымогателей взятки в размере 10 тыс. долларов за трудоустройство в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом говорится в соответствующем приговоре суда. Каждый из троих вымогателей должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть по 25,5 тыс. гривен каждый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нююю...Та там завжди давав, ще в ті, 90-ті роки.. Так не пройдеш ,честно і з чесно заробленими $$(всі папіри в порядку були на гроші)..Не баригою був-моряком!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нихрена ему не грозит...судья за малую толику оправдает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну этого могут и посадить лет на 12, он ведь не Олигарх, Президент, Министр, Депутат....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пускай лучше покажут хоть одного посаженого взяточника на реальный срок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что с Бриллиантовыми? ТЫША,все добре, що з Билым та К?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВзяточнику из аэропорта "Киев" грозит до 12 лет лишения свободы
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание кибербезопасность Киев Минздрав Минобороны НАБУ Нацполиция непогода Одесская область погода поздравление Рождество Россия СБУ снегопад стихия суд США хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти