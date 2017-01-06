 Экс-офицер погранслужбы ФСБ Богданов не работает в СБУ, - Гитлянская

О планах работать в пресс-центре Службы безопасности Украины бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Богданов заявил 18 ноября 2016 года. Это произошло в тот самый день, когда СБУ сообщила о срыве планов российских спецслужб похитить и убить бывшего российского офицера. О спецоперации на брифинге рассказывали генпрокурор Юрий Луценко, председатель СБУ Василий Грицак, был на мероприятии для прессы и сам Богданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Вот как описывал планы Илья Богданов: "В дальнейшем мне представилась идея, кроме кормить людей Пян-се (корейское блюдо. - Ред.) поработать на безопасность Украины в пресс-центре СБУ. Я согласился и подаю документы".
В конце 2016 года издание направило информационный запрос в СБУ, чтобы узнать, действительно ли Илья Богданов будет работает в ведомстве и какие обязанности на него будут возложены.
"Илья Богданов не работает на должностях государственной службы в Службе безопасности Украины и не рассматривается как кандидат на должность государственной службы в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью (пресс-центр) СБ Украины", - ответила начальник этого управления, пресс-секретарь главы СБУ Елена Гитлянская.
В телефонном разговоре Гитлянская конкретизировала ответ: "В пресс-центре он не работает. У нас нет свободных должностей".
Представительница СБУ добавила, что в пресс-центре Богданов и не работал.
Напомним, Илья Богданов переехал в Украину летом 2014 года. Как рассказывал Богданов, он участвовал в АТО как доброволец, воевал в том числе и в Донецком аэропорту. Сейчас бывший российский офицер имеет украинское гражданство.
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Мне насрать на него...)))
Как и на это гавно...)))
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Капееец...
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http://uainfo.org/blognews/1473770987-tehnologiya-otvlecheniya-vnimaniya-ot-glavnogo-i-kak-ey-protivodeystvovat.html
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фсб,навіть екс, немає бути в СБУ.
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Кому там бути-саме СБУ вирішує. Тихенько. А від Богданові забагато галасу-політичного.
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З Різдвом вас. Смачної куті ,веселої коляди.
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Писал стихи, чытал картины,
Рожал деревья, сажал сына...
Может быть - наоборот?...
Ну, психиатр разбярот!
Играл в футбол, потом в хакей,
Любил растенья и звярэй...
И даже жэнщину любил!
Какую?... Как-то подзабыл...
Но я - Рэспублику возглавил,
На верный путь её направил -
Чудес -то натворыл не мало!
Страна над пропастью стояла...
А я её ка-а-а-к подтолкнул!
Потом не помню... сном заснул...
Страна, наверное, "развилась"?..
А может - в дрэбезги разбилась?...
Не до того! Не знаю я!
Но твёрдо знаю - власть моя!
И будет, в это уж поверьте,
Она моей! До самой смерти!
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Пишет нардеп Борислав БЕРЕЗА
Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.
Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в «праведном» гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.
Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.
На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.
А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.
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Ответ Москве: 2500 американских танков прибыли в Европу
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И СБУ такое, - "Кто,Богданов? Ну да, конечно работает"...
Чё за цирк вообще?
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