 На трассе Одесса - Рени образовались два затора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 17:00 пробки автотранспорта возникли на трассе Одесса - Рени - в Татарбунарском районе, за пределами села Спасское, и в Измаильском районе, возле села Кринички. Из затора извлекли 16 автомобилей.
Напомним, из-за непогоды на автодорогах шести областей Украины введены ограничения для движения транспорта.
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Пусть из свого кармана оплачивают услуги спасателей.
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