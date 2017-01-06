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 На трассе Одесса - Рени образовались два затора

Из-за погодных условий в Одесской области образовались автомобильные заторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 17:00 пробки автотранспорта возникли на трассе Одесса - Рени - в Татарбунарском районе, за пределами села Спасское, и в Измаильском районе, возле села Кринички. Из затора извлекли 16 автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды 41 населенный пункт в Одесской области остался без электроэнергии. Список

Напомним, из-за непогоды на автодорогах шести областей Украины введены ограничения для движения транспорта.
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Не, ну а если движение по трассам области закрыли еще с утра, то хто эти застряданцам лечитель? Не успели до праздничного столу и по принципу -"херня - проскочим?"
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Козлы таки едут.
Пусть из свого кармана оплачивают услуги спасателей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа трассе Одесса - Рени образовались два затора
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