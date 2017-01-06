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Все про:граната (467) Киев (15766) Нацполиция (5359)

 Правоохранители обнаружили боевую гранату на проспекте Лобановского в Киеве

На проспекте Валерия Лобановского в Киеве прохожие нашли предмет, внешне похожий на гранату, и сообщили о находке сотрудникам полиции. А те, в свою очередь, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня на линию "102" поступило сообщение, что на проспекте Валерия Лобановского прямо на дороге лежит предмет, похожий на гранату без запала. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили боевую гранату "Ф-1" и запал "УЗРГМ" рядом с ней. Сообщений об угрозе взрыва по данному адресу в полицию не поступало. Опасное устройство изъяли и направили на экспертное исследование.

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Сведения о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Принимается решение о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 " Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.




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Нет. Но я не о том, города наши надо беречь от таких подарков. у нас случай был, криминальные разборки прошли, ...и они потеряли или скинули гранату, детишки нашли и трагедия произошла. безопасность это первое условие для жизни. потом здоровье. потом комфорт. и потом уж досуг. эти критерии характеризуют и оценивают качество жизни.
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До вторгнення рашки в Україну такого не було. В цьому причина.
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Воевала. Путин сам говорил, что в Украине они с Америкой воюют.
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Він-хУЙЛО. Запам'ятай це добре. Поки на лобі не викарбували!
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Мордва, тут не прийнято лаятися словом "пу тін". Або ху*ло, або в американській транскрипції Poo Teen (серучий тінейжер). Посидь у спамі, мордва-ква-ква!
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Хлопци успокойтесь. кремлёвское напомаженное и насиликованое хуйло начало нервничать, шо аж кремлёвские гондоны из кремлевских кабинетов трясуться- шо перепуганые.
.Это ленинградское чмо из подворотни ещё поняло, шо его кончат его любимые "друзья" из десятого колена, которые могут себя оправдать во время Суда в Гааге.
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кто то из машины скинул, когда за ним копы увязались. нужно опрашивать патрули, кого там по близости останавливали, и смотреть записи с регистраторов в приусах.
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Ну такой мы народ. Гранатку да прихватим. (а кто бы не прихватил. ? при дембеле)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители обнаружили боевую гранату на проспекте Лобановского в Киеве
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