 Правоохранители обнаружили боевую гранату на проспекте Лобановского в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Сегодня на линию "102" поступило сообщение, что на проспекте Валерия Лобановского прямо на дороге лежит предмет, похожий на гранату без запала. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили боевую гранату "Ф-1" и запал "УЗРГМ" рядом с ней. Сообщений об угрозе взрыва по данному адресу в полицию не поступало. Опасное устройство изъяли и направили на экспертное исследование.
Сведения о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Принимается решение о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 " Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
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.Это ленинградское чмо из подворотни ещё поняло, шо его кончат его любимые "друзья" из десятого колена, которые могут себя оправдать во время Суда в Гааге.
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