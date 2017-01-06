EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  485  29
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1284) декларация (811) электронное декларирование (377) Олифира Светлана (1)

 В целом по нарушениям при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам проверки электронных деклараций зарегистрировало уже 13 уголовных производств.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня зарегистрированы 13 производств. Первые три производства были зарегистрированы еще 17 ноября", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование против нардепа, двух глав РГА начато по результатам проверки е-деклараций, - НАБУ

По словам Олифиры, пока НАБУ не может сообщить фамилии людей, в отношении которых открыты уголовные производства по фактам декларирования недостоверной информации, поскольку еще продолжается досудебное расследование и им не объявлено о подозрении.

При этом Олифира добавила, что в случае доказательства вины нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 28-летний харьковский прокурор Губинский при доходе в 50 тыс. грн имеет роскошный особняк и миллионы наличными. ФОТО

Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. 6 января 2017 года стало известно, что открыты новые дела против нардепа, двух глав РГА по результатам проверки их е-деклараций.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у остальных я так понял нет проблем с объяснением происхождения такого количества налички и имущества?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Политики, увлекшись интригами и взаимными войнами, уничтожают Украину - нардеп

Позвонили немецкие журналисты и попросили комментарий. Они готовят статью и провели анализ соцсетей, комментариев под статьями в СМИ и различные голосования по политическим темам в интернете. И нашли подтверждение тому, что практически все украинские политсилы используют так называемые ботофермы для продвижения своих тезисов, формирования общественной точки зрения или для борьбы с оппонентами.

Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.

Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в "праведном" гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.

Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.

На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.

А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.

Борислав БЕРЕЗА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
берёза не рассказал что такого системного и кропотливого сделал он сам? так, справедливости ради, почему нужно верить ему?... про остальных промолчим в данном случае. я понимаю есть резон в его словах, но чем он отличается от остальных?
 показать весь комментарий
Ответить
 
95 квартал отдыхает.Такой штат с такими зп и гора родила мышь.Днище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расстрельная команда дешевле и эффетивней.Власти прикалываются с нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
13 ))) ой такими с такими долбайобами можно сразу НАБУ убирать, что с ними что без них, коррупция разгулялась дай боже, то хоть бабло на носки НАБУ идти не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств..."

.
...нищим на паперти больше подают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сети появилась аудиозапись телефонного разговора между народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и экс-замом губернатора Днепропетровщины Геннадием Корбаном, в которой нардеп обещает захватить власть в Украине и "руководить страной, чтобы она процветала".

Видео с записью разговора на своей странице в Facebook выложил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

http://censoru.net/15747-vseh-rasstrelyaem-poyavilas-zapis-kak-pashinskiy-hvastalsya-zahvatom-vlasti.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, как НАБУ определяли кто будет крайним?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ніхто чергу не занімає...Чечетов- дурень(??) ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАЗК не хоче досліджувати майно 375 офшорів українських чиновників
115 українських чиновників задекларували 375 офшорних компаній у 41 країні, але майно цих компаній не задеклароване.
Про це йдеться в сюжеті DW з посиланням на дані ініціативи «Народне НАЗК».
Виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар'я Каленюк вважає, що Національне агентство з питань запобігання корупції має провести 375 розслідувань, щоб з'ясувати, чи володіють ці компанії майном за кордоном, чи вони - лише «поштові скриньки».
Але в НАЗК не бачать для цього підстав, адже в законі чітко не прописано, що декларанти мають вносити в реєстр майно своїх фірм.
Координатор коаліції «Декларації під контролем» Олександра Дрік вважає, що це може призвести до приховування майна за юридичними особами та уникнення відповідальності чиновниками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интресно,когда олигарх-офшорщик и коррупционер Пaрошенко говорит о деофшоризации,деолигархизации и борьбе с коррупцией-это он шутит или издевается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю!? Всего-то...А в мошне у прохиндеев еще один(?)бюджет.Тут и пенсии осовременить можно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это типа нас хотят убедить, что на 85000+ чиновников подавших е-декларации всего 13 воров?!!!


 показать весь комментарий
Ответить
 
Все проще: это те, которые уже никому из кланов - не нужны. Вот и пошли - на "заклание". Хотя, и то будет показухой, чем реальным наказанием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто назовет фамилии тех, кто виноват в том, что все дни в новом году в кривом рогу в газовых плитах газ горит светложелтым цветом?????????
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ целом по нарушениям при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств, - НАБУ
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание кибербезопасность киберпреступление Минздрав Минобороны НАБУ налоговая милиция Нацполиция непогода Одесская область Пинчук погода Порошенко разведка Россия снегопад стихия суд США хакер штаб электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти