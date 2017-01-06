 В целом по нарушениям при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств, - НАБУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня зарегистрированы 13 производств. Первые три производства были зарегистрированы еще 17 ноября", - отметила она.
По словам Олифиры, пока НАБУ не может сообщить фамилии людей, в отношении которых открыты уголовные производства по фактам декларирования недостоверной информации, поскольку еще продолжается досудебное расследование и им не объявлено о подозрении.
При этом Олифира добавила, что в случае доказательства вины нарушителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. 6 января 2017 года стало известно, что открыты новые дела против нардепа, двух глав РГА по результатам проверки их е-деклараций.
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Позвонили немецкие журналисты и попросили комментарий. Они готовят статью и провели анализ соцсетей, комментариев под статьями в СМИ и различные голосования по политическим темам в интернете. И нашли подтверждение тому, что практически все украинские политсилы используют так называемые ботофермы для продвижения своих тезисов, формирования общественной точки зрения или для борьбы с оппонентами.
Фактически в Украине переняли опыт Ольгино. Лидерами являются партии власти. Так вот их вопрос заключался в том, а чем обусловлено создание и использование этих ботоферм, ведь это очень затратный ресурс.
Пришлось объяснить им простую истину. О своих виртуальных победах многим проще всего рассказывать в виртуальном пространстве. Реальные достижения требуют больших усилий, большего желания, системного подхода и фактичского подтверждения результата. Ведь проще дать команду своим посипакам и они будут петь хвалу заказчику или обрушатся в "праведном" гневе на цель. А обычный пользователь не привык анализировать. Он часто принимает на веру любой месседж, который часто повторяют. Только жизнь от этого проще не становится. Но это не очень сильно беспокоит пользователей, руководителей ботоферм и их подконтрольных леммингов.
Всех их волнует результат на сегодня, а работа на перспективу пока малопопулярна.
На этом мы попрощались. Я же подумал о том, что украинские политики увлекшись интригами и взаимными войнами на уничтожение толкают Украину по пути УНР.
А среднестатистический украинец с интересом наблюдает за этой схваткой суицидников и отвлекается от своего не самого лучшего существования. Изменения наступят тогда, когда закончится взаимная борьба за власть и доступ к бюджету, а начнется системная и кропотливая работа по выходу из кризиса. Правда это не так эффективно выглядит, но зато полезнее для выживания государства.
Борислав БЕРЕЗА
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...нищим на паперти больше подают...
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Видео с записью разговора на своей странице в Facebook выложил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.
http://censoru.net/15747-vseh-rasstrelyaem-poyavilas-zapis-kak-pashinskiy-hvastalsya-zahvatom-vlasti.html
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115 українських чиновників задекларували 375 офшорних компаній у 41 країні, але майно цих компаній не задеклароване.
Про це йдеться в сюжеті DW з посиланням на дані ініціативи «Народне НАЗК».
Виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар'я Каленюк вважає, що Національне агентство з питань запобігання корупції має провести 375 розслідувань, щоб з'ясувати, чи володіють ці компанії майном за кордоном, чи вони - лише «поштові скриньки».
Але в НАЗК не бачать для цього підстав, адже в законі чітко не прописано, що декларанти мають вносити в реєстр майно своїх фірм.
Координатор коаліції «Декларації під контролем» Олександра Дрік вважає, що це може призвести до приховування майна за юридичними особами та уникнення відповідальності чиновниками.
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https://youtu.be/KRC_4qdo-0A
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