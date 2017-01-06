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 В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг

В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался сопротивляться, но был арестован оккупационной полицией и сотрудниками частного охранного предприятия. Неизвестный пытался провести свою акцию в Артиллерийской бухте.

Местные СМИ сообщают, что прибывшие на место полицейские столкнулись с активным сопротивлением.

"Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей", - говорится в их сообщениях.

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Сильно много чести сжечь рос.флаг
ОБОСЦАТЬ больше эта тряпка не заслужила
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какая у тебя дебильная фамилия, или так спешил 11 рублей заработать, что буквы перепутал?
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это очиститель "пушистик" для ванн и унитазов руснявого так торкает.
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Рюссишэ Шакалы будут кормить весь мир.Путлер фуйло обещает Трампу..
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от перемены мест слагаемых сумма не меняецца..
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скоро жители свиностополя будут записываться в биндеровцы целыми многоэтажками
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хренушки! вплавь - и на расею, камни вдогонку обеспечим!
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Без Керченского моста,Украина Крым назад не возьмёть..
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достаточно моста до тузлы. А дальше и не нужно. На о.Тузла будет один из центров экологически чистой утилизации русни.
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Ну вот я вышел в центр города, достал тряпку, поджег. Сгорело. Дело на 1,5 минуты. Откуда полиция, охрана и т.д.?
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Так это Вы с флагом так поработали? Молодец! Напишем, что бы в Крыму Вас наградили!
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ты крыса спали флаг сейчас и сними это - для подстраховки с датой...
когда биндеровцы вернутся, предъявишь как факт ненависти к паРаше...
ато потом поздно будет, или ты уже в Магадан собрался...?
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Оставь сомненья, всяк сюда входящий, ватник!
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попробуй сжечь российский флаг - ну максимум штраф 50 гривен.
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А тебя разве наточишь? Только тупить тебя и приходится
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как русские или отприски ватанов довыпендровалис и литовцы им надрали задницу:
http://media.kasjauns.lv/mp4/855/video.mp4
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Что, Мордор перестал нравиться? Как-то очень быстро.))) Это по телевизору его раем земным изобразили, - развели лохов, называется, дёшево и сердито.)
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Мог бы по какать и жопу подтереть власовским флагом
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Может провокация и хотят гаде подкрепление втюхать? Нормальный человек так на показуху делать не будет.Нормальные Украинцы или сварщики в военном порту или электрики,учетиля,операторыГРС и т.д.
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учетиля да нет они - ваши кацапские козлы.
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"Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления.."- та то ж були комплименти росіянским вбивцям та ворюгам.
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комменты с КП

Может осознал, что
возврат в родную гавань не избавил от экономических трудностей, не улучшил, а ухудшил его жизнь? По любому он не имперский флаг сжигал, а тот, пот который встала РОА генерала Власова. Может простим? Чел доведён до отчаяния, раз даже ментам врезал в чердак! Не слабак духом!
Красногорск, Московская область, Россия
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ЧитатьRuslan DeynychenkoПодлинная учетная запись‏@deynychenkoЧтобы россиянам было теплее, им регулярно напоминают сколько газа осталось в украинских хранилищах
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ЦЕНЗУРА НА "ЦЕНЗОРЕ" БЬЕТ "РЕКОРДЫ"! ВОТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛСЯ "ЦЕНЗУРЯТАМ" И ОНИ ЕГО УДАЛИЛИ - ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!!!!_____________ "К ПИНЧУКУ И ОГРОМНОЙ СВОРЕ ЕМУ ПОДОБНЫХ, НАСЕЛЯЮЩИХ УКРАИНУ, 100% ОТНОСИТСЯ_______________________Российский журналист Александр Тверской опубликовал в фейсбуке пост о «порядочных» подлецах.
«Есть люди бессовестные, есть совестливые, а есть носовестные. Это которые - "я, конечно не антисемит, но...", "Крым - это аннексия, но...", "Война в Украине - это плохо, но...", "Репрессии разумеется были, но...", "Сталин - тиран, но...".
Союз "но", как вторая кожа, как третья личина. Как побег от ответственности. Оправдание всего. Маска для любых времен.
У них все неоднозначно. У всего есть плюсы и минусы. Расстреляли? Зато в тот день погода хорошая была, урожай какой получился, надои. Война? Надо разобраться, кто виноват, не спешите, дайте нам ещё года три подумать. Украли? Смотря, с какой стороны посмотреть - с этой вроде украли, а с этой - наше, не будем спешить. Изнасиловали? Ужас, но юбка была ведь короткая.
Получается, что эти люди, как бы порядочные, но подлецы. Как бы разумные, но идиоты. Как бы жмут тебе руку, а в другой держат нож за спиной. Как бы с тобой, но донос на всякий случай уже лежит в конверте. Во все времена такие хуже всех. Они спокойно остаются на плаву в любой выгребной яме и тянут за собой остальных. Потому что хоть и в дерьме по горло, но...»,- подытожил журналист."
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Не гоните на всех крымчан, там есть нормальные украинцы, которым деваться некуда в силу разных обстоятельств и они там остались жить. Пусть их 15 процентов, но они есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг
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