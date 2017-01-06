 В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался сопротивляться, но был арестован оккупационной полицией и сотрудниками частного охранного предприятия. Неизвестный пытался провести свою акцию в Артиллерийской бухте.
Местные СМИ сообщают, что прибывшие на место полицейские столкнулись с активным сопротивлением.
"Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей", - говорится в их сообщениях.
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ОБОСЦАТЬ больше эта тряпка не заслужила
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14:53"Я все делал, а они издевались и били меня. Ничего не платили", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО
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когда биндеровцы вернутся, предъявишь как факт ненависти к паРаше...
ато потом поздно будет, или ты уже в Магадан собрался...?
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http://media.kasjauns.lv/mp4/855/video.mp4
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Может осознал, что
возврат в родную гавань не избавил от экономических трудностей, не улучшил, а ухудшил его жизнь? По любому он не имперский флаг сжигал, а тот, пот который встала РОА генерала Власова. Может простим? Чел доведён до отчаяния, раз даже ментам врезал в чердак! Не слабак духом!
Красногорск, Московская область, Россия
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«Есть люди бессовестные, есть совестливые, а есть носовестные. Это которые - "я, конечно не антисемит, но...", "Крым - это аннексия, но...", "Война в Украине - это плохо, но...", "Репрессии разумеется были, но...", "Сталин - тиран, но...".
Союз "но", как вторая кожа, как третья личина. Как побег от ответственности. Оправдание всего. Маска для любых времен.
У них все неоднозначно. У всего есть плюсы и минусы. Расстреляли? Зато в тот день погода хорошая была, урожай какой получился, надои. Война? Надо разобраться, кто виноват, не спешите, дайте нам ещё года три подумать. Украли? Смотря, с какой стороны посмотреть - с этой вроде украли, а с этой - наше, не будем спешить. Изнасиловали? Ужас, но юбка была ведь короткая.
Получается, что эти люди, как бы порядочные, но подлецы. Как бы разумные, но идиоты. Как бы жмут тебе руку, а в другой держат нож за спиной. Как бы с тобой, но донос на всякий случай уже лежит в конверте. Во все времена такие хуже всех. Они спокойно остаются на плаву в любой выгребной яме и тянут за собой остальных. Потому что хоть и в дерьме по горло, но...»,- подытожил журналист."
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