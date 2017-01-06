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Все про:аэропорт (1160) непогода (163) Одесса (5254) погода (2308) стихия (928) снегопад (551)

 Все рейсы отменены в аэропорту "Одесса" из-за непогоды

В международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы.

Все рейсы отменены из-за снегопада и ограниченной видимости, сообщили УНИАН в аэропорту, передает Цензор.НЕТ.

"Пока перспектива неясна", - отметили в аэропорту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта ограничено из-за снегопадов в четырех областях, - Нацполиция
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Счастье, это жить в
России ,когда страной управляет такой человек как В.В.Путин, а несчастье ,
это иметь такое счастье !!!




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та да , , запорожская обл .уже в снегу , , а снег идет и идет , , зимушка-зима .))) , а я , как дурак , трезвый ,,,
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Деятельность В.Медведчука , в вопросах освобождения
пленных ,то же ,что деятельность Л. Кучмы , в вопросе , убийства Г.Гангадзе ???
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холодно будет воскресенье.-.четверг , потом .потеплее , так вроде ,,,
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Перша зірка вже зійшла на небі! Святий Вечір,українці.

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Дякую , але ж на наш Миколаїв таки насунулася негода. Дрібний сніг , доки що десь 15 см , вітер з уривами , та -10 на ртутному стовбчику . Комунальні служби працюють , але я їм не заздрю , бо гніди-"усеропальщики" ,вийшовши назавтра з-під ковдри , закидають лайном усіх , хто зараз у негоду тяжко працює. Попри люту негоду вітаю усіх краян зі Святом !
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В Дніпрі чутно дзвони храмів.. З Різдвом Христовим українці!
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та где-то в лугандоне... шоб матиос не узнал. а то пришьет пацанам дело)
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Да ну. Матиос находит сейчас взяточников, ему не до них.
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Понятно, что тебе не интересно, потому как поинтересуйся этим, то сразу вылазит, что изык узкий искуственно созданный, а не развивался вместе с развитием этноса.
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А какие у меня заботы? Это вам вЯликим усрусским то с колен вставать нужно, то верить в намКрышский мост, то свету искать по намКрышу, то Аллепо бомбить, то украинцев убивать.

А у меня таких забот, слава Богу, нет. Потому есть время доказывать людям фактами, что усрусский изык, история и вЯличие фикция, обман и воровство.

И нормально, кстати, получается, крыссянин. Уже куча людей мнение своё поменяло после моих скромных лекций.
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Вы оружие и своих бандитов нагнали в Украину, своих насмерть положили и наших убили. Не хочешь на информацию дать по российским военным? Пароли, явки и адреса. Где закладки оружия сделали?
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не боись, мы тебе сала дадим и горилки нальем - рождество все таки. ну его тот стекломой и рэпу в кончервах)) колись, где грады-буки стоят в ростовской области
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Оставь сомнения...Туда писал много раз твой идейный друг из Горловки. А я с ним из-за его лжи не общаюсь, вот и написал, что бы убрали неадеквата. Да и ты вот тут лезешь без мыла и проповедуешь сепаратизм. Так, что свали по хорошему или расскажи всю информацию по твоим сепарам. Мы тебя простим и накормим.
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Кто меня обижает? Я сам кого хочешь обижу. Так, что сам не шестери по мелочи, да и врать перестань. Если западол общаться, то и не писал мне.
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Да ну. Удивил. Посчитай в процентном отношении.
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А ми святкуємо Різдво. Ну ти там бережи себе - дуже вже ти нам живим потрібен.. Буде про що поговорити з тобою.
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почти догнал .Габи , . , итак , Гейби..--..креативнее всех. .!!!
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та тут Ген, годик начался - какойто больной ублюдок перепутал рисурсы - своих млядыбилов хватает. так еще ненормальный из кацапского дурдома заблудился. так мы его дружненько выперли)) проксю он асилил и теперь парниша сисодмин. пришлось крестик красненький забрать))
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Лучше ты к нам в Киев. Мы тебя по дешевке в СИЗО определим.
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 5 год.
5 годин тому"Водителей Крыма предупреждают о миграции оленей на полуострове". Миграция происходит в основном со стороны Керченской переправы и аэропорта
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Мы после деоккупации обязательно приедем, но не отдыхать. Будем помогать уехать кацапским сепарам.
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Вы в говне живёте и радуетесь. В сказке-то поди заведому лучше.
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Да это понятно. У нас-то сказка не страшная. Чего тебе в ней делать.
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А вы в ней не были, ведь голосовали все время за ПР.
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Так многие говорили. А история Крыма такова, что там много раз менялось население. И Вы не исключение, приехавшие в крымско-татарские дома из глубинки россии. Здесь бы картинку: "как хорошо, что хозяев расстреляли".
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А тут стало совсем интересно: не знаете кто живет в Крыму и приехали жить на чужую землю, проклиная Родину. Так кто Вы после этого?
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Уехать? Разве что детям, беременным и инвалидам. Остальные пусть учатся плавать. Там от сваи до сваи не слишком-то и далеко будет.
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а они водоплавающие? назад нужно будет както плыть
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а шо там , днепропетровская область , в снегу ? , , вообще-то , никополь от меня , через каховское водохранилище , в семи километрах , а это уже днепропетровская ,,,
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[Экономика от Пророка: Ляшко из таиландского курорта забеспокоился об украинских спасателях]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_17.html#more
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Над мурманском ни туч, ни облаков,
И, хоть сейчас, лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев
И Львов открыт, но мне туда не надо.
Сказали мне: - сегодня не надейся,
Не стоит уповать на небеса.
И вот опять дают задержку рейса на Одессу -
Теперь обледенела полоса.

Владимир Высоцкий
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Небесная канцелярия иногда выдаёт такие сюрпризы,что кацаПсинское Чуда-Юда отдыхает..
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Да, не повезло кому-то... если на контракт вылетает. А в Мариуполе- благодать. Никакого ветра, никаких осадков. И +3. Пойду, пройдусь...
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Какой ты жестокий,Андрюха,я бы дажэе сказал безсердешный...
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ізраїльський супутник зафіксував у Сирії ржачні ракети "іскандер". ватнікам ще й за це корисних санкцій нагрузять
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ГАБРИЭЛЬ. Удивительно, года три тому назад я о Щердрике нашем писала, в Ютюбе + пятьдесят, и тишина. Только на Форуме АУ народ откликнулся. Удивительно.
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в Тячеві на Закарпатті ващє лавини сходять з будинків


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе рейсы отменены в аэропорту "Одесса" из-за непогоды
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