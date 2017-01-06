 Все рейсы отменены в аэропорту "Одесса" из-за непогоды

Все рейсы отменены из-за снегопада и ограниченной видимости, сообщили УНИАН в аэропорту, передает Цензор.НЕТ.
"Пока перспектива неясна", - отметили в аэропорту.
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России ,когда страной управляет такой человек как В.В.Путин, а несчастье ,
это иметь такое счастье !!!
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пленных ,то же ,что деятельность Л. Кучмы , в вопросе , убийства Г.Гангадзе ???
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ЗДЕСЬ
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мы такие))
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А у меня таких забот, слава Богу, нет. Потому есть время доказывать людям фактами, что усрусский изык, история и вЯличие фикция, обман и воровство.
И нормально, кстати, получается, крыссянин. Уже куча людей мнение своё поменяло после моих скромных лекций.
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5 годин тому"Водителей Крыма предупреждают о миграции оленей на полуострове". Миграция происходит в основном со стороны Керченской переправы и аэропорта
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И, хоть сейчас, лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев
И Львов открыт, но мне туда не надо.
Сказали мне: - сегодня не надейся,
Не стоит уповать на небеса.
И вот опять дают задержку рейса на Одессу -
Теперь обледенела полоса.
Владимир Высоцкий
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