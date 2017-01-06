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Все про:Днепропетровщина (1149) дороги (1490) Кропивницкий (Кировоград) (351) непогода (163) Николаевская область (738) Одесская область (1293) погода (2308) стихия (928) Херсонщина (556) снегопад (551)

 Движение транспорта ограничено из-за снегопадов в шести областях (обновлено)

Ограничение для движения транспорта из-за непогоды действует на автодорогах 6 областей Украины.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях введены ограничения для движения транспорта", - говорится в сообщении управления в пятницу.

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Так, в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, а на автодороге М-15 Одесса - Рени с 84 до 306 км (от поворота к с.Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автодорогах общего пользования, а в Херсонской - грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до Херсона).

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Кроме того, в Днепропетровской области введено ограничение движение для всех видов транспорта на автодорогах: Н-11 Днепр - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью); Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской области до границы с Запорожской областью); Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое (от Кривого Рога до Широкого).

В Управлении безопасности дорожного движения просят водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами. Также в Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что также ограничение на движение автотранспорта вводится в Кировоградской и Черкасской областях.



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В Одессе ещё ночью был плюс.
Щаз даже в магазин выходить противно :-\
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...прошлой ночью на А6 Хайльбронн -- Нюрнберг... -- вижу фура с бочкой вывалилась в лес с автобана... ...не останавливаюсь -- звоню 110 -- полиция:
-- Отметка 624 км. Авария с ЛКВ.
-- А не 628? -- 624 у нас уже фиксировано.
-- Щас гляну... -- и точно, на 628 фура под обочиной лежит...
...перезваниваю: -- 628 тоже авария -- тоже ЛКВ.
-- Спасибо, а то мы думали, что вы перепутали...*)
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Керченский
мост не будет ни когда построена , течение в этом месте, смоет любую
конструкцию ! Всё дело в том , что дном моста , являются тектонические
образования ! Не удачно её строили царь ,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвижение транспорта ограничено из-за снегопадов в шести областях (обновлено)
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