 На пост главы Нацполиции подали документы 20 кандидатов, - советник главы МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко в эфире телеканала "112 Украина".
Документы можно подавать еще два дня, а комиссия начнет их рассматривать после 15 января.
"Список участников будет после того, как свою работу начнет конкурсная комиссия. Не исключаю, что там будут и народные депутаты, и другие публичные лица. Следует понимать, что какая-то часть людей сразу не пройдет из-за того, что не соответствует формальным признакам, которые выписаны в ЗУ "О Национальной полиции". Обычно в 99 процентах из 100 там, где были открытые конкурсы, какая-то часть людей подавалась, не прочитав документы", - отметил он.
Конкурс рассчитывают завершить в начале февраля, хотя он не привязан к конкретной дате.
Напомним, 15 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.
14 ноября руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку, которую позднее утвердил Кабмин. На данный момент обязанности Деканоидзе после увольнения выполняет первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.
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претенденты по итогам двух первых туров занимавшие первые места, после собеседования оказались в конце списка. А на первые места перескочили бравые руководители региональных прокуратур или их заместители, ранее размещавшиеся в средине или в конце рейтингового списка. Оказалось, что для членов конкурсных комиссий абсолютно не важными являлись результаты первых двух туров и кандидаты, например, с итоговым баллом 10 из 100 возможных по тестированию общих способностей стали руководителями местных прокуратур.
Вот и вышло, что более или менее объективные первые два этапа полностью перечеркиваются абсолютно субъективным собеседованием.
Не удивлюсь если и здесь будет такой же конкурс. Подберут нужного человека.
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