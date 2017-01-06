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Все про:конкурс (559) МВД (8009) Нацполиция (5359) Варченко (29)

 На пост главы Нацполиции подали документы 20 кандидатов, - советник главы МВД

На конкурс на должность главы Нацполиции Украины подали документы 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко в эфире телеканала "112 Украина".

Документы можно подавать еще два дня, а комиссия начнет их рассматривать после 15 января.

"Список участников будет после того, как свою работу начнет конкурсная комиссия. Не исключаю, что там будут и народные депутаты, и другие публичные лица. Следует понимать, что какая-то часть людей сразу не пройдет из-за того, что не соответствует формальным признакам, которые выписаны в ЗУ "О Национальной полиции". Обычно в 99 процентах из 100 там, где были открытые конкурсы, какая-то часть людей подавалась, не прочитав документы", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обнародовал условия отбора и состав конкурсной комиссии для избрания главы Нацполиции

Конкурс рассчитывают завершить в начале февраля, хотя он не привязан к конкретной дате.

Напомним, 15 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.

14 ноября руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку, которую позднее утвердил Кабмин. На данный момент обязанности Деканоидзе после увольнения выполняет первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.
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Хатию нужно на министра МВД вместо Авакова (как он вообще туда попал?!).
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Ага,майдан таки выписал ему эту путевку.Нас ,ну сами знаете что...
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Дико извиняюсь что не по теме, вот отключили в Одессе украинские телеканалы, включили рашистов, прямо сейчас по RTVI в прямом эфире Жирик гадит на Украину и поносит США пугая всех русскими танками в Берлине, ну это нормально ?
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Антенну поставь на балкон и смотри украинские ,а кабельный мусор отключи.
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Какую антену, отключили везде,украинское ТВ осталось только в интернете и на спутнике.
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Не гони! Моя мама и тесть ,как смотрели через антенну ,так и смотрят. Проведи прямо сейчас эксперимент, воткни в гнездо проволоку и увидишь сам. Смотря где ты живешь. Если на поскоте ,то проволока не возьмет
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Все ретрансляторы отключили а твой тесть и мама смотрят, протрезвей, и не хами.
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Тебе сделать прямо сейчас снимок с экрана ТВ? С датой.
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Я как раз у мамы в гостях сейчас. Так сделать тебе снимок?
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А почему в Одессе отключили украинские каналы, какая причина? и почему подключили рашистские, с какой стати?!
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20 кандидатов и Пашинский. Глок 19 уже есть, можно сэкономить на аттрибутике )
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Шото Мне падсказывает, шо енти люди с блестяще тьомным прошлым и высооооко подвешенным будущим...
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главное что "НОВІ ОБЛИЧЧЯ" у каждого из которых десятилетия работы в органах, сотни тысяч даных и взятых взяток и т.д.
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Вважаю фіналістів буде двоє - антоша херащенко та зорян шкіряк.. Хоче ще й пані дєєва в змозі сюди затесатися.
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З ймовірністю 99,99% переможе Троян. Ці блюзнірські "конкурси" виграють "випадково" лише ті, на кого ставлять кролі й зайці
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А когда будет конкурс на должность Авакова?
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Стільки б чоловіків претендувало на кожну відповідальну посаду слюсаря і токаря.
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А вот как в прошлом году проходил конкурс в прокуратуре -
претенденты по итогам двух первых туров занимавшие первые места, после собеседования оказались в конце списка. А на первые места перескочили бравые руководители региональных прокуратур или их заместители, ранее размещавшиеся в средине или в конце рейтингового списка. Оказалось, что для членов конкурсных комиссий абсолютно не важными являлись результаты первых двух туров и кандидаты, например, с итоговым баллом 10 из 100 возможных по тестированию общих способностей стали руководителями местных прокуратур.
Вот и вышло, что более или менее объективные первые два этапа полностью перечеркиваются абсолютно субъективным собеседованием.
Не удивлюсь если и здесь будет такой же конкурс. Подберут нужного человека.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа пост главы Нацполиции подали документы 20 кандидатов, - советник главы МВД
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