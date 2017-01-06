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 ГосЧС просит водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов в период праздничных дней из-за ухудшения погодных условий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба по поводу осложнения погодных условий в Украине.

"Я обращаюсь к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой удержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской областей", - отметил глава ГСЧС.

По словам Чечеткина, наибольшее ухудшение погодных условий ожидается в южной и центральной части Украины, в связи с чем оперативные штабы Херсонской, Одесской, Николаевской областей уже переведены на усиленный режим работы, а движение грузового транспорта на трассах этих областей ограничено.

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"На дорогах работает снегоуборочная техника. На данный момент установлено более 3,5 тыс. пунктов обогрева, их адреса находятся на сайте облгосадминистраций", - Чечеткин.

Присутствовавший на заседании вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что контроль за работой оперативного штаба в Одесской области возьмет глава ГСЧС.

Как сообщалось, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
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На данный момент установлено более 3,5 тыс. пунктов обогрева, их адреса находятся на сайте облгосадминистраций
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это пздец какой-то, а не управленцы.
Как бездомный может посетить сайт обладминистрации?
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да им плевать на бездомных, главное отчитаться/отмазаться , что бы с кресла не улететь. Совок.
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У бомжей своё "сарфанное радио".Кстати жалеть особо их нечего 99% сами хотят такой жизни и их все устраивает! Оно же так удобно, нихера не делать и только бухать!
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ты еще не понял, как пилить бабло? госслужащий - декларируешь у себя дома пункт обогрева, получаешь финансирование / ( опционально делишься ). профит.
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Правильные управленцы должны были расставить возли мусорников включенные компы с сайтами администраций. Но бомжам не нужен этот технологический прорыв. Они сразу идут по годами изученным адресам, которые не изменились. Зрада не состоялась.
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...у нас тут вчера и позавчера -- ближе к северо-востоку -- ночью: мороз, пурга -- 20 метров видимость, ветер, аж с автобана сносит... ...и молнии с громом!!! ...полный капэць...
...отакэ життя рабочего класса в ЕС...*)
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лучше бы напомнили зимнюю соляру залить, тем, кто на дизеле.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосЧС просит водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий
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