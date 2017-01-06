 ГосЧС просит водителей не выезжать за пределы населенных пунктов из-за ухудшения погодных условий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба по поводу осложнения погодных условий в Украине.
"Я обращаюсь к владельцам автотранспортных средств и руководителям автотранспортных предприятий с просьбой удержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно это касается Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской областей", - отметил глава ГСЧС.
По словам Чечеткина, наибольшее ухудшение погодных условий ожидается в южной и центральной части Украины, в связи с чем оперативные штабы Херсонской, Одесской, Николаевской областей уже переведены на усиленный режим работы, а движение грузового транспорта на трассах этих областей ограничено.
"На дорогах работает снегоуборочная техника. На данный момент установлено более 3,5 тыс. пунктов обогрева, их адреса находятся на сайте облгосадминистраций", - Чечеткин.
Присутствовавший на заседании вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что контроль за работой оперативного штаба в Одесской области возьмет глава ГСЧС.
Как сообщалось, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
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это пздец какой-то, а не управленцы.
Как бездомный может посетить сайт обладминистрации?
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...отакэ життя рабочего класса в ЕС...*)
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