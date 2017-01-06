 Расследование против нардепа, двух глав РГА начато по результатам проверки е-деклараций, - НАБУ

Сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управление аналитики и обработки информации НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации председателем одной из районных государственных администраций, а также по преднамеренному непредставлению электронной декларации другим главой районной государственной администрации внесены в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.
Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. Досудебное расследование продолжается.
248 3
Материалы по теме: Е-декларации госслужащих
НАПК уведомило НАБУ об отсутствии е-декларации судьи Апелляционного суда Днепропетровской области(47)
С сегодняшнего дня расширен список лиц, которые обязаны подавать е-декларации(190)
Больше десятка запросов поступило от НАБУ по е-декларациям чиновников, - Корчак(2)
Декларации сотрудников СБУ заполнены. Они хранятся на сертифицированных компьютерах, в отдельном опечатанном помещении, - Корчак(28)
Э-декларирование: украинские политики поймались в серьезную ловушку - политтехнолог(0)
НАПК приглашает 6 депутатов Рады для объяснения нарушения сроков подачи е-деклараций(7)
НАПК направило в суд 6 админпротоколов относительно несвоевременного представления е-деклараций(4)
Ответить
Ответить
Ответить