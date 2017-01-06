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Все про:НАБУ (1283) ВР (21254) декларация (810) РГА (104) электронное декларирование (376)

 Расследование против нардепа, двух глав РГА начато по результатам проверки е-деклараций, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) народным депутатом и председателями районных государственных администраций.

Сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управление аналитики и обработки информации НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации председателем одной из районных государственных администраций, а также по преднамеренному непредставлению электронной декларации другим главой районной государственной администрации внесены в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

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Напоминаем, что 17 ноября Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и один - представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. Досудебное расследование продолжается.
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...это, я надеюсь, как раз то, что спасёт Украину от хуйлового Трампа! -- срочное и скоропостижное самоочищение.
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Давайте подумаем...если нардепы с БПП или оппоблока или ляшковцев, то им ничего не будет...Кто нибудь ставки принимает?
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Всем счастливого доброго и мирного святвечіра! Посміхніться й будьте усі здорові!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование против нардепа, двух глав РГА начато по результатам проверки е-деклараций, - НАБУ
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