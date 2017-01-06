EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Экономика, Происшествия
  483  0
Все про:банки (1439) мошенничество (598) платежные системы (29)

 В Украине увеличилось количество веб-ресурсов для махинаций с платежными картами, - ЕМА

Количество веб-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карт пользователей под предлогом предоставления несуществующих услуг (фишинг), в 2016 году выросло до 174 ед., что более чем в 4,5 раза превышает показатель, зафиксированный в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), большая часть фишинговых сайтов имитирует якобы новые платежные сервисы, большинство которых предоставляет несуществующие услуги пополнения мобильного телефона. Вторая часть подобных сайтов маскируется под известные платежные сервисы (в основном, под Portmone), а также под банки и "Укрпочту".

"В 2016 году 90 из 174 фишинговых сайтов предлагали "пополнить" мобильный. Еще 54 мошеннических веб-ресурса якобы осуществляли денежные переводы с карты на карту. А 28 преступных веб-ресурсов предлагали обе услуги", - отмечают в ЕМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве: звонят и выманивают данные о карточках

В ассоциации утверждают, что целью всех фишинговых веб-ресурсов является принуждение пользователя оставить им реквизиты своей карты. В частности, мошенникам нужны данные о номере карты, сроке ее действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны карты (код CVV2/CVС2), а также код из банковских смс.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине увеличилось количество веб-ресурсов для махинаций с платежными картами, - ЕМА
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия военнослужащие ГСЧС ГФС Донбасс задержание закупки кибербезопасность киберпреступление коррупция лекарства Львовщина Минздрав Минобороны НАБУ налоговая милиция Нацполиция Одесская область Пинчук погода разведка Россия снегопад суд США Тодуров Борис украинцы хакер штаб
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти