 В Украине увеличилось количество веб-ресурсов для махинаций с платежными картами, - ЕМА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), большая часть фишинговых сайтов имитирует якобы новые платежные сервисы, большинство которых предоставляет несуществующие услуги пополнения мобильного телефона. Вторая часть подобных сайтов маскируется под известные платежные сервисы (в основном, под Portmone), а также под банки и "Укрпочту".
"В 2016 году 90 из 174 фишинговых сайтов предлагали "пополнить" мобильный. Еще 54 мошеннических веб-ресурса якобы осуществляли денежные переводы с карты на карту. А 28 преступных веб-ресурсов предлагали обе услуги", - отмечают в ЕМА.
В ассоциации утверждают, что целью всех фишинговых веб-ресурсов является принуждение пользователя оставить им реквизиты своей карты. В частности, мошенникам нужны данные о номере карты, сроке ее действия, трехзначный код безопасности с обратной стороны карты (код CVV2/CVС2), а также код из банковских смс.
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