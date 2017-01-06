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Все про:арест (10068) имущество (232) прокуратура (2517) суд (19807) Янукович (32020) арест имущества (120)

 Суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль беглого Виктора Януковича.

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Прокуратура просила суд арестовать имущество беглого Януковича, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

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Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.

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Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
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Андрій Шор

В Донецке микроавтобус перевозил несвежую тушенку из гумконвоя





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Оно "тушонкая руснявая" не свежая была. Ну разворатило. Респект !
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А яку ще тушонку можна кидати жЬІвотним у клітки? Свіжу вони можуть не переварити.
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Запись телефонного разговора Корбана и Пашинского. Пашинский воровать умеет, сам подтвердил.. https://www.youtube.com/watch?v=KRC_4qdo-0A.
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Корабль? у него что, свой боевой корабль был?
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Все что нажито непосильным трудом, все ж пропало. 3 квартиры, 3 гаража, корабль ... три .
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...жилой дом пошёл паровозом, квартира сожительницей, 2 гаража прицепом, а корабль сам приплыл...
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"Суд арестовал жилой дом" - дом плакал и бился головой об пол.

А может наложил арест на недвижимое имущество в т.ч. и жилой дом,
а товарисЧи журналисты?
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Э-м-м-м......в Ростове???? Ай-да маладцы!!! Быстро и четко работают, адынака!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича
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