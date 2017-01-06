 Суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Прокуратура просила суд арестовать имущество беглого Януковича, а именно жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.
Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.
Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.
Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
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В Донецке микроавтобус перевозил несвежую тушенку из гумконвоя
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А может наложил арест на недвижимое имущество в т.ч. и жилой дом,
а товарисЧи журналисты?
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