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Все про:НАБУ (1283) ПР (12736) суд (19807)

 Суд отказал НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов" по делу о перечислении им 58 млн грн из "черной кассы" ПР

Соломенский районный суд Киева отказал Национальному антикоррупционному бюро в доступе к счетам организации "Союз молодежи регионов Украины" ("Молодые регионы") по делу о перечислении им 58 млн гривен из "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Из материалов ходатайства следует, что НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту предоставления членами и представителями ПР неправомерной выгоды депутатам Верховной Рады, членам Кабинета Министров, Высшего совета юстиции, военнослужащим высшего офицерского состава военных формирований и другим должностным лицам в общей сумме более 10 млрд гривен.

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Как следует из ходатайства, учитывая сведения, полученные во время временного доступа к счетам ПР, установлено, что на счет организации "Союз молодежи регионов Украины", открытый в Укргазбанке, были перечислены денежные средства в размере 58 166 463 гривен.

Суд решил отказать НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов", так как, по его мнению, детективами не доказана возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, к которым они просят предоставить доступ.

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Кроме того, суд указал, что детектив НАБУ предоставил суду незаверенную копию выписки из Единого реестра досудебных расследований по данному уголовному производству.

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.


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Что с расследованием убийства Бузины? Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием убийств на майдане? Что с расследованием убийств в Одессе 2 мая? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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Кацапе - бузину не вбили, а просто утилізували вату.. В Одесі було барбекю.. Ти чимось невдоволений?
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На вапрос тебе не ответили? Ты почему из "дома профсоюзов" в Одессе убежал?
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...на чёрной кассе и сам СИМЕНС прогорел... ...и не раз... ...и даже не два...*)
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Да да - всех расстрелять. А имущество взять и разделить. Чё тут думать? А то всё пишут, пишут. (с)
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Навіщо всіх розстрілювати? Кацапів, виключно кацапів..
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Добрий москаль - мертвий москаль (с.) С.Петлюра
ПиСи. От себя - добавил вместо "москаль" - "расеянин". ИМХО
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i що ж робити - пшел нах# псина. Ты давай по сути, а не свои Гундяево-Рождественские высеры.
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НИЗЗЯ!!! Шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, со своей гырлявой ачкастой шавкой, категорически против!!!
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Бузина вже шкварчить у бiса на пательнi.
Захисти українську мову: нема мови - нема України!

http://www.parafia.org.ua/biblioteka/istoriya-mova/zahysty-ukrajinsku-movu-nema-movy-nema-ukrajiny/
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Відволікають увагу языкОм..
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 Дельфін Фатіма
У нас суд всегда был и палочка, и выручалочка.
НАБУ вздохнет с облегчением.
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Уже три года партия регионов у нас каста неприкасаемых. И конечно же здесь не при чем один из основателей ПР, некто Пэтро, и встреча- договоренность в марте 2014-того в Вене.
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наших судей всех за яйца нужно подвесить ,враги Украины №1
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А твоя мусорня "нова поліція" їх буде захищати ...
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...Суд решил отказать НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов", так как, по его мнению, детективами не доказана возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, к которым они просят предоставить доступ.Источник: http://censor.net.ua/n422348


питання є чому ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказал НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов" по делу о перечислении им 58 млн грн из "черной кассы" ПР
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