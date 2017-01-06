 Суд отказал НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов" по делу о перечислении им 58 млн грн из "черной кассы" ПР

Об этом говорится в определении суда от 29 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Из материалов ходатайства следует, что НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту предоставления членами и представителями ПР неправомерной выгоды депутатам Верховной Рады, членам Кабинета Министров, Высшего совета юстиции, военнослужащим высшего офицерского состава военных формирований и другим должностным лицам в общей сумме более 10 млрд гривен.
Как следует из ходатайства, учитывая сведения, полученные во время временного доступа к счетам ПР, установлено, что на счет организации "Союз молодежи регионов Украины", открытый в Укргазбанке, были перечислены денежные средства в размере 58 166 463 гривен.
Суд решил отказать НАБУ в доступе к счетам "Молодых регионов", так как, по его мнению, детективами не доказана возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, к которым они просят предоставить доступ.
Кроме того, суд указал, что детектив НАБУ предоставил суду незаверенную копию выписки из Единого реестра досудебных расследований по данному уголовному производству.
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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ПиСи. От себя - добавил вместо "москаль" - "расеянин". ИМХО
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Захисти українську мову: нема мови - нема України!
http://www.parafia.org.ua/biblioteka/istoriya-mova/zahysty-ukrajinsku-movu-nema-movy-nema-ukrajiny/
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НАБУ вздохнет с облегчением.
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мусорня"нова поліція" їх буде захищати ...
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питання є чому ?
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