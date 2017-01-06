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Все про:непогода (160) ОГА (1209) Одесская область (1291) погода (2304) электроэнергия (934)

 Из-за непогоды 41 населенный пункт в Одесской области остался без электроэнергии. Список

В Одесской области по состоянию на 14:00 пятницы из-за непогоды без электроэнергии остались 41 населенный пункт в 10 районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской ОГА.

Так, по состоянию на 14:00 6 января 2016 г. из-за ухудшений погодных условий на территории Одесской области ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено.

Также с 12.00 06.01.2017 г.запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000-км 306 + 149.

Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

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Кроме того сообщается, что в Одесской области всего работает - 85 ед. техники, в режиме ожидания находятся - 58 единиц техники.

Отключен 41 населенный пункт в 10 районах области:

- Арцизский - 5 населенных пунктов;

- Болградский - 2 населенных пункта;

- Измаилский - 6 населенных пунктов;

- Килийский - 7 населенных пунктов;

- Саратский - 1 населенный пункт;

- Татарбунарский - 7 населенных пунктов;

- Белгород-Днестровский - 5 населенных пунктов:

- Лиманский- 3 населенных пункта;

- Раздельнянский - 1 населенный пункт;

- Потребители Ильичевского РЭС с. Черноморка, пгт Таирово, с. Мизикевича, с. Бурлача Балка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях

По восстановлению электроснабжения от ПАО "ЭК" Одессаоблэнерго" работает 59 бригад и 68 ед. техники.





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В Кремнчуці вже 5-7 см є, і посилюється снігопад...Нююю, в Моєму районі...
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Дніпро після полудня також почало засипати снігом.
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Ветер неприятный, с порывами.
А снега выпало пока что копейки - сантиметров 5-7. Но не прекращается и сейчас снежинки стали крупнее (раньше сыпала мелкая пыль снежная)
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ха..... в Одессе жОпа,ветер 50..метель.
Уютненько сидеть дома.
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