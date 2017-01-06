 Из-за непогоды 41 населенный пункт в Одесской области остался без электроэнергии. Список

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской ОГА.
Так, по состоянию на 14:00 6 января 2016 г. из-за ухудшений погодных условий на территории Одесской области ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Движение транспорта по автодорогам Николаевской области запрещено.
Также с 12.00 06.01.2017 г.запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000-км 306 + 149.
Владельцам автостанций области дано поручение об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.
Кроме того сообщается, что в Одесской области всего работает - 85 ед. техники, в режиме ожидания находятся - 58 единиц техники.
Отключен 41 населенный пункт в 10 районах области:
- Арцизский - 5 населенных пунктов;
- Болградский - 2 населенных пункта;
- Измаилский - 6 населенных пунктов;
- Килийский - 7 населенных пунктов;
- Саратский - 1 населенный пункт;
- Татарбунарский - 7 населенных пунктов;
- Белгород-Днестровский - 5 населенных пунктов:
- Лиманский- 3 населенных пункта;
- Раздельнянский - 1 населенный пункт;
- Потребители Ильичевского РЭС с. Черноморка, пгт Таирово, с. Мизикевича, с. Бурлача Балка.
По восстановлению электроснабжения от ПАО "ЭК" Одессаоблэнерго" работает 59 бригад и 68 ед. техники.
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А снега выпало пока что копейки - сантиметров 5-7. Но не прекращается и сейчас снежинки стали крупнее (раньше сыпала мелкая пыль снежная)
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Уютненько сидеть дома.
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