 Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
В декабре инфляция составила 0,9%.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре повысились на 1,6% (за год на 3,3%), на одежду и обувь - снизились на 2,8% (за год повысились на 5,5%), на жилищно-коммунальные услуги - не изменились (за год повысились на 47,2%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,2% (за год на 7,8%), на образование - повысились на 0,1% (за год на 13,7%).
По сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года потребительские цены повысились на 12,4%.
Как сообщалось, в ноябре 2016 года потребительские цены повысились на 1,8%, в январе-ноябре инфляция составила 11,4%.
В 2015 году была зафиксирована инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 году - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%, в 2011 году - инфляция 4,6%.
Государственный бюджет на 2016 год предусматривает рост инфляции на уровне 12%.
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Яка тошность!
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не наводит ни на какие мысли?
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Погортай методички і напиши розумнішу відповідь ...
П.С - вчи мову , кацапчег ... палишся !
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Гройсман и Гонтарева готовят масштабную конфискацию денег среднего класса
05.01.2017, 17:25 • 1377 • 0
Судя по комментариям в Фейсбуке, большинство посчитало ограничение на оборот наличности таким себе мелкотемьем в стиле "пожали плечами и разошлись". Типа "ну заплатим больше комиссионных в банках" за крупные покупки, пишет в "Фейсбуке" блогер и экономист Тарас Завгородний.
Наивные вы, дети. Задача сделать так, чтобы у вас вообще не было денег на крупные покупки. Руководство НБУ и Гройсман готовят масштабную конфискацию денег среднего класса, чтобы тот не угрожал нынешней власти. Это "размазни" Кучма и Янукович не уничтожали "средний класс" (или получив в ответ протесты отступали). И получили Майданы, которые их снесли.Эти умней. Эти системно уничтожают всех, кто способен протестовать. Забитый бюджетник на пайке власти никогда не угрожает власти. Такими хотят сделать большинство людей в нашей стране.
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Итак схема такая:
1. Загнать всех у умирающие банки (заодно подерибанить банки на временных администарциях). За это отвечает большой друг российского капитала руководство НБУ, которое по их заказу рейдернула "Привабтбанк" и многое другое.
2. Получить всю картину и насчитать задним числом налоги, как это захочется этой налоговой саранче под руководством Гройсмана.
3. Понятно, что налоги будут неподъемными, но для этого Гройсманом уже подготовлена армия бандитов и рекетиров в виде "частных судебных исполнителей". Эти бандиты будут выбивать любые деньги, которые людям удалось заработать. Любыми методами. Это такие "титушки" от Гройсмана будут. Он вроде и ни при делах, а деньги вы потеряли.
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Так, что без иллюзий. господа. Эта "еврооптимистическая" плесень и другие "реформаторы" вас будут раздевать серьёзно и системно. Если их не остановить вовремя.
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Т.е. они почти съедены инфляцией.
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Так что съедены инфляцией, без "почти"...
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Необходимо реанимировать страну титаническими усилиями ВСЕХ граждан от мала до велика!
Не орать на все стороны что кого-то поймали, а САЖАТЬ! Сажать десятками и сотнями!
Организовать контролирующие комитеты по работе НБУ и других структур! Что бы каждый вечер с экранов ТВ нам рассказывали что РЕАЛЬНО сделано за день и какие последствия работы мы должны ожить в будущем во всех отраслях!
Мобилизовать все силы и ресурсы на нужды армии (а не на плечах волонтеров все держать, практически все!)
На фоне всего пиз**ца, просто абсурдно слышать о заявлениях что министры должны получать зп в 100 тыс грн (они все равно ее даже не забирают, не за ней они рвались туда), информация по е-декларациях чиновниках, информация о 20 летних сотрудниках гоструктур (золотых) с зп в 5 тыс грн, информация о письма волонтеров к богатым мира нашей Украины...и еще миллион других действий, от которых просто едет крыша...
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то сколько должно быть в Украине с европейскими ценами ?
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...человеческий фактор обсуждению не подлежит... - и так всё ясно...
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- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
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Бензин, ліки, побутова техніка тощо - все проіндексовано на курс долара, а в 2015 по графіку цей курс приблизно складав 22,5 грн/доллар, а в 2016 - 26,5 грн/доллар. А це інфляція на рівні 17-18%.
Так що з врахуванням тарифів реальна інфляція в рази більша ніж те, що малює уряд.
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