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 Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат

В 2016 году потребительские цены повысились на 12,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

В декабре инфляция составила 0,9%.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре повысились на 1,6% (за год на 3,3%), на одежду и обувь - снизились на 2,8% (за год повысились на 5,5%), на жилищно-коммунальные услуги - не изменились (за год повысились на 47,2%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,2% (за год на 7,8%), на образование - повысились на 0,1% (за год на 13,7%).

По сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года потребительские цены повысились на 12,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких инфляционных последствий, ни ослабления курса гривни от повышения минимальной зарплаты не будет, - Розенко

Как сообщалось, в ноябре 2016 года потребительские цены повысились на 1,8%, в январе-ноябре инфляция составила 11,4%.

В 2015 году была зафиксирована инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 году - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%, в 2011 году - инфляция 4,6%.

Государственный бюджет на 2016 год предусматривает рост инфляции на уровне 12%.



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Цэ пэрэмога чи зрада?? А то еще ни одного соевого тут не нарисовалась, никак не могу определится.
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Пашинский хвалится что он друг президента, а окружение Порошенка называет лохами, неумеющими воровать!
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Мабуть ті, хто на Корбана компромат збирав - "кремлівські шатуни". В той час ці матеріали не знадобилися, а тепер БПП використає їх в боротьбі з НФ.
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больше всего лайков на той странице от расеян
не наводит ни на какие мысли?
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Кацапам подобається , що українці біднішають - так само українцям подобається коли кацапи біднішають ... Що не так ?
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не удивлюсь если ты подписан на Шария и Монтян
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Дивуватися - привілей розумної людини ... Вочевидь - не всім дано ..))
Погортай методички і напиши розумнішу відповідь ...
П.С - вчи мову , кацапчег ... палишся !
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хачу для полного осознания благополучия и счастья доллар по .одной. гривне ,,,, не , наоборот , гривну по одному доллару ,,,
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З грошима кожен дурень розумний. От без грошей - ну, ніяк.
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В Германии инфляция за год, 1,7% из-за продуктов питания.
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А "индекс ROSHEN" показывает, что инфляция за 2016 составила 40%
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Гройсман и Гонтарева готовят масштабную конфискацию денег среднего класса
05.01.2017, 17:25 • 1377 • 0

Судя по комментариям в Фейсбуке, большинство посчитало ограничение на оборот наличности таким себе мелкотемьем в стиле "пожали плечами и разошлись". Типа "ну заплатим больше комиссионных в банках" за крупные покупки, пишет в "Фейсбуке" блогер и экономист Тарас Завгородний.

Наивные вы, дети. Задача сделать так, чтобы у вас вообще не было денег на крупные покупки. Руководство НБУ и Гройсман готовят масштабную конфискацию денег среднего класса, чтобы тот не угрожал нынешней власти. Это "размазни" Кучма и Янукович не уничтожали "средний класс" (или получив в ответ протесты отступали). И получили Майданы, которые их снесли.Эти умней. Эти системно уничтожают всех, кто способен протестовать. Забитый бюджетник на пайке власти никогда не угрожает власти. Такими хотят сделать большинство людей в нашей стране.

Читайте также: Порошенко, Гонтарева и Гройсман таки отжимают "Приватбанк" под себя - журналист

Итак схема такая:

1. Загнать всех у умирающие банки (заодно подерибанить банки на временных администарциях). За это отвечает большой друг российского капитала руководство НБУ, которое по их заказу рейдернула "Привабтбанк" и многое другое.
2. Получить всю картину и насчитать задним числом налоги, как это захочется этой налоговой саранче под руководством Гройсмана.
3. Понятно, что налоги будут неподъемными, но для этого Гройсманом уже подготовлена армия бандитов и рекетиров в виде "частных судебных исполнителей". Эти бандиты будут выбивать любые деньги, которые людям удалось заработать. Любыми методами. Это такие "титушки" от Гройсмана будут. Он вроде и ни при делах, а деньги вы потеряли.

Читайте также: Гонтарева и Кубив рано или поздно будут на скамье подсудимых - эксперт

Так, что без иллюзий. господа. Эта "еврооптимистическая" плесень и другие "реформаторы" вас будут раздевать серьёзно и системно. Если их не остановить вовремя.
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какой то кацап безнаказно тискает гэбнявые методички...
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Ось ти, ГЫГ, і признався...а довго ховався...
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Нефуй спамить-єнто Я=$ ! Под прикрытиєм, пллляяЯЯЯ...
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Безработица 6 -- 7%, что полохо, ибо мало! ...нет на бирже труда специалистов -- одни жулики по получению пособия остались...
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Социальные стандарты выросли на 16% - Гнойман.

Т.е. они почти съедены инфляцией.
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Скорее, на 16 грн.
Так что съедены инфляцией, без "почти"...
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Это мрак...правительство живет в параллельном мире...

Необходимо реанимировать страну титаническими усилиями ВСЕХ граждан от мала до велика!

Не орать на все стороны что кого-то поймали, а САЖАТЬ! Сажать десятками и сотнями!
Организовать контролирующие комитеты по работе НБУ и других структур! Что бы каждый вечер с экранов ТВ нам рассказывали что РЕАЛЬНО сделано за день и какие последствия работы мы должны ожить в будущем во всех отраслях!
Мобилизовать все силы и ресурсы на нужды армии (а не на плечах волонтеров все держать, практически все!)

На фоне всего пиз**ца, просто абсурдно слышать о заявлениях что министры должны получать зп в 100 тыс грн (они все равно ее даже не забирают, не за ней они рвались туда), информация по е-декларациях чиновниках, информация о 20 летних сотрудниках гоструктур (золотых) с зп в 5 тыс грн, информация о письма волонтеров к богатым мира нашей Украины...и еще миллион других действий, от которых просто едет крыша...
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ну начни с себя...как раз столетие октябрьского путча в этом году.продолжите традиции
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Цур на тебе Гиг Нам ще не хватало Щоб кацапоїди почали в себе бузу Вони як почнуть сюди переповзати То нам хоч тікай світ за очі Нехай в себе там потихеньку вошкаються й потихеньку здихають від бояришніка
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так всего взято 18 стран....
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Если порог бедности в Африке. где нет отопления - 2 доллара.
то сколько должно быть в Украине с европейскими ценами ?
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Государственный бюджет на 2016 год предусматривает рост инфляции на уровне 12%. - a tut net osjibki???
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Ставить под сомнения расчеты специалистов конечно можно, но не нужно.
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...вся проблема в том, что гривня конвертируется в Деньги ТОЛЬКО через рубль! ...и только в Украине...
...человеческий фактор обсуждению не подлежит... - и так всё ясно...
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...це вам легкий натяк на те що пора піднімати тарифи...
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12,4% - цифра конечно и заниженная, но все равно большая (особенно если учесть, что в 2014-2015 гг. нам обесценили 2/3 наших доходов).
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А какой дефицит бюджета за 2016? Если он остался в тех же параметрах и меньше инфляции, тогда это говорит об улучшении благосостояния граждан. Лично мне, субъективно, кажется, что 2016 лучше в этом отношении чем 2015.
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Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
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Встречаются два одноклассника. Новыи русский, и простой советский инженер.
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
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Это ты преувеличиваешь. Хоть и такое бывает. Поднялись как раз те кто учился. Например все комсорги.
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Повна брехня. Для середньостатистичного сімейного бюджету купівельна спроможність знизилась за останній рік на процентів 30-50: подивіться тільки на ключову статтю витрат домогосподарств - компослуги: раніше платив за газ 200 грн*3,6 грн/куб = 720 грн/міс. Тепер практично в 2 рази більше. Аналогічно по електриці та воді.
Бензин, ліки, побутова техніка тощо - все проіндексовано на курс долара, а в 2015 по графіку цей курс приблизно складав 22,5 грн/доллар, а в 2016 - 26,5 грн/доллар. А це інфляція на рівні 17-18%.
Так що з врахуванням тарифів реальна інфляція в рази більша ніж те, що малює уряд.
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Ну яка ж це брехня? Це же гроши. Воны же обертаются. Якшо воны е, мабуть десь берутся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИнфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат
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