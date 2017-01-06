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Все про:боевик (17679) задержание (4755) Нацполиция (5355) Донбасс (11734) Константиновка (1734)

 Трое боевиков "ДНР", один из них бывший майор милиции, задержаны в Константиновке, - Нацполиция

В Константиновке правоохранители разоблачили трех участников бандформирований. Один из задержанных оказался бывшим майором милиции. Также под влияние российской пропаганды попали двое 18-летних парней. Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

В результате следственно-оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к оккупации региона, сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен 40-летний мужчина, который оказался бывшим майором, работником линейного отделения милиции на железной дороге.

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В июне 2014 года он жил двойной жизнью. Работая в украинской милиции, после службы оборотень в погонах заступал на блокпост террористов, который находился по ул. Островского. Мужчине выдали ружье и камуфляж. Он проверял документы граждан и обыскивал автомобили, охотясь на "бандеровцев" - так называли боевики всех, кто любит свою родину.

Родственники мужчины не догадывались о его "хобби". В дальнейшем, поняв, что он все равно понесет наказание за свои незаконные действия, мужчина в том же году по собственному желанию уволился из органов внутренних дел. После освобождения города от оккупантов остался в Константиновке, не соблазнившись жизнью в "ДНР". Залег на дно, прекратил контакты с бывшими коллегами и знакомыми. Устроился на работу в местный интернат воспитателем.

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Но предателя обнаружили полицейские. Два часа подозреваемый пытался обелить себя, придумывая оправдания, достойные шпионских фильмов, но правоохранители предоставили доказательства его противоправной деятельности, и мужчине ничего не оставалось, как признаться. Он предстанет перед судом так же, как и другие лица, которые принесли в Донецкую область террор и войну.

Подверглись влиянию пророссийской пропаганды и два парня, которым в то время было по 18 лет. Один из них был судим за кражу и до совершеннолетия находился на учете в детской комнате милиции.

С мая по июнь 2014 года они осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенному в Константиновке возле "Нефтебазы" с автоматическим оружием в руках.

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Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, участники НВФ также остались в родном городе - только потому, что были уверены, что никто ничего не узнает.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника, 301 - задержан, еще 303 объявлены в розыск.
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Ну, нет...
Майора милиции, восстановить в должности - он же не знал!
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Шпийонский боевик прям. Аффтар насмотрелся фильмов про Штирлица и выдал сей опус.
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Мусору никакого снисхождения! Именно эти скоты наплевав на присягу ,желая получать зарплаты , как у российской мусорни, первыми продали Украину.
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Трое боевиков "ДНР", один из них "Папа Карла", задержаны в Константиновке.
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13 марта исполнится три года со дня кровавых событий на Донбассе. Это событие произошло в Донецке до так называемого "референдума", задолго до событий в Мариуполе, Славянске. Кровавое событие. 13 марта 2014 года в Донецке кремлевские радикалы убивали и избивали участников мирной акции "За единую Украину" - один погибший, один в очень тяжелом состоянии, десятки пострадавших. Убитый - житель Донбасса, родился в посёлке Артёмовское Донецкой области. 13 марта 2014-го года в Донецке кремлевские радикалы убивали и избивали жителей Донбасса…Никто не забыт, ничто не забыто...

http://i.piccy.info/i9/160047357353f289adf117171ff60f41/1472063140/61895/1061628/original.jpg
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"Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника."

Ух ты, за 6 дней...
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15-й Друг Хунты‏@
МВД Беларуси: задержание в Витебске беларуского добровольца полка"Азов" стало возможно благодаря содействию украинской стороны
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"контрольно-пропускной режим на блокпосту" - гы-гы-гы. Стоял и с нетерпением ждал наших...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое боевиков "ДНР", один из них бывший майор милиции, задержаны в Константиновке, - Нацполиция
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