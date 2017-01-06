 Трое боевиков "ДНР", один из них бывший майор милиции, задержаны в Константиновке, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бахмутский отдел полиции Донецкой области.
В результате следственно-оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к оккупации региона, сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен 40-летний мужчина, который оказался бывшим майором, работником линейного отделения милиции на железной дороге.
В июне 2014 года он жил двойной жизнью. Работая в украинской милиции, после службы оборотень в погонах заступал на блокпост террористов, который находился по ул. Островского. Мужчине выдали ружье и камуфляж. Он проверял документы граждан и обыскивал автомобили, охотясь на "бандеровцев" - так называли боевики всех, кто любит свою родину.
Родственники мужчины не догадывались о его "хобби". В дальнейшем, поняв, что он все равно понесет наказание за свои незаконные действия, мужчина в том же году по собственному желанию уволился из органов внутренних дел. После освобождения города от оккупантов остался в Константиновке, не соблазнившись жизнью в "ДНР". Залег на дно, прекратил контакты с бывшими коллегами и знакомыми. Устроился на работу в местный интернат воспитателем.
Но предателя обнаружили полицейские. Два часа подозреваемый пытался обелить себя, придумывая оправдания, достойные шпионских фильмов, но правоохранители предоставили доказательства его противоправной деятельности, и мужчине ничего не оставалось, как признаться. Он предстанет перед судом так же, как и другие лица, которые принесли в Донецкую область террор и войну.
Подверглись влиянию пророссийской пропаганды и два парня, которым в то время было по 18 лет. Один из них был судим за кражу и до совершеннолетия находился на учете в детской комнате милиции.
С мая по июнь 2014 года они осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенному в Константиновке возле "Нефтебазы" с автоматическим оружием в руках.
Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, участники НВФ также остались в родном городе - только потому, что были уверены, что никто ничего не узнает.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника, 301 - задержан, еще 303 объявлены в розыск.
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Запоздалый совет)))
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Ух ты, за 6 дней...
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