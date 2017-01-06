 Утром в мусорном баке Краматорска дворник нашел тело новорожденной девочки, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Проводим мероприятия по розыску матери-убийцы. Сегодня около 8 утра в Краматорске, район улицы Парковой, дворник обнаружила тело мертвой новорожденной в мусорном контейнере. Девочка была уже без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Аброськин отметил, что обстоятельства смерти ребёнка выясняются. На данное время можно уже сказать, что ребенок был мертворожденный.
Полицейские обходят близлежащую территорию.
"Если есть какая-либо информация о горе-родителях, сообщайте в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно с мобильных и стационарных)", - добавил глава Нацполиции Донетчины.
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