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Все про:армия (7219) зима (100) Минобороны (4530) погода (2304) Донбасс (11734) военнослужащие (3060) топливо (360) Антитеррористическая операция (15490)

 Военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами, углем и средствами обогрева, - Минобороны

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения антитеррористической операции, обеспечены топливом и готовы к ухудшению погодных условий

Как информирует Цензор.НЕТ со сссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.

"Это не первая зима в АТО, и каждый год при подготовке мы учитываем опыт. Сейчас военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве есть средства обогрева", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

А.Локота также отметил, что подготовка к зимнему периоду в АТО проходила заранее.

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"Для тех, кто в окопе, зима всегда была тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, еще с октября мы проводили совещания и заслушивали командиров всех ступеней. Сейчас любые возникающие проблемы решаются оперативно на местном уровне", - сказал он.

При этом А.Локота подчеркнул: "Я готов заявить, что мы эту зиму переживем и выполним все задачи".
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Не не брешут! Дрова вон там под лесом, а уголь вот тут копайте и грейтесь.
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Как же хорошо воевать, подумали генералы в штабе, попивая коньяк и закусывая икрой.
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Штаб есть штаб! Там думать надо (как не попасть туда, куда они планируют).
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А может сепаров с домов выгнать и погрется? Или нашим нельзя?
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Hanna ☀ ‏@HannaGun 6 ч6 часов назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) 15-й Друг Хунты
Ось так ПеПо здає наших побратимів їхнім тоталітарним мордорам. Тому навіть не кажіть мені,що його тримають жадібністю. Він працює на ворога

15-й Друг Хунты‏@

МВД Беларуси: задержание в Витебске беларуского добровольца полка"Азов"стало возможно благодаря содействию украинской стороны



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политика соевого барыги - "Не мешайте мне делать бизнес, не воюйте за Украину"
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Вспоминается история про мальчика, который любил по2.14здеть про волка. В результате даже если вдруг правду скажет - уже никто не верит.
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A vedj mogli zje pomocj i separam, im tozje holodno, priderzjite nemnosjko FANTOM, nado v pomosjcj separjugam partiju bojarisjnika otpravitj
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Благодетели! А сепары в отжатых домах греются, при нашем снабжении и отоплении.
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budj zje cjelovekom - otpravj separam bojarisjnik, oni budet blagodarni i ne toljko oni.
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Всі ті хто зараз жирує в маєтка кончазаспаних чи на зарубіжних курортах а може й дома на дивані задумайтесь - де будете ви як не стане тих хто тримає оборону...
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ну и где мы будем? давай поподробнее!! там про концлагеря про гулаги расскажи про распятых мальчиков и изнасилованых девочек!! а чего если врать так по полной!!
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Вот когда будет новость:" Президент Украины обеспечен дровами, углем и средствами индивидуального обогрева для эффективного исполнения своих священных обязанностей Гаранта Конституции Украины", я скажу, как Миша Жванецкий:" Все у нас, ребята, будет хорошо!".
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Фраза из фильма "2012": "Если правительство говорит, что всё в порядке, значит, срочно нужно бежать."
И это говорят в США !!!
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Мне оне то же ответили, что печек для обогрева и печек индивидуальніх для приготовления пищи хватает..... Тогда вопрос - почему моя печка - на УРА!???
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw
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На съезде КПСС выступает Брежнев. "В следующей пятилетке мы будем жить ещё лучше!"
Голос из зала:"А мы?"
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«Кому нужна ваша правда, если она мешает жить». Нач.Глав ПУРа CA и ВМФ генерал армии А. Епишев
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Военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, - не виконують задачі на Донбасі, а вірніше буде приймають участь у військових діях проти московської навали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами, углем и средствами обогрева, - Минобороны
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