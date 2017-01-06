 Военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами, углем и средствами обогрева, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со сссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.
"Это не первая зима в АТО, и каждый год при подготовке мы учитываем опыт. Сейчас военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве есть средства обогрева", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
А.Локота также отметил, что подготовка к зимнему периоду в АТО проходила заранее.
"Для тех, кто в окопе, зима всегда была тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, еще с октября мы проводили совещания и заслушивали командиров всех ступеней. Сейчас любые возникающие проблемы решаются оперативно на местном уровне", - сказал он.
При этом А.Локота подчеркнул: "Я готов заявить, что мы эту зиму переживем и выполним все задачи".
755 25
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
С начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий ранен, - пресс-центр штаба АТО(8)
Житель Донецкой области хранил на веранде заряды для подствольного гранатомета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО(23)
Минувшие сутки прошли без потерь. Один воин ранен в результате обстрела на Светлодарской дуге, - Мотузяник(3)
В штабе АТО заявили о готовности вернуть вооружение на передовую(7)
К вечеру боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ до 45, - Матюхин(11)
На Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Hanna ☀Ретвитнул(а) 15-й Друг Хунты
Ось так ПеПо здає наших побратимів їхнім тоталітарним мордорам. Тому навіть не кажіть мені,що його тримають жадібністю. Він працює на ворога
15-й Друг Хунты@
МВД Беларуси: задержание в Витебске беларуского добровольца полка"Азов"стало возможно благодаря содействию украинской стороны
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И это говорят в США !!!
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw
Ответить
Ответить
Голос из зала:"А мы?"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить