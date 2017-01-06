Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.
"Еще осенью во всех воинских частях были отработаны планы задействования оперативных групп на случай таких погодных условий. Уже сегодня в Закарпатской области работают военнослужащие 128-й бригады, они помогают в ликвидации последствий непогоды", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
А.Локота также отметил хорошее состояние техники, находящейся на балансе армии.
"На сегодняшний день состояние военной техники в армии намного лучше, чем раньше. Поэтому вопросов нет вообще. Как вы знаете, инженерные подразделения военных частей неоднократно помогали в аналогичных условиях в Сумской и Одесской областях - после соответствующих обращений местных властей и подразделений ГСЧС", - подчеркнул он.
Первый замкомандующего Сухопутными войсками также отметил, что из-за сложных погодных условий планы учений не менялись.
"Война не откладывается, когда холодно и мороз, также не откладываются и учения. У меня нет такой информации, что то или иное мероприятие было перенесено только из-за погодных условий. Переносов и быть не может, так как должен быть достаточный уровень подготовки и оперативно принятые решения", - подчеркнул он.
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Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ присоединились к ликвидации последствий снегопадов в Закарпатье. Скорее всего что наверно допущена ошибка в тексте, и эта поданная информация должна выглядит так. Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ присоединились к ликвидации кровавых российских фашистов оккупантов и их холуёв бандитов сепаратистов и прокремлёвских террористов. Как ликвидации последствия временной оккупации лапотной фашистской педерацией паРАШЕЙ суверенной украинской земли Донбасса.
Ясно всем что произошла опечатка так как что делать мощной украинской бригаде на крайнем Западе, не воюет же она там с дружественной братской Европой.
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