 Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ присоединились к ликвидации последствий снегопадов в Закарпатье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.

"Еще осенью во всех воинских частях были отработаны планы задействования оперативных групп на случай таких погодных условий. Уже сегодня в Закарпатской области работают военнослужащие 128-й бригады, они помогают в ликвидации последствий непогоды", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

А.Локота также отметил хорошее состояние техники, находящейся на балансе армии.

"На сегодняшний день состояние военной техники в армии намного лучше, чем раньше. Поэтому вопросов нет вообще. Как вы знаете, инженерные подразделения военных частей неоднократно помогали в аналогичных условиях в Сумской и Одесской областях - после соответствующих обращений местных властей и подразделений ГСЧС", - подчеркнул он.

Первый замкомандующего Сухопутными войсками также отметил, что из-за сложных погодных условий планы учений не менялись.