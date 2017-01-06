 В пятницу в Харькове Ярославский запустит тракторный завод

Об этом говорится в информационном сообщении, размещенном на сайте группы, приведен комментарий бизнесмена относительно данного события. "Сегодня радостный день в истории ХТЗ - у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства", - заявил Ярославский.
Александр Ярославский поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную за участие в судьбе предприятия.
"Я благодарен Президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении", - говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.
Как сообщает DCH, сегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем.
Александр Ярославский так описал поставленные перед руководством предприятия задачи: "Со своей стороны, я как инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно- технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач".
По информации СМИ, 9 декабря 2016 г. в АПУ состоялось совещание, посвященное ситуации на ХТЗ, на котором рассматривалось обращение трудового коллектива к главе государства, и по итогам которого "Президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства".
А вчера, 4 января 2017 г. председатель ХОГА Юлия Светличная в Facebook объявила о том, что проблемы предприятия решены благодаря личному вмешательству Петра Порошенко, и оно может начинать работу: "Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет", - написала она.
3810 33
Порошенко направил новогодние поздравления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО(27)
"Это большая победа для ВСУ": Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы(97)
Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко(78)
Встреча Порошенко с Трампом может дать толчок для работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, - Чалый(170)
Матвієнко: Винесення Криму за дужки "Мінського процесу" – величезна помилка України. ВІДЕО(0)
"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия(49)
"Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чем недоволен, Гриша?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дайош Авангард!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Преимущества трактора ХТЗ перед стогом сена и кухонной табуреткой: Панорамная кабина
Раздвижные форточки в дверях
Мягкое подрессоренное регулируемое сидение
Гидрообъемный рулевой механизм
Регулируемая рулевая колонка Кондиционер
Пластиковый топливный бак увеличенного объема (430 л)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить