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Все про:завод (281) Порошенко (10326) трактор (38) Харьков (3964) Ярославский (99)

 В пятницу в Харькове Ярославский запустит тракторный завод

Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода с сегодняшнего дня - 6 января текущего года.

Об этом говорится в информационном сообщении, размещенном на сайте группы, приведен комментарий бизнесмена относительно данного события. "Сегодня радостный день в истории ХТЗ - у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства", - заявил Ярославский.

Александр Ярославский поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную за участие в судьбе предприятия.

"Я благодарен Президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении", - говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.

Как сообщает DCH, сегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем.

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Александр Ярославский так описал поставленные перед руководством предприятия задачи: "Со своей стороны, я как инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно- технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач".

По информации СМИ, 9 декабря 2016 г. в АПУ состоялось совещание, посвященное ситуации на ХТЗ, на котором рассматривалось обращение трудового коллектива к главе государства, и по итогам которого "Президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства".

А вчера, 4 января 2017 г. председатель ХОГА Юлия Светличная в Facebook объявила о том, что проблемы предприятия решены благодаря личному вмешательству Петра Порошенко, и оно может начинать работу: "Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет", - написала она.
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Официально - уже сегодня. Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода с сегодняшнего дня - 6 января текущего года
Чем недоволен, Гриша?

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Гриша недоволен всем, что идёт на благо Украины...
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молодец Ярославский, вот ещё бы вернуть Металлист отжатый при януке курченком, а потом смело идти в мэры и гнать гепу и допу, Харьков за Ярославского.
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Ярик возвращается. Думаю не только трактора клепать будут
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В космос? Кто купит ХТЗ, который в обслуживании стоит как Джон Дир или Кейс? небольшие хозяйства покупают МТЗ, те кто по больше бу импортную. Знакомые в хозяйство купили 5 лет назад новый ХТЗ, два раза выехали в поле, оба раза разрывало сцепление. Год трактор простоял, ели продали за пол цены, купили Кейса.
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Купить это еще не все! Его еще надо своими руками перебрать.
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У нас как всегда сделают по-принципу: не хотите покупать лотерейные билеты- отключим газ. Так и ето, не захотите покупать ети допотопные корчи- подымим акцизы в 100 раз на импортную технику.
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на работу пригнали нулячий хтз к 150,перед нг.ну время покажет как оно в эксплуатации будет,но новье йопьте,лялька,ни одна муха еще на нем не совокуплялась.
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но погляжу,он ведь не растает,как утренний туман.
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Хлеб у Пети забирает! Ведь все запускает, передает, открывает у нас только зефирчик! Скоро детей от имени мамаш папашам в роддомах передавать начнет..
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Я думаю, что все таки ето не очень хорошая новость для аграриев. Ждите поднятия акцизов и растаможки на импортную сельхозтехнику.
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Нормальная новость. Будет кому еду покупать, а то скоро с закрытием заводов в городах людей не останется, все уйдут пахать и продукты подешевеют
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Из сайта ХТЗ.
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Значит будет в Харькове команда " Трактор" .
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Во время ВОВ ,танки Т-34 выпускал !!! Перекуём орало на мечи !!!!
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Ярик и его команда сделают дело,а кто не захочет работать то на окружную....
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ВыФсёВрёти!! Он его распилил на металлолом и стены разобрал!!!!
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То есть, Александр Ярославский благодарен трудовому коллективу за обращение к главе государства! ...все трое на своих местах...*)
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спочатку цей благодіяльник розікрав, а тепер інвестор. Є ще таки - благодєтіль Ахметка.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ пятницу в Харькове Ярославский запустит тракторный завод
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