 Люди должны иметь право на оружие. В Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча, - Борислав Береза

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ нардеп (внефракционный) Борислав Береза.
"Лично я считаю, что люди должны иметь право на короткоствольное оружие для самообороны. Мы знаем, что преступникам его нетрудно найти. Депутатов или тех, кто вернулся с войны, могут наградить. А обычные люди не могут получить оружие. Так вот в Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча. Давай смотреть правде в глаза: преступник всегда найдет оружие - нож, топор, пистолет, автомат, гранату. Черный рынок переполнен. Но при такой ситуации каждый добропорядочный гражданин должен иметь право на защиту. Государство должно отобрать оружие у преступников и защитить украинцев. Если оно не может или не хочет это делать, то обязано предоставить возможность защититься самим гражданам - дать им право на оружие. Будет ли злоумышленник использовать пистолет, зная, что может получить в ответ, причем с нескольких сторон? Вряд ли. Смотри, в Литве и Молдове дали разрешение. Мы что, все время слышим постоянную канонаду?", - заявил нардеп.
Вместе с тем, нардеп отметил, что имеет наградное оружие от СБУ, но предпочитает не применять его.
Также, он подчеркнул, что аргументация о несвоевременности предоставления права на оружие из-за войны с Россией, не является достаточной. В частности, нардеп привел пример Израиля: "Как долго там живет террорист, который достает ствол? Доли секунд. Причина простая - у людей есть оружие. Поэтому количество терактов сокращается. С другой стороны, неправомерное использование оружия в Израиле минимально. Потому что люди там понимают уровень своей ответственности. Я считаю, что украинцы ничем не хуже израильтян, молдаван или американцев. Они имеют право себя защищать. Другое дело, что мы должны полностью выписать процедуру, чтобы человек, получающий оружие, проходил наркологическую, психиатрическую экспертизы".
На замечание о том, что при современном уровне коррупции любую справку и экспертизу можно будет подделать, Береза предложил усилить ответственность за коррупционные проступки: "Для этого нужно сажать, а не увольнять тех, кого поймали на коррупции".
"Повторюсь, у людей должно быть право на ношение оружия. Меня, например, сильно шокировало то, что произошло в Одесской области, когда двоих людей убили с помощью топора. Или, вспомни, как безумец бегал по улице и резал людей. Напал на полицейских - те его застрелили. А было бы оружие у граждан, кто-то бы раньше это сделал, и мы бы не имели столько пострадавших. Поэтому давай четко говорить: убивает не оружие, а люди, которые его используют. Мы говорим об осознанном выборе. Его должны делать граждане: кто-то купит оружие, кто-то - нет. Но те, кто захочет себя обезопасить, сделает это. Да, у меня есть оружие. Но я его не использую. У каких-то депутатов оно тоже есть, и они его используют. Выбор всегда за человеком. Некоторые депутаты используют бутылку с водой или кулаки. Проблема в том, что мы разделяем общество, в том числе, и такими вещами. Это неправильно", - резюмировал нардеп.
Более детально читайте в интервью с Бориславом Березой: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ".
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