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Все про:оружие (3520) легализация (71) Береза Борислав (93)

 Люди должны иметь право на оружие. В Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча, - Борислав Береза

Убивает не оружие, а люди, которые его используют.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ нардеп (внефракционный) Борислав Береза.

"Лично я считаю, что люди должны иметь право на короткоствольное оружие для самообороны. Мы знаем, что преступникам его нетрудно найти. Депутатов или тех, кто вернулся с войны, могут наградить. А обычные люди не могут получить оружие. Так вот в Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча. Давай смотреть правде в глаза: преступник всегда найдет оружие - нож, топор, пистолет, автомат, гранату. Черный рынок переполнен. Но при такой ситуации каждый добропорядочный гражданин должен иметь право на защиту. Государство должно отобрать оружие у преступников и защитить украинцев. Если оно не может или не хочет это делать, то обязано предоставить возможность защититься самим гражданам - дать им право на оружие. Будет ли злоумышленник использовать пистолет, зная, что может получить в ответ, причем с нескольких сторон? Вряд ли. Смотри, в Литве и Молдове дали разрешение. Мы что, все время слышим постоянную канонаду?", - заявил нардеп.

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Вместе с тем, нардеп отметил, что имеет наградное оружие от СБУ, но предпочитает не применять его.

Также, он подчеркнул, что аргументация о несвоевременности предоставления права на оружие из-за войны с Россией, не является достаточной. В частности, нардеп привел пример Израиля: "Как долго там живет террорист, который достает ствол? Доли секунд. Причина простая - у людей есть оружие. Поэтому количество терактов сокращается. С другой стороны, неправомерное использование оружия в Израиле минимально. Потому что люди там понимают уровень своей ответственности. Я считаю, что украинцы ничем не хуже израильтян, молдаван или американцев. Они имеют право себя защищать. Другое дело, что мы должны полностью выписать процедуру, чтобы человек, получающий оружие, проходил наркологическую, психиатрическую экспертизы".

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На замечание о том, что при современном уровне коррупции любую справку и экспертизу можно будет подделать, Береза предложил усилить ответственность за коррупционные проступки: "Для этого нужно сажать, а не увольнять тех, кого поймали на коррупции".

"Повторюсь, у людей должно быть право на ношение оружия. Меня, например, сильно шокировало то, что произошло в Одесской области, когда двоих людей убили с помощью топора. Или, вспомни, как безумец бегал по улице и резал людей. Напал на полицейских - те его застрелили. А было бы оружие у граждан, кто-то бы раньше это сделал, и мы бы не имели столько пострадавших. Поэтому давай четко говорить: убивает не оружие, а люди, которые его используют. Мы говорим об осознанном выборе. Его должны делать граждане: кто-то купит оружие, кто-то - нет. Но те, кто захочет себя обезопасить, сделает это. Да, у меня есть оружие. Но я его не использую. У каких-то депутатов оно тоже есть, и они его используют. Выбор всегда за человеком. Некоторые депутаты используют бутылку с водой или кулаки. Проблема в том, что мы разделяем общество, в том числе, и такими вещами. Это неправильно", - резюмировал нардеп.

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Более детально читайте в интервью с Бориславом Березой: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ".
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