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Все про:Львовщина (1248) Минздрав (1233) переохлаждение (9) смерть (4313) морозы (146) ГСЧС (579)

 Во Львовской области от переохлаждения погибли 4 человека, - замглавы Минздрава

По данным Минздрава, уже четыре человека погибли от переохлаждения.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

"По оперативной информации из шести областей, на сегодня с переохлаждением и обморожением обратился к медикам 51 человек. Четверо, к сожалению, погибли. Все погибшие - из Львовской области", - сказал он.

Линчевский также отметил, что чаще всего с переохлаждением обращаются в Волынской и Закарпатской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала ноября на Житомирщине от переохлаждения умерли три человека

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что развернуто более 3,5 тысяч пунктов обогрева. По его словам, с начала ухудшения погодных условий пунктами обогрева воспользовались более 20 тысяч человек.

Ранее в ГCЧС предупредили, что 6-8 января в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.
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Случилось то,о чем я писал вчера
В каждом городе нужны стационарные укрытия для бездомных
Это недопустимо,что бы в 21 веке на улицах Украины замерзали люди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львовской области от переохлаждения погибли 4 человека, - замглавы Минздрава
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