 Во Львовской области от переохлаждения погибли 4 человека, - замглавы Минздрава

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
"По оперативной информации из шести областей, на сегодня с переохлаждением и обморожением обратился к медикам 51 человек. Четверо, к сожалению, погибли. Все погибшие - из Львовской области", - сказал он.
Линчевский также отметил, что чаще всего с переохлаждением обращаются в Волынской и Закарпатской областях.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что развернуто более 3,5 тысяч пунктов обогрева. По его словам, с начала ухудшения погодных условий пунктами обогрева воспользовались более 20 тысяч человек.
Ранее в ГCЧС предупредили, что 6-8 января в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.
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Это недопустимо,что бы в 21 веке на улицах Украины замерзали люди.
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