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 Сегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что разрабатывать план того, как прекратить войну на Донбассе нужно совместно в Россией на основании общечеловеческих принципов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал в интервью "Эху Москвы".

При этом Кравчук отметил, что ни у кого нет такого рецепта, но искать его необходимо.

"Вы знаете, если бы… Вот, вы сказали, если бы я пришел и сказал "Вот, я имею рецепт"... Если бы я такой рецепт имел… Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо", - сказал Кравчук.

"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения. Не надо братски, не надо дружески, надо просто человеческие, партнерские отношения. Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские - старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем и не надо этого делать - это нехорошо", - сказал Кравчук.

Если бы такой документ, по мнению Кравчука, был разработан, то его нужно было бы передать президентам обоих стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удержать Украину в повиновении у России не получится, - Кравчук отрицает возможность широкомасштабного наступления РФ

"Я думаю, вот этот документ на стол президенту России, на стол президенту Украины, и пусть думают, как решить этот вопрос, потому что убивать думать не надо. Я не понимаю, неужели не содрогается ни у кого сердце, когда убивают детей? Ну, нельзя же серьезно воспринимать Киселева или Соловьева, которые говорят, что в Украине едят детей - это уже дойти до… Это полусумасшедший может только так трактовать ситуацию в Украине. Я молчу, потому что когда начинаю об этом говорить, у меня внутреннее такое состояние, что слов я не нахожу, хочется просто употреблять изящную русскую словесность", - сказал Кравчук.

Напомним, что Украина настаивает на полном прекращении огня на Донбассе. После того как полномасштабный режим тишины будет установлен, а граница взята под контроль, Украина готова на проведение выборов на Донбассе и проведение процесса реинтеграции ныне оккупированных регионов.
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Історія не знає інакшого способу виграти війну від наступу та знищення ворога!
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Почему нет? Выгнать захватчика с родной земли - и войне будет конец! Есть еще один путь - сдаться, и тоже будет конец, только не ясно - кому!!!
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Не стратег. Свою строкову відслужив в далекому 1986 році.. Знаю тільки одне, сидячи в окопах без артилерії , з забороною відкривати вогонь у відповідь та ведучи торгівлю з окупованими територіями- ще ніхто жодної війни не виграв..
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Я любовник помоловой,а также брат по секте зрадодрочеров. У нас все в секте братья и сестры.
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Конечно, зачем переговоры. Давайте в наступление пойдем.
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та не, "пойдем улыбнемся, обнимемся и попросим прощения! они же нормальные ребята!" (с)
у вас уже приготовлен аквафреш для встречи победителей?
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С предателями Украины из лугандона пусть надя обнимается, но вот как русню кацапскую победить. Если в наступление пойдем, то запад завоет, что мы все нарушаем, а хуйло с радостью снова регулярные войска направит. Мне воевать по возрасту уже поздновато, а ребят патриотов -цвет нации! - жалко.
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С такими ГОВНОкомандующими голубями мира это сделать не возможно.
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а с какими можно?"ни один танк не должен выйти из своей казармы"-с этим?
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Еще одному надо мандат в руну гадину выдавать.Если бы ты старый хрыч не отдал на пару с рыжим упырем ядерное оружие за бумажку туалетную,то сейчас бы с парашей было намного меньшн проблем.
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Цель кацапятины в общем и Ху#ла в частности-это полный контроль Украины,а вернее-прекращение её существования в принципе.Думаю,это сейчас не понимает только полнейший идиот.
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Лёня, кто Будапешт подписывал? Чё ты подписал?
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Вообще-то у Кучмы спрашивай.

Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах украинском, английском и русском языках. За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Тююю,только ментов у нас хрен знает сколько - дать им приказ ВПЕРЁД,сзади заградотряды и за пару часов решить вопрос ,как минимум один из вопросов будет решён положительно ...
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вот так все твари и внушают нет выхода и воруют воруют на костях народа
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Никто и не думает о том, чтобы прекратить войну на Донбассе. У Путина появился новый интерес - Сирия, возврат к биполярности мира, Украина была лишь подготовительной площадкой для этого. А интерес украинской власти тоже понятен - досидеть у корыта до конца срока (без досрочных выборов).
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Ну хорошо, Кравчук устарел, а какой рецепт закончить войну?
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О... у комуняк немає рецептів, окупанти нам брати і давайте напишемо такий документ, щоби земні люди, які воюють всі півмільйона чи скільки там років свого існування, раптом генетично змінилися, полюбили власних дітей і рай побудували.
Макаричу, Ви кому цю воду ллєте? Друго пришестя ми вже чекали дві тисячі років, а комунізму - років 70. Розв'яжіть руки добровольцям АТО і щезніть врешті-решт з екрану.
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Ну некоторые борются с войной перемириями. Не помогает. Но они упорные.
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Враньё!!!!
Он должен был сказать так "Сегодня ни у кого в высшем руководстве нет нет воли прекратить войну на Донбассе"
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Почему нет рецептов , это у Вас дураков нет рецептов , а рецепт один , сужать кольцо вокруг так наз. ОРДЛО , перекрывать границу с Россией , постепенным медленным , но уверенным наступлением по периметру границы с полным её контролем , затем никаких гумконвоев не пропускать и с полной блокадой изматывать врага на выживаемость с молниеносным наступлением в выбранный момент .
Потому что Вы бляди только воровать привыкли , поэтому у Вас нет рецептов !
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Как это нет рецепта? Никуда институт Курчатова из центра масквы не делся. Стоит реактор,пыхтит, ждёт своего звёздного часа...
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Инструктаж моральных авторитетов перед переговорами.

Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой - не то, что мы... Он видал, как обрадовался? А ты при нем... Что он теперь подумает? - А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!


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С оккупантом не налаживают отношения а воюют, и только факт что наша армия была на нуле оправдывает то почему это не делают.
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Кравчук,не ты ли сдал ядерное оружие?А теперь война.
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Хотел-бы спросить у лугандонской ваты развязавшей против своей Родины войну вместе с бурятами чеченами и рядовыми фашистами кацапами, ну как живете иуды, что построили за 3 года, сколько фабрик-заводов-пароходов, дэбилы разрушившие свою жизнь и жизни своих детей.
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война(( не у всех. Полтава. мусора получили новенькие авто... Нива... сделано с любовью в российской федереации

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У меня давно к Кравчуку никаких вопросов.
"Первым свидетелем по делу Фирташа оказался Кравчук"
А если сложить мозаику, что к российкому Фирташу перед выборами летали Порошенко, Кличко, Левочкин, а потом пред созданием своей партии Рабинович и Мураев, то кремлевское крыло просматривается все четче.
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Ни когда еще санкциями и торговлей с оккупантом войны не выигрывали. Короче для начала нужно прогнать коллаборациониста с должности главнокомандующего, а лучше посадить его с подельниками.
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чтоби прекратить войну, нужно освободить оккупированние территории
старий маразматик поди забил что написано в Конституции Украини
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук
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