 Сегодня ни у кого нет рецепта, как прекратить войну на Донбассе, - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал в интервью "Эху Москвы".
При этом Кравчук отметил, что ни у кого нет такого рецепта, но искать его необходимо.
"Вы знаете, если бы… Вот, вы сказали, если бы я пришел и сказал "Вот, я имею рецепт"... Если бы я такой рецепт имел… Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо", - сказал Кравчук.
"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война, и наладить отношения. Не надо братски, не надо дружески, надо просто человеческие, партнерские отношения. Потому что мы знаем, чем заканчиваются братские - старший брат садится на младшего брата. Это уже мы видели, это мы знаем и не надо этого делать - это нехорошо", - сказал Кравчук.
Если бы такой документ, по мнению Кравчука, был разработан, то его нужно было бы передать президентам обоих стран.
"Я думаю, вот этот документ на стол президенту России, на стол президенту Украины, и пусть думают, как решить этот вопрос, потому что убивать думать не надо. Я не понимаю, неужели не содрогается ни у кого сердце, когда убивают детей? Ну, нельзя же серьезно воспринимать Киселева или Соловьева, которые говорят, что в Украине едят детей - это уже дойти до… Это полусумасшедший может только так трактовать ситуацию в Украине. Я молчу, потому что когда начинаю об этом говорить, у меня внутреннее такое состояние, что слов я не нахожу, хочется просто употреблять изящную русскую словесность", - сказал Кравчук.
Напомним, что Украина настаивает на полном прекращении огня на Донбассе. После того как полномасштабный режим тишины будет установлен, а граница взята под контроль, Украина готова на проведение выборов на Донбассе и проведение процесса реинтеграции ныне оккупированных регионов.
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у вас уже приготовлен аквафреш для встречи победителей?
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Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах украинском, английском и русском языках. За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Макаричу, Ви кому цю воду ллєте? Друго пришестя ми вже чекали дві тисячі років, а комунізму - років 70. Розв'яжіть руки добровольцям АТО і щезніть врешті-решт з екрану.
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Он должен был сказать так "Сегодня ни у кого в высшем руководстве нет нет воли прекратить войну на Донбассе"
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Потому что Вы бляди только воровать привыкли , поэтому у Вас нет рецептов !
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Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке? Он видал какой - не то, что мы... Он видал, как обрадовался? А ты при нем... Что он теперь подумает? - А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в театрик сходит, ну в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная! А ты? Ты - вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму. Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!
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"Первым свидетелем по делу Фирташа оказался Кравчук"
А если сложить мозаику, что к российкому Фирташу перед выборами летали Порошенко, Кличко, Левочкин, а потом пред созданием своей партии Рабинович и Мураев, то кремлевское крыло просматривается все четче.
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старий маразматик поди забил что написано в Конституции Украини
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