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Все про:декларация (809) доходы (474) Новинский (297) офшор (413) дивиденды (3) электронное декларирование (375)

 Новинский задекларировал 131,8 млн грн дивидендов от кипрской компании

Народный депутат Украины ("Оппоблок") Вадим Новинский получил дивиденды в сумме 131,82 млн грн.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в декларации нардепа, которое опубликовано в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский антикоррупционный центр.

По данным декларации, Новинский получил дивиденды от кипрской компании Komisiano Investments Ltd, которая фактически владеет его "Смарт-Холдингом".

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Интересно, что 2015 год компания ОАО "Смарт-Холдинг", 75 процентов которой принадлежат Komisiano Investments Ltd, завершила с убытком в сумме 93,62 млн грн.

В прошлом году Новинский получил дивиденды на сумму 105 млн грн.

Напомним, что народный депутат, основной бенефициар Смарт-холдинга Вадим Новинский в 2015 году получил 105 млн грн дивидендов.

Кроме того, сейчас Новинский указал в декларации, что получил гонораров на сумму 329,9 тыс. грн. от харьковской ООО "Ист-Форт". Учредителями этой компании являются россиянин Иван Селин и харьковчанин Николай Савченко.

В электронной декларации он указал 79 компаний, конечным бенефициарным владельцем которых он является. Из них у 33 главный офис зарегистрирован на Кипре, Виргинских островах, в Нидерландах, Джерси, Австралии. В этом перечне указаны такие компании, как YERNAMIO CONSULTING LND, Komisiano Investments Ltd, Lovitia Investments Ltd, ENERGEES INVESTMENTS LIMITED, Smart Energy BV

В 2015 году Новинский получил более 105 млн грн дивидендов. Кроме этого, его доходы составили более 1,8 млн грн. Доход членов его семьи, согласно декларации, составил 7,8 млн грн, В том числе 250 тыс. грн безвозвратной финансовой помощи его дочери, которую предоставил сам Новинский.

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Народный депутат, согласно декларации, не держит деньги в банке. Он задекларировал $2,3 млн, EUR780 тыс., 3 млн грн наличными, третьим лицам он занял 1,4 млн грн.

У членов его семьи на счетах в банках находится $ 6470, EUR 7290, 180 тыс грн. и 47 тыс. российских рублей.

В разделе финансовые обязательства указано, что у Новинского такие есть в сумме более 16 млн грн по кредитам, а также 22,7 млн грн неуплаченных налоговых обязательств и 5,2 млн грн займа.

У нардепа есть финансовые обязательства в соответствии с договором с компанией Vemorsita Holdings Ltd на сумму более 3,9 млн EUR.

на приобретение одежды, движимого имущества, оплату услуг, на взнос за участие в экономическом форуме, в том числе в Давосе, народный депутат в 2015 году потратил почти 24 млн грн, внесение залогов - более 10 млн грн, на безвозвратную финансовую помощь - 2,2 млн грн, на оплату налогов 10,8 млн грн, на благотворительность - 691 тыс. грн.

У Новинского 2 квартиры (135,7 и 666,7 кв. м) в Киеве, два земельных участка (1450 и 870 кв. м) в Козином под Киевом, он арендует офис в столице.

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В России у него две квартиры (404,7 и 181,4 кв. м), гараж и земельный участок (50,4 тыс. кв. м).

Все члены его семьи являются гражданами России. Их недвижимость, внесенная Новинским в декларацию, 3 земельных участка, нежилое помещение, 3 квартиры, а также недостроенный жилой дом находятся в России.

Он внес в декларацию 30 икон 19-21 веков, 175 полотен художника Юрия Химича, 10 картин 19-21 веков, антикварные изделия, среди которых крест наперсный конца 17 - начала 18 века, каминные часы 19-го века из бронзы, коллекция старинных книг 15-20 веков из 10 экземпляров.

Новинский задекларировал 7 ковров из шерсти и шелка, 3 комплекта мебели (всего - 68 единиц), 8 пар часов, 9 комплектов посуды, в том числе таких брендов, как Villeroy & Boch, Armani, Hermes, 2 фортепиано W. HOFFMANN и BECHSTEIN.

Народный депутат внес в свою декларацию одежду, в том числе таких брендов, как Valentino Valentino, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, 3 шубы, 3 жилета из меха, пальто и накидки с мехом, 7 сумок, две из которых сделаны из крокодиловой кожи, и кожаный портфель, а также 8 тренажеров.

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Он задекларировал ювелирные изделия Cristian Dior, Cartier и Hermes, охотничье ружье Berretta 12 калибра и карабин Browning Bar. Он и члены его семьи, владеющие или арендующие 6 автомобилей Mersedes-Benz различных моделей и годов выпуска.
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А мы этой 5-й колонне Кремля еще и зарплату платим...
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зато с него сняли недотурканість. :D
юга не сложит сидеть руки.
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Ну вам же обьясняли шоколадные болтологи, что офшоры не криминал. Или двойные стандарты?
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Украинские солдаты в окопах,а российский агент в Раде бабло пилит ,сюрреализм
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Так это ж для пети лепший друган офшорный.Вопрос к югику,нахера с "хорошего" человека снимали недоторканость,если все равно посадить педро не дозволяе)))
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кто такой новинский:Вадим Владиславович Новинский (род. 3 июня 1963, Старая Русса, Новгородская область) - предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины[⇨]. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ[1]
29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[10]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко[11].
а теперь вопрос - как этот косаб очутился в Верховной раде Украины через 2 года после получения гражданства.
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Roman ‏@roman_primorye 9 ч.9 часов назад
«Поэтому Бог, дающий силы победить, отвернулся от нас. Уже не вернуть. А если попытаемся, то жертвы будут не малые» https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1838707899747651&id=100008253758974 …

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовинский задекларировал 131,8 млн грн дивидендов от кипрской компании
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