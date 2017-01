 Новинский задекларировал 131,8 млн грн дивидендов от кипрской компании

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по иностранным делам включил Новинского в состав украинской делегации в ПАСЕ, - Залищук

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в декларации нардепа, которое опубликовано в Едином государственном реестре деклараций , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х арьковский антикоррупционный центр По данным декларации, Новинский получил дивиденды от кипрской компании Komisiano Investments Ltd, которая фактически владеет его "Смарт-Холдингом".Интересно, что 2015 год компания ОАО "Смарт-Холдинг", 75 процентов которой принадлежат Komisiano Investments Ltd, завершила с убытком в сумме 93,62 млн грн.В прошлом году Новинский получил дивиденды на сумму 105 млн грн.Напомним, что народный депутат, основной бенефициар Смарт-холдинга Вадим Новинский в 2015 году получил 105 млн грн дивидендов Кроме того, сейчас Новинский указал в декларации, что получил гонораров на сумму 329,9 тыс. грн. от харьковской ООО "Ист-Форт". Учредителями этой компании являются россиянин Иван Селин и харьковчанин Николай Савченко.В электронной декларации он указал 79 компаний, конечным бенефициарным владельцем которых он является. Из них у 33 главный офис зарегистрирован на Кипре, Виргинских островах, в Нидерландах, Джерси, Австралии. В этом перечне указаны такие компании, как YERNAMIO CONSULTING LND, Komisiano Investments Ltd, Lovitia Investments Ltd, ENERGEES INVESTMENTS LIMITED, Smart Energy BVВ 2015 году Новинский получил более 105 млн грн дивидендов. Кроме этого, его доходы составили более 1,8 млн грн. Доход членов его семьи, согласно декларации, составил 7,8 млн грн, В том числе 250 тыс. грн безвозвратной финансовой помощи его дочери, которую предоставил сам Новинский.Народный депутат, согласно декларации, не держит деньги в банке. Он задекларировал $2,3 млн, EUR780 тыс., 3 млн грн наличными, третьим лицам он занял 1,4 млн грн.У членов его семьи на счетах в банках находится $ 6470, EUR 7290, 180 тыс грн. и 47 тыс. российских рублей.В разделе финансовые обязательства указано, что у Новинского такие есть в сумме более 16 млн грн по кредитам, а также 22,7 млн грн неуплаченных налоговых обязательств и 5,2 млн грн займа.У нардепа есть финансовые обязательства в соответствии с договором с компанией Vemorsita Holdings Ltd на сумму более 3,9 млн EUR.на приобретение одежды, движимого имущества, оплату услуг, на взнос за участие в экономическом форуме, в том числе в Давосе, народный депутат в 2015 году потратил почти 24 млн грн, внесение залогов - более 10 млн грн, на безвозвратную финансовую помощь - 2,2 млн грн, на оплату налогов 10,8 млн грн, на благотворительность - 691 тыс. грн.У Новинского 2 квартиры (135,7 и 666,7 кв. м) в Киеве, два земельных участка (1450 и 870 кв. м) в Козином под Киевом, он арендует офис в столице.В России у него две квартиры (404,7 и 181,4 кв. м), гараж и земельный участок (50,4 тыс. кв. м).Все члены его семьи являются гражданами России. Их недвижимость, внесенная Новинским в декларацию, 3 земельных участка, нежилое помещение, 3 квартиры, а также недостроенный жилой дом находятся в России.Он внес в декларацию 30 икон 19-21 веков, 175 полотен художника Юрия Химича, 10 картин 19-21 веков, антикварные изделия, среди которых крест наперсный конца 17 - начала 18 века, каминные часы 19-го века из бронзы, коллекция старинных книг 15-20 веков из 10 экземпляров.Новинский задекларировал 7 ковров из шерсти и шелка, 3 комплекта мебели (всего - 68 единиц), 8 пар часов, 9 комплектов посуды, в том числе таких брендов, как Villeroy & Boch, Armani, Hermes, 2 фортепиано W. HOFFMANN и BECHSTEIN.Народный депутат внес в свою декларацию одежду, в том числе таких брендов, как Valentino Valentino, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, 3 шубы, 3 жилета из меха, пальто и накидки с мехом, 7 сумок, две из которых сделаны из крокодиловой кожи, и кожаный портфель, а также 8 тренажеров.Он задекларировал ювелирные изделия Cristian Dior, Cartier и Hermes, охотничье ружье Berretta 12 калибра и карабин Browning Bar. Он и члены его семьи, владеющие или арендующие 6 автомобилей Mersedes-Benz различных моделей и годов выпуска.