 За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных Сил не было. Один наш воин получил ранения. Это произошло в районе населенного пункта Новозвановка", - рассказал он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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и отправить в окоп,на мороз ,что бы эта сука оттуда письма писал свои.
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Валентина, Вы зачем фсбшную пропаганду поддержали... этот тролль смёётся над нашими слезами, а Вы ему лайкаете.
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ну и слава Богу.......
Один наш воин получил ранения(с)
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выздоровления.........
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