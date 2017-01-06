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 За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО

1 украинский военнослужащий ранен в ходе АТО 5 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных Сил не было. Один наш воин получил ранения. Это произошло в районе населенного пункта Новозвановка", - рассказал он.

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Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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Очень жалко,что сПенчука нельзя достать из его дворца
и отправить в окоп,на мороз ,что бы эта сука оттуда письма писал свои.
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А кровавого Бафомета чтото сквозь кремлевские стены не видно?
Валентина, Вы зачем фсбшную пропаганду поддержали... этот тролль смёётся над нашими слезами, а Вы ему лайкаете.
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погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных Сил не было(с)
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ну и слава Богу.......

Один наш воин получил ранения(с)

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выздоровления.........
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Якщо в лугандоні така ж погода, як і в нас ( сильний мороз і сильний вітер), то втрати будуть не бойові. Надіюсь армійці мають вдосталь теплого одягу, термобілизни. Іще надіюсь, що сєпари замерзнуть нах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО
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