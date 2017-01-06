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Все про:ВР (21253) ОБСЕ (2151) ПАСЕ (965) Савченко (2370) Береза Борислав (93) Парасюк (110)

 Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза

Нардепа (внефракционная) Надежду Савченко перевели в состав делегации ОБСЕ. На нее возложат вопрос по возврату пленных.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ нардеп (внефракционный) Борислав Береза.

"Ее (Савченко. - Ред.) место через два от моего. Просто, проходя мимо, я увидел, что у Парасюка - новая соседка (смеется. - Авт.). Я сфотографировал и выложил пост в Фейсбуке. Парасюк написал заявление с просьбой его пересадить (или ее). Пока вопрос решается, на своих местах не сидят ни он, ни она. Вова (Парасюк. - Ред.) мигрирует по залу, а Надя - по миру. Она путешествует, ой (мотает головой. - Авт.), представляет Украину за рубежом (улыбается. - Авт.)", - рассказал нардеп.

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Вместе с тем, Береза отметил, что на освободившееся место Савченко в делегации ПАСЕ он не претендует.

"Каждая фракция имеет право на определенное количество представителей в делегации. Всего их 24. Я от внефракционных… Рада предоставила Савченко место в делегации ПАСЕ (внеквотно - от всего парламента. - Ред.), как один из рычагов по ее освобождению. Так вот ее место остается вакантным. Но если посчитать доли, которые отдали фракции, то больше всех поделились БПП и "Народный фронт". Поэтому они должны разобраться, кто будет вместо Надежды Савченко. Я не претендую. Я и так член делегации. Она состоит из 12 основных и 12 заместителей. У них идентичные права и обязанности. Вот и все", - пояснил он.

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"Согласно всем документам и регламентам, которые есть в ПАСЕ, мы ничего не нарушили. В конце года делегация может быть переформатирована. Так делают другие страны, и все нормально. Более того, Савченко не исключили. Она перешла на работу в делегацию ОБСЕ по собственному желанию перешла. Теперь она там будет представлять Украину. На нее возложат вопрос по возврату пленных. Это то, что свойственно для ее работы. Она сама прошла через плен. Думаю, сосредоточившись на этом вопросе, сможет себя реализовать", - рассказал Береза.

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ. После исключения из фракции "Батькивщины" Савченко пересадили на другое рабочее место.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
Более детально читайте в интервью с Бориславом Березой: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ"
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Береза, ты не забыл с Парасюком где находится зона АТО?

А тем временем Савченко в новом году ездила в зону АТО...

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андруша, а тем временем обрати внимание, кто тебе лайкнул
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кацатроли внезапно полюбили нашу Наденьку.... шо, методички вам освежили?
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Да нормально,Вован умеет воспитывать ногами ,тупых. Смотришь и гадюка пойдет на поправку.Так что общественность против отсадки,воспитывайте.
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как когда то в школе, тогда Надюхудвалитра сразу пересадить на Камчатку 😀
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А кто оплачивает ее заграничные "поездки"?
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Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко. Валодзя, слухай сюды !, можа пракоціць і нікуды перасаджвацца не трэба будзе:ОБРЯД НА УСТАНОВЛЕНИЕ СГЛАЗА :
С помощью данного простого магического обряда вы сможете узнать, действительно на вас действует сглаз, а также, кто стал его виновником. Дождавшись ближайшего вторника или субботы, разожгите огонь, возьмите в правую руку чесночную шелуху, соль и квасцы, проведите этой рукой по своему телу от ног до головы и произнесите 6 раз магический заговор:
«Господи Боже, сохрани ты раба Своего (имя) от глаза дурного, от людей злых, что родились в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, да в четверг. От соседей справа и слева убереги, от духовных земных сохрани, от всего живого, от всего видимого и невидимого. Аминь».
После произнесения последних слов чмокните губами, будто целуете кого-то и бросьте все содержимое правой руки в огонь. Внимательно следите за тем, какую форму приняли квасцы, если ничего явного разобрать не получилось, значит, на вас нет сглаза, если они стали похожими на человека, то человек стал причиной ваших проблем. В случае, когда квасцы становятся похожими на животного, причиной неудач и плохого здоровья являются злые духи. В зависимости от показателей нужно выбирать дальнейший ритуал.ОБРЯД С УГОЛЬКАМИ
Чтобы снять с себя сглаз нужно опустить в воду поочередно три уголька и произносить:Божий;притошный;урошливый.
После этого нужно произнести над водой слова заговора:
«Матушка-водица, ты собою омываешь все берега, все камни и пески. Вместо всех берегов, всех камней, да песков, омой ты раба Божьего (имя), смой с него все сглазы, да порчи, все уроки, да призоры, все скорби, да болезни телесные, всю худобу, да злобу. Принеси ты, матушка-водица, все плохое от раба Божьего (имя) за поля широкие, за болота зыбучие, за леса осиновые. Пусть уйдет злое все. Да больше никогда не воротится. Слова мои верны, воля сильна, все сбудется, что сказала я. Ключ, замок, язык. Аминь».
Заговоренной водой нужно умываться каждый день раннВолодя, это как два пальца абасвальт, и вуаля! - гадя тебе пох! нафсигда, внатури! На крайняк :
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Не пойму только одного, - кого из этих двух пиарит Береза?
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Для Володимира Петренко.
Взагалі то це достатньо поширена шутка, писати російською так,як вимовляється (всупереч правилам орфографії) або вимовляти нарочито підкреслюючи таку вимову . Наприклад: деЦкий, руЦкий . Такий гумор Ваша пропозиція писати : дедский - такого ж роду гумор.
А російською за правилами пишеться ДЕТСКИЙ , бо походить від слова дети.
Написала з гумором бо серйозно це коментувати неможливо. І настрій в мене веселий свтковий ..
Чого і Вам бажаю
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детский сад!!!! штаны на лямках!!!! ещё в раду на обсуждение этот вопрос вынесите!!!!
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В школе классный руководитель тоже старается "хулиганов" рассаживать, что бы не вместе. А то уроки вести не возможно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза
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