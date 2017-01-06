 Кадровые военные РФ ворвались в дом, ограбили и изнасиловали женщину на Донбассе, - ГУР Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по данным ведомства, 5 января с.г. кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины.
Также, руководством ВС РФ активизирована мероприятия по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (ДОНЕЦК) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасске) Южного ПО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года.
"Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам избежание командировок", добавили в ГУР.
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Vot ja ne ponimaju odno, eto kak reklama o bezkonecjnosti konkurenta bojarisjnika ili prosto izdevajetsa nad russkimi.
Средство и в этом плане универсальное:
прополис можно жевать, можно добавлять в молоко (популярное средство от кашля, кстати), а можно использовать вместе со спиртовой настойкой. (tut uzje ruskije zacjesali repu)
Лучше всего купить 10-процентную настойку прополиса.(kak bi izdevajetsa) На долгое время хватит обычного пузырька в 25 мл. - vot eto sjto, reklama o dolgoigrajusjcjei ili prosto izdevajetsa i hocjet cjtob ruskij cjelovek v suhosti zjili.
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Наперед вибачаюсь перед тими патріотами донбасу, які зі зброєю в руках захищають цілісність України. Вибачте, але вас виявилось недостатньо і діяли ви нерішуче. При цьому визнаю вину турчинова і НФ, який в Харкові зміг опустити сєпарів, а в Луганську і Донецьку чомусь не зміг чи не захотів...
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Путин пришел и ввел. За что боролись на то и напоролись.
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Круто.
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Диаспора новороссов под Ростовом-на-дону уютно расположилась за забором Северного кладбища.
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Jan. 5th, 2017 at 3:29 PM
На Кременчугском НПЗ началась переработка первой партии азербайджанской нефти Azeri Light, поставленной в конце декабря в количестве 80 тысяч тонн. Всего в 2017-м году в Украину поступит 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти этого сорта. Поставщик нефтяного сырья в Украину - государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR.
Стоит так же отметить, что в ближайшие три года Азербайджан планирует поставить в Украину около 4 миллионов тонн нефти.
Помимо этого, в октябре 2016 года компания SOCAR развернула поставки в Украину иранского газового конденсата на ПАО «Укртатнафта».
В общем, как-то так рисуется нефтегазовый плацдарм с начала этого года. Наблюдаем!
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Глянул на адрес сайта источника -- таки да -- Злой одессит!!!
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Выпивка, включая опасные химикаты, украденные из лабораторий, играла значительную роль в этом насилии. Похоже, что советские солдаты могли напасть на женщину, только предварительно напившись для храбрости. Но при этом они слишком часто напивались до такого состояния, что не могли завершить половой акт и пользовались бутылками - часть жертв была изуродована таким образом.
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Искать это в тырнете не буду -- грязь не интересует.
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А как же методичка, стр 925-я, "Б Е З В И З" :D
Садись, ДВА!!!
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В Польше установили памятник изнасилованной советским воином женщине.
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4.01.2017. Сергей сРулёв: с 01.01.17 РулЪ не въездной в ЛНР-ДНР!
https://www.youtube.com/watch?v=BQwaF-2o4Fo&feature=youtu.be
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-- Очень небольшое количество людей патриотически настроенных к Украине. Очень мало.Единицы. Не могут бросить родителей -инвалидов...Детей -инвалидов, то есть сидят там не "охранять хату" как многие дебилы а по реальной невозможности уехать. Наша власть на них забила. Переехать нереально. Маскируются под "путенприди" что бы выжить. Если это нападение было на такую категорию то некрасиво их хаять и унижать..
-- Огромное количество тех которые плюют и на Украину и начинают уже плевать на Парашу..Это продажные кацапские выродки у которых не получилось "зажить хорошо при России". Павлики Морозовы и иуды. Малограмотные отщипенцы в основном с корнями от дедов-прадедов из российских глубинок.. Ивановы-Петровы-Сидоровы. Эти заслужили не только "во все дыры" для ума..а и по военному времени - пулю.
-- Очень неудобная категория для такой удобной вальцману пропаганды про "наши украинцы" как яростные пророссийские ебланы..Таких на вскидку там процентов 35-40. Это очень много кто понимает... Этих нужно просто либо истреблять выводками или выводками депортировать с конфискацией в Парашу. Их даже сажать не нужно потому что придётся в одиночку и содержать..В общей - зарежут. Это критически агрессивное абсолютно ненавидящее Украину стадо. С больным мозгом. Это эти корректируют..Это эти сдают наших агентов разведчиков там..Это эти воюют в ХУЭРЭ и пытают пленных.. Это эти учат своих отдрочков убивать украинцев..Это эти разрушают инфраструктуру вместе с кацапами..Поэтому - тут сам Бог велел что бы кацапы их выводок "наградили".. Но опять же мы не знаем..
Поэтому - большой вопрос- насколько это "так и надо" Хотя часть вины за эту войну конечно лежит на всех но в разной степени.
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