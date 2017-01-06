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Все про:Гелетей (254) покушение (613) УГО (94) Янукович (32019)

 Ни один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей

Ни один факт покушения на беглого Виктора Януковича не был установлен, заявил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившихся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, - никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал В.Гелетей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он не исключил, что начальник личной охраны экс-президента Константин Кобзарь мог докладывать В.Януковичу о каких-то якобы покушениях: "Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (К.Кобзарь. - Ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, с другой - для повышения собственного авторитета в глазах охраняемого лица".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд отложил принятие решения о заочном осуждении Януковича на неопределенный срок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В.Гелетей также проинформировал, что вместе с Януковичем Украину покинули 15 сотрудников УГО, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.
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или у тохи плачущего воэнного прокурорчика взять в аренду. шыкаладный чмокин знает какой он урон наносит.
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ага ... щоб галатеяіловайського в аглії побачить... А я думав що це ЧМО уже пішло в нєбітійо ....
а ись ГЛИСТ в жопі застряв .....в АП....
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А як красиво Хряк упав від яйця у Франківську..
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во-во, а про яйца забыли..., а мож еще помидоры были или дерьмо...
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він обісрав штани та потрапив до лікарні з серцевим нападом
хіба це не замах?
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Він так кумедно оченятами блимав, даючи інтерв'ю в лікарні.. Зразу було видно - бреше..
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Ага, другое дело тяжело больной сердченик-курильщик Корбан, правда?
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"Хряк" українською буде "кнур". А так усе вірно...
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Соевые уже и этого хенерала вытащили курам на смех.Как там парад в севастополе.Уже провел.
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Обязательно проведет. Как только излечится от лучевой болезни.
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Не, ще парад. Пипец, ще живе?
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Любой президент любой страны имеет право расстреливать собственных граждан?
Если да, то какое количество?
Сто тысяч, десять тысяч, или сколько?
Чтобы окружающие страны делали вид, что ничего не замечают?
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Черт,у нас сегодня день выполза и трындежа консервов?
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У нас это в смысле не у вас за поребриком, ляди свинорылые
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Естесна
Патамуша, если бы были покушения, то овощь сейчас не в Ростове был бы, на каком-то из цвынтарей...
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Закопать собаку коло дороги, видно сразу,видно роги
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А вообще жаль,яныка первого надо было хватать,может и явной агрессии сколенвстающей и не было бы
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наивный...сколенвставальцам пофиг то янучаро.им дестабилизация украины нужна.
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Возможно,но а кто как не чмо в ростове частично легализовало нападение?Как и в Сирии ассад попросил...
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Шо воно зробило?
Воно тільки кулькові ручки ламати здатне!
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Ну например хуйло не признает хунту,дескать в ростове приютил трижды легитимного ,и всю агрессию старались выдать за возвращение конститут строя,вот янык подтвердит
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До дупи ваша аргументація-хУЙЛА, Овоча і твоя разом узяті.
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И уж тем более мне "до фрасу " козлорылый с Гуглпереводчиком
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галиматей вылезло, тот, чьи военные преступления покрывает вальцман..
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Как так???А яйцо????????????????Хелетей фальсификатор событий)))
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А ще Парасюк погрожував посадити тебе на пляшку при свідках..
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Ватне - чому про ротенбергів не згадуєш? Сцикотно?
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Так и против кернеса с допой тоже ничего нет, и против галетея за "победоносное"АТО тоже нет.
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Як на встановлено?! А яйце у Франківську?
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Помните, Янукович 23 февраля 2014-го, вскоре после подписания известного соглашения, выехал в очередной раз в Россию на переговоры с Путиным и... не вернулся. Почему? А теперь вспомните пресс-конференцию Путина от 4 марта, на которой он сказал, что Янукович, как политик "завершил свою политическую карьеру". Этим все сказано. Это было выгодно Путину, он не выпустил Януковича обратно и, тем самым, фактически отстранил его от должности президента...
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Вообще-то 18-21 февраля 2014г народ, прорываясь на Институтскую, хотел просто на Януковича посмотреть.
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Фьодоричу респект, на всіх поклав ще 3 года тому і йому ніхто ніхера не зробив, папєрєдніками обложився які доречі, нікуди не ділись і курить бамбук з доларів...
красава,
отак надо работать бєглецом....ось блядь він ще прийде.....!!!!

".....Ех блядьська Данія...пізд%%ц всим сподіванням...."...................а кровушки то пролито більше ніж...
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Ни один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей. Также не установлен факт проведения военного парада всу в Севастополе.
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Президент - это лицо власти, которое одни целуют, а другие в него плюют.

Для этого оно и предназначено. А ШакалАДники лайкають...ОЙЦ...лижуть...
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Пусть этот гребаный хряк появится в Украине. Фактов покушения будет немеряно. Вот только сцыт, тварь.
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ALF nt ‏@Julius_ALF 4 янв.
Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....


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"В меня стрыляли". Ага, только овощ все перепутал, то был выстрел не из оружия по нему, а то был выстрел из его собственного организма.
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Гелетей(с). Собственно говоря- далее можно и не читать. Мне- достаточно.
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С каких это пор ДСО получил полномочия вести следствие?
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Быстро расследовали, молодцы. Но! Что с расследованием убийства Бузины? Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием убийств на майдане? Что с расследованием убийств в Одессе 2 мая? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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И от НАТовской засады в кустах, шо на ненашенском языке говорила, ушел, сердечный.. Патриотический гаишник смерть лютую предупредил! Тогда от такого сраму давай пиндосы за Рыбаком гоняться по полям, да куда там! Уберегли гундяевские молитвы и этого молодца...Только память то тех боев отшибло ему напрочь! Не помню, грит, ничего! Та то америкосы его облучили чем-то со спутника...
Как " весело" мы жили..
Задается мне, то ли еще будет..
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А внука Витькиного точно не хотели люстрировать? Это ж покушение стопудовое!
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Как не было . То яйцом замочить пытались, то венком пришибить, то пенки подпиливали



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на Путлера было 6 покушений,а на Индюковича одно,яйцо угодило в прямо сердце свалил наповал дважды не судимого..
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Почали лохи потроху забувати овоча А чого його пам*ятати Крадій як крадій Не краще за нинішніх і не гірше Він навіть не такий гидкий як офшоренко І не патякав про патріотизм Вдягнувши вишиванку А просто крав Мені цікаво Хто з аферистів порошенківського шобла Витянув на світ божий Цього побідунця І яким чином він до цього причетний ? Хіба що крав і при овочу і при Петі
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сьогодні 6 січня 1846 року Тарас Григорович Шевченко написав свій вірш "Заповіт"..
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Вкраіні милій,
Щоб лани широкополі
І Дніпро,і кручі
Було видно,було чути
Як реве ревучій...
Слава Україні !!!Слава Шевченку !!!
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Какие факты,и что там можно подтвердить? Факт только в том,что дали очень даже спокойно сбежать.По-началу сделали вид,что даже не заметили,пока в России не засветился.
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Анастасия,Вы не правы,я Путлера за язык не тянул,вот его слова :
мы провели специальную операцию по спасению Вихтара Хвидаровича...
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Кстати:
Астролог дала шокирующий прогноз для Украины

http://meridian.in.ua/news/27380.html

"2017 год для Украины будет очень удачным, произойдут колоссальные изменения, будут громкие перестановки во власти, некоторые чиновники загремят в тюрьму и получат сроки.

Такие оптимистичные предсказания озвучила астролог из Харькова Елена Максимова. Сначала, по ее словам, в первые месяцы будущего года Украина будет разгребать груз проблем, оставшийся от 2016 года.
"Предстоит борьба за репутацию, многим политикам публично придется объяснить природу возникновения доходов. Во власти будут громкие процессы, многих ждут судебные разбирательства"...
"Весной состоятся внеочередные выборы в Парламент, которые пойдут государству на пользу. Произойдут перемены, и те, кто был в меньшинстве, наберут больше голосов. Украина услышит новые имена. С их приходом финансовое состояние государства будет стремительно улучшаться", - заверила Максимова.

==
Честно говоря, лично я считаю всех астрологов шарлатанами. Но так хочется в это предсказание верить... Чтобы и рыгоаналы, и вся эта банда барыг и мародеров, дорвавшихся к власти на трупах Небесной Сотни и Героев, павших в АТО, со всей отирающейся вокруг них шелупонью, получили, наконец, по заслугам. А с ними и пидарашки из паРашки.
И Ненька Україна с ее многострадальным народом занялись нормальной, мирной работой по повышению собственного благосостояния. А уж работать украинцы умеют...
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Опять блок гопников выпрется наружу и станет брать реванш...Дури у народа хватит,чтобы дать возможность разным бойкам натырить еще с десяток вышек...А потом и нынешние друганы из власти займут свои ниши и все пойдет по наработанному сценарию.(((
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Так вышки Бойко ето невинные шалости воровитого министра енергетики А у маланцев в вышиванках И слепые и зрячие трасты в офшорах И торговля с Крымом електричеством На протяжении двух лет И бойкая торговля с сепарами угольком И поднятие цены на газ В три раза и на електрику в два И ненаказание ни одного из убийц Небесной сотни Ето же каким марозматиком надо быть Чтоб из 5000 тыс ментов Принимавших участие в убийстве Ни одного не наказать А они его привели к власти Народ ето видит Слишком безнравственна ета власть Чтоб ее снова выбрали кураинци Даже воровитые рыги выглядят предпочтительнее
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а еще в 17 году земля налетит на небесную ось и в мордовии и удмуртии начнут расти апельсины.
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А еще петух из навоза в Якутии - закукарекает...
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И наши пенсионеры На радость Гросе и Петручио панамскому Уедут в Якутию жрать етого петуха Не все конечно Пенсы судьи прокуроры менты и чиновники Останутся Ети на 6 -- 20 тыс как то проживут А те у кого 947 грн Спердолят И невернутся Вот радость то какая будет у нас Маланцы вышиванки нап*ялят народ забухает дня на три От криков ( Слава Украене) собачки и коты С перепугу заб*ются в самые дальние углы Заживем
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"Янукович поскаржився, що при втечі з України його машину ззовні обстріляли і зсередини обіср\ли."
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Не надо ля-ля...Одно точно было и это видели все,когда в Ивано-Франковске крупнокалиберное бронебойное яйцо отправило двухметрового кабана в нокаут,а потом на несколько дней в реанимацию...
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брехня! є багато відео де зафіксовано, як вінок нападає на януковічя, як яйцем нанесено напівсмертельний удар, який ввів януковічя в передсмертний колапс
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причем обстреляли люди без признаков одежды, которые до этого хотели люстрировать его внука.
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Ни один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей. Ога! , а это что?, хухры-мухры, :Ай-я я-я-я я-яй
(чуть не) Убили витю,
(чуть не) Убили витю, убили
Я-я-я-я-я
Ни за что, ни про что,
Суки, (чуть не) замочили.Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
витя лежит
И хоровод танцевать не идет
Только мертвый витя
Хоровод танцевать не идет .А мама осталась одна,
Мама привела хуйла-колдуна
Он ударил в мурло
И витя встал и пошел
Даже мертвый витёк услышал балалайку
И пошел.
Ну и что, что витёк,
Зато он встал и пошел,
витьки тоже могут,
Могут играть в хуйлобол. гелетей, зубы чисти, потом рот открывай! Гы! хелетей- это МЕМ - 100пудов!, эту чуду зубастую болеелутше куданиць схаваць атгрихаПАДАЛЬши! Педрила ряженая :Отаке!
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вор не должен сидеть в тюрьме.
капитан МУРа Жеглов...
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" геннералисимус " всплыл на поверхность .чето шоколадные по второму кругу все говно пускают .не к добру все это
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей
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