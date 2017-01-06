 Ни один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившихся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, - никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал В.Гелетей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он не исключил, что начальник личной охраны экс-президента Константин Кобзарь мог докладывать В.Януковичу о каких-то якобы покушениях: "Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (К.Кобзарь. - Ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, с другой - для повышения собственного авторитета в глазах охраняемого лица".
В.Гелетей также проинформировал, что вместе с Януковичем Украину покинули 15 сотрудников УГО, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.
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а ись ГЛИСТ в жопі застряв .....в АП....
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хіба це не замах?
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Памятник яйцу )))
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Если да, то какое количество?
Сто тысяч, десять тысяч, или сколько?
Чтобы окружающие страны делали вид, что ничего не замечают?
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Патамуша, если бы были покушения, то овощь сейчас не в Ростове был бы, на каком-то из цвынтарей...
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Воно тільки кулькові ручки ламати здатне!
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Новости Крымнаша. Выпуск #780 за 05.01.2017 «Предатели думали, что весь этот цирк приехал ради них» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-780-%d0%b7%d0%b0-05-01-2017-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ … ссылки в блоге
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красава,
отак надо работать бєглецом....ось блядь він ще прийде.....!!!!
".....Ех блядьська Данія...пізд%%ц всим сподіванням...."...................а кровушки то пролито більше ніж...
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Для этого оно и предназначено. А ШакалАДники лайкають...ОЙЦ...лижуть...
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Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....
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Сильне фото, рабам не зрозуміти! Майдан. Слава Нації!
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Как " весело" мы жили..
Задается мне, то ли еще будет..
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Ми - Українці@weua_ukr
Захарченко снова пригрозил захватить Киев http://newsdaily.com.ua/post/1432725
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Вкраіні милій,
Щоб лани широкополі
І Дніпро,і кручі
Було видно,було чути
Як реве ревучій...
Слава Україні !!!Слава Шевченку !!!
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мы провели специальную операцию по спасению Вихтара Хвидаровича...
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Астролог дала шокирующий прогноз для Украины
http://meridian.in.ua/news/27380.html
"2017 год для Украины будет очень удачным, произойдут колоссальные изменения, будут громкие перестановки во власти, некоторые чиновники загремят в тюрьму и получат сроки.
Такие оптимистичные предсказания озвучила астролог из Харькова Елена Максимова. Сначала, по ее словам, в первые месяцы будущего года Украина будет разгребать груз проблем, оставшийся от 2016 года.
"Предстоит борьба за репутацию, многим политикам публично придется объяснить природу возникновения доходов. Во власти будут громкие процессы, многих ждут судебные разбирательства"...
"Весной состоятся внеочередные выборы в Парламент, которые пойдут государству на пользу. Произойдут перемены, и те, кто был в меньшинстве, наберут больше голосов. Украина услышит новые имена. С их приходом финансовое состояние государства будет стремительно улучшаться", - заверила Максимова.
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Честно говоря, лично я считаю всех астрологов шарлатанами. Но так хочется в это предсказание верить... Чтобы и рыгоаналы, и вся эта банда барыг и мародеров, дорвавшихся к власти на трупах Небесной Сотни и Героев, павших в АТО, со всей отирающейся вокруг них шелупонью, получили, наконец, по заслугам. А с ними и пидарашки из паРашки.
И Ненька Україна с ее многострадальным народом занялись нормальной, мирной работой по повышению собственного благосостояния. А уж работать украинцы умеют...
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(чуть не) Убили витю,
(чуть не) Убили витю, убили
Я-я-я-я-я
Ни за что, ни про что,
Суки, (чуть не) замочили.Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
витя лежит
И хоровод танцевать не идет
Только мертвый витя
Хоровод танцевать не идет .А мама осталась одна,
Мама привела хуйла-колдуна
Он ударил в мурло
И витя встал и пошел
Даже мертвый витёк услышал балалайку
И пошел.
Ну и что, что витёк,
Зато он встал и пошел,
витьки тоже могут,
Могут играть в хуйлобол. гелетей, зубы чисти, потом рот открывай! Гы! хелетей- это МЕМ - 100пудов!, эту чуду зубастую болеелутше куданиць схаваць атгрихаПАДАЛЬши! Педрила ряженая :Отаке!
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капитан МУРа Жеглов...
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